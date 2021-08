Vroeger likten wij ons een weg naar onze spaardoelen en knipten coupons uit koffiepakken voor gratis theeglazen. Hoe ziet punten sparen er anno 2021 en in de toekomst uit en waar komt onze spaarwoede eigenlijk vandaan?

Vorig jaar stopte Albert Heijn na 65 jaar met papieren koopzegels en verving het spaarboekje met een digitale variant. Er staat meer te veranderen wat betreft spaaracties. Maar allereerst: hoe is de liefde voor punten sparen en zegels plakken in ons land ontstaan?

In 1904 begon Verkade als eerste Nederlandse firma met klantenbinding in de vorm van een puntenspaaractie voor een sprookjesalbum. Het werd een groot succes. De spaaracties onder winkeliers ontwikkelden zich zo snel dat in 1956 de Wet beperking cadeaustelsel werd ingevoerd, om consumenten te beschermen tegen misleidende cadeauacties.

Met de jaren veranderde de acties van vorm: we kregen airmiles en pasjes waarop je kon sparen voor de meest uiteenlopende acties bij elke mogelijk denkbare winkel. Maar of het nu om sparen gaat van punten voor geld of voor kristallen glazen: spaaracties veranderen. Alles wordt digitaal.

“Retailers weten gedetailleerder dan ooit wat een klant koopt.” Patrick Wessels, consumentenpsycholoog

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels legt uit waarom: "Winkeliers hebben online veel meer mogelijkheden om gedrag te analyseren. Dat betekent dat retailers, gedetailleerder dan ooit, weten wat een klant koopt, welke acties tot conversie leiden en welke acties tot welk gedrag leiden. Zo kunnen ze spaaracties persoonlijker, gedrag gestuurd en daarmee overtuigender maken."

Meer voordelen voor de aanbieders

Econoom Erica Verdegaal ziet bijna geen winkels die zonder spaar- of voordeelpas werken. "Als je daardoor met een dikke stapel pasjes rondloopt, is een smartphoneapp als PasNL handig. Daarin kun je passen digitaal opslaan. Maar verder zijn al die spaaracties vooral interessant voor de aanbieders. Er wordt in winkels zelfs al geëxperimenteerd met gezichtsherkenning, zodat op jou afgestemde informatie verschijnt wanneer je een winkel binnenstapt."

Zal de digitalisering een negatief effect hebben op onze Hollandse liefde voor spaaracties? Verdegaal denkt van niet. Bovendien ziet zij het verschijnsel niet als typisch Hollands: "Als ik in Frankrijk bij de Intermarché boodschappen doe, krijg ik ook korting met een Carte de fidélité, een klantenkaart. Liefde voor spaaracties is iets universeels en iets menselijks, het zit in ons DNA om als een soort hamsters dingen te blijven vergaren."

“Ik doe nooit mee aan spaaracties, heb van geen enkele winkel een klantenkaart want die vergeet ik dan toch weer.” Dewi Mertens

Geen boodschappen sparen, maar bitcoins

De digitalisering blijkt ook een positief effect te hebben op ons spaargedrag. Zo biedt de wereld van bitcoin een hoop mogelijkheden. Zo spaart Dewi Mertens (28) 'sats' (bitcoin) door middel van schaakspelletjes en wandelen. "Ik zie bitcoin als de toekomst van geld. Met een app kan ik nu bitcoin bij elkaar lopen door middel van een stappenteller en door schaken."

Mertens heeft daarnaast van geen enkele winkel een klantenkaart. "Die vergeet ik dan toch weer. Bovendien heb ik spullen genoeg." Maar extra geld vindt ze wel erg fijn om te hebben.

Dus ze krijgt letterlijk gratis geld? Mertens: "Soms moet ik een suffe reclame uitzitten voor ik verder kan schaken maar verder is het gewoon gratis verdienen. Ik doe het samen met mijn vriend, we sparen voor een reis naar Venetië. We zitten na drie maanden op 23 euro aan sats, dat is meer dan als ik geld op een spaarrekening zet. En ik heb mijn vriend nog nooit zoveel zien wandelen."

Plakken van fysieke zegeltjes zal verdwijnen

Sparen we in de toekomst alleen nog maar 'sats' en via digitale spaaracties? Of blijft de fysieke zegel toch bestaan? Patrick Wessels: "Er zal een klein clubje zijn dat eraan wil vasthouden. Toch is het kostentechnisch, duurzaamheidstechnisch en vanwege de data en loyaliteit interessanter om dit digitaal te doen. Een beetje nostalgie werkt campagnematig goed. Het gevoel van een vol spaarboekje kan warme herinneringen oproepen, maar in de breedte zal het denk ik inderdaad helemaal verdwijnen."