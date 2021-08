Slapend rijk worden, wie wil dat nou niet? Suzanne en Mick kregen het voor elkaar. Ze zorgden zonder te beleggen voor een passief inkomen. Er komt geld binnen terwijl ze daar niet voor hoeven te werken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En waar begin je?

Zelfstandig ondernemer Suzanne van Duijn leefde als een echte digital nomad en werkte overal en nergens ter wereld. Een heel vrij bestaan. Toch ging dat werken op de prachtigste bestemmingen haar tegenstaan. "Als je niet werkt, komt er ook geen geld binnen, dus je blijft werken. Ik wilde ook weleens twee weken echt vakantie. Toen ben ik gaan nadenken over een passief inkomen."

Van Duijn besloot een digitale cursus op te zetten. In het begin verdiende ze daar nog niet veel mee, maar inmiddels is het een groot deel van haar inkomen geworden. "Ik heb e-books gemaakt en een echt boek en ik ben met een tweede bezig. Ook verkoop ik doorlopend e-cursussen en masterclasses." In plaats van de cursus een-op-een te geven, kan die nu tegelijkertijd door vijftig mensen worden besteld. "Zo verdien je met een passief inkomen meer dan met uurtje-factuurtje. In theorie kun je er oneindig veel mee verdienen."

Maar dan moeten je online producten wel verkocht blijven worden. En daar ziet Van Duijn het vaak misgaan bij mensen die een passief inkomen proberen te genereren. "Daar ging het bij mij ook fout. Mijn eerste cursus werd wel verkocht, maar de verkoop stagneerde uiteindelijk." Door er veel tijd in te steken, begon het uiteindelijk te lopen.

“Door de grote bedragen bouw ik een buffertje op, ik leef heel goedkoop” Mick van Zadelhoff

Het duurt even voordat het begint te lopen

Ook duurde het even voor Mick van Zadelhoff een passief inkomen had opgebouwd. Vier jaar geleden begon hij de blog De Moderne Nomaden. Toen de bezoekers begonnen te komen, zette hij een partnerprogramma op met bol.com. Zo'n partner wordt ook wel een affiliate genoemd. "Als er via mijn artikelen een boek werd verkocht, kreeg ik een percentage van het bedrag. Elke dag verdiende ik weer wat. Dat vond ik zo geweldig en ik besloot het uit te bouwen."

Voor wie geen ton op de bank heeft staan om mee te beleggen, zijn affiliate-programma's een goede bron van inkomsten. Inmiddels heeft Van Zadelhoff er verschillende lopen en haalt hij er een inkomen van zo'n 3.000 tot 5.000 euro per maand uit. "Het verschilt per maand, soms levert het me maar 1.000 euro op. Maar ik bouw door de grote bedragen wel een buffertje op, ik leef heel goedkoop."

Het lijkt misschien alsof Van Zadelhoff op een passieve manier rijk wordt, maar hij heeft er hard voor moeten werken. Meestal duurt het zo'n twee à drie jaar voor je echt iets hebt opgebouwd dat winstgevend blijft, zegt Van Zadelhoff. Want bezoekers moeten je blog wel blijven bezoeken en dat lukt alleen met goed vindbare en tijdloze content. "Over twee maanden moet het ook leuk zijn om te lezen. Daarnaast vraagt een blog altijd nog wat onderhoud. Het is niet zo dat je lange tijd op reis kan en er niet meer naar om hoeft te kijken."

“Kijk naar wat je goed kan en leuk vindt en bedenk daar een cursus of een e-book bij.” Suzanne van Duijn

Ook actief blijven als je vakantie viert

Doordat zijn inkomen nu voor 90 procent passief is, kan Van Zadelhoff deze zomer wel een paar maanden naar Frankrijk om op de camping van zijn ouders te helpen.

Ook zitten er nu écht vakanties in voor Van Duijn. Toch blijft ze actief op sociale media. Een e-book van een tientje krijg je waarschijnlijk zonder al te veel moeite nog wel verkocht, maar voor een cursus leggen mensen niet zomaar 200 euro neer. "Ik ben erg actief, mensen komen mijn naam op veel verschillende manieren tegen. Ze moeten je eerst kennen voor ze iets van je kopen."

Dan helpt het als je iets doet wat bij je past, zegt Van Duijn. "Als je het puur doet voor het slapend rijk worden, werkt het niet. Kijk naar wat je goed kan en leuk vindt en bedenk daar een cursus of een e-book bij."