Nederlanders zijn wereldkampioen verzekeren. Maar welke verzekeringen kunnen we als consument beter achterwege laten? En welke zien we over het hoofd, maar zouden we juist beter wél kunnen afsluiten?

Er zijn twee verzekeringen waar je in Nederland sowieso niet onderuit komt, begint Suzan Samson die als verzekeringsexpert bij Independer werkt. "Dat is natuurlijk de zorgverzekering en - indien je autorijdt - een WA-verzekering."

Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders 4 procent van hun inkomen uitgeven aan verzekeringen. "Daarmee eindigt Nederland hoog op de Europese ranglijst."

Tandarts- en uitvaartverzekering

Dennis van der Wal (49) is liever niet dan wel verzekerd. "Nederland is volgens mij een bang landje en het liefst willen we nergens voor betalen. Zelf heb ik alleen een zorgverzekering - want verplicht - en een aansprakelijkheidsverzekering. Daar kan ik de meerwaarde nog wel van inzien."

In tegenstelling tot veel andere Nederlanders, laat Van der Wal het daarbij. "De meeste verzekeringen vind ik onzin en geldklopperij. Veel mensen realiseren zich niet dat verzekeringen ook verdienproducten zijn", stelt hij. "Neem bijvoorbeeld de tandartsverzekering. Vaak is de premie die je betaalt net zo hoog als de jaarlijkse dekking, wat maakt dat je het beter zelf kunt betalen", verklaart hij.

“Je betaalt je leven lang premie om vervolgens een kleffe cake en koffie te krijgen bij de uitvaart.” Dennis van der Wal

"Nog zo'n voorbeeld vind ik de uitvaartverzekeringen. Je betaalt je leven lang premie om vervolgens een kleffe cake en koffie te krijgen bij de uitvaart. Vaak moeten nabestaanden nog veel bijleggen wegens kosten die dan toch niet gedekt worden."

Samson begrijpt de redenatie van Van der Wal. "Bij een tandartsverzekering moet je echt de volledige dekking opmaken, dan loont het een paar tientjes. Als je alleen een controle en een keer een gaatje hebt, kun je die maandpremie beter zelf apart zetten. De uitvaartpolis is eveneens een persoonlijke afweging. Overlijd je vroeg, dan haal je hem er wel uit. Maar sterf je op latere leeftijd, dan kan het voordeliger zijn om zelf voor je uitvaart te sparen."

Inboedelverzekering

Nog een verzekering waar Van der Wal het nut niet van inziet, is de inboedelverzekering. "In de gemiddelde woning valt volgens mij niet zo heel veel te halen. Mocht het noodlot toeslaan, dan heb je het vaak met een paar duizend euro weer rechtgetrokken. Daarom heb ik geen inboedelverzekering."

Verzekeringsexpert Samson raadt mensen daarentegen wel een inboedelverzekering aan. "Wordt je televisie gestolen, dan is het waarschijnlijk goedkoper om deze zelf opnieuw te kopen. Maar als de boel afbrandt of onder water staat, dan is de schadepost wel groter dan een paar duizend euro. Kijk naar de recente overstromingen in het zuiden. Voor deze mensen is een inboedelverzekering met overstromingsrisico wel degelijk van nut."

Telefoon- en garantieverzekeringen

Nederlanders zijn geneigd hun mobiele telefoons te verzekeren bij aanschaf. Doe dat niet te snel, raadt Samson aan. "Een polis kost al gauw een tientje per maand. Als jij ieder jaar je scherm kapot hebt, kan het lonen. Maar ben je een beetje zuinig, dan is het voordeliger om dergelijke schade zelf te betalen."

Laat je ook niet te snel verleiden tot het afsluiten van een garantieverzekering, aldus de verzekeringsexpert. "Die worden vaak verkocht bij nieuwe wasmachines en koelkasten. Maar er zit vaak al garantie op het apparaat."

Wel handig: cyber-, huisdieren- en overlijdensrisicoverzekering

Een relatief nieuwe verzekering is de zogeheten cyberverzekering. "Dat is nou een voorbeeld van een verzekering waarvan mensen denken: is dit wel nodig?", aldus Samson. "Het aantal gevallen van internetoplichting stijgt in rap tempo. Voor een paar euro per maand kun je je al verzekeren tegen cybercriminaliteit. De cyberverzekering is zeker geen onzinverzekering."

Ook handig, maar relatief onbekend en onbemind is de huisdierenverzekering. "Terwijl we juist in Nederland veel huisdieren hebben. De kosten worden nu vaak zelf gedragen, maar dat is niet altijd voordeliger. Daar moeten huisdierbezitters zelf een berekening van maken."

“Ook voor huurders is het een nuttige verzekering als je partner na jouw overlijden de huur niet alleen kan betalen.” Suzan Samson, verzekeringsexpert

Een laatste voorbeeld van een handige verzekering is de overlijdensrisicoverzekering. "Vooral als je samen met een partner een huis koopt, wordt hiernaar gekeken. Maar ook voor huurders is het een nuttige verzekering als je partner na jouw overlijden de huur niet alleen kan betalen", tipt de verzekeringsexpert.

Het komt geregeld voor dat mensen per ongeluk dubbel verzekerd zijn, weet Samson. Zo kan de dekking van zorgkosten in het buitenland zowel in een aanvullend pakket van je zorgverzekering als in je reisverzekering zitten. "Kijk daarom goed naar wat jouw huidige verzekeringen wel en niet dekken."