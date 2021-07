Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten. Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen wanneer het kan. Landen die niet overlopen van toeristen en daardoor goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. Iedere week vertelt een vakantieganger over zo'n land. Deze week: Yvonne van der Laan (43) over Roemenië.

Op wat voor vakantie ging je?

"Met mijn man en dochters (toen 4 en 6) maakten we in 2019 een rondreis met de auto van 3,5 week. Toen we vertelden dat we naar Roemenië gingen, kregen we reacties als: 'Ik hoop dat de wielen nog onder jullie auto zitten na de vakantie.' Mensen denken dat het er crimineel is."

"Ook wij hadden een slechte eerste indruk. We stopten op de heenweg op een parkeerplaats in Hongarije en daar waren verkopers enorm aan het leuren met spullen. Het voelde niet oké om uit te stappen. Ik dacht: als dit een voorbode is voor Roemenië, weet ik niet hoe tof ik het vind. Maar het was alleen die plek, in Roemenië ben ik dit nergens tegengekomen."

Hoe was Roemenië wel?

"Wij werden overal enthousiast ontvangen. Mijn dochters keken over de schutting in de tuin van een Roemeense vrouw en zij nodigde hen meteen uit te komen kijken naar haar koeien, varkens en kippen. Mijn dochters kregen een pannenkoek en wij een zak vol groente en bloemen uit haar tuin mee. Ook kwamen we in een dorpje langs een vrouw die wol zat te spinnen. Mijn dochters mochten komen kijken en het zelf proberen. Je verstaat elkaar niet, maar iedereen was zo gastvrij."

“In de regio Bucovina zijn kerken waarvan de buitenkant beschilderd is met kleurrijke fresco's.”

Wat kun je doen in het land?

"Roemenië heeft mooie kastelen: het bekendste is het Dracula-kasteel in Bran, maar ook het Corvin-kasteel in Transsylvanië was een sprookje. Verder is de regio Bucovina een aanrader. Daar zijn kerken waarvan de buitenkant beschilderd is met kleurrijke fresco's, heel mooi om te zien."

"Transsylvanië vonden we ook bijzonder. Dat is de bekendste regio van Roemenië en hier loopt de Transfăgărășan Highway: een slingerende route door de bergen. Wij hebben op deze weg zelfs wilde beren gezien! Deze regio is ook bekend om de weerkerken: verdedigingskerken gebouwd door de Habsburgers."

Als Transsylvanië de bekendste plek is, zie je er dan veel toeristen?

"Niet echt. Zo'n weerkerk is een klein museum waar je met maximaal tien anderen bent. In de dorpen komt sowieso maar een handjevol toeristen. We zijn één ander Nederlands gezin tegengekomen in de vakantie."

Wat maakte de meeste indruk?

"Die gastvrijheid en het traditionele leven. Wij zijn met paard en wagen door dorpjes gereden en we mochten mee naar schapenherders. Zij wonen in de zomer nog in de bergen en tegen zonsondergang komen de herders en schapen de berg af. Dat was speciaal om te zien."

"Ook zijn we bij Roma-families thuis geweest. Als toerist kom je daar niet zomaar, maar ik wilde hun cultuur leren kennen. We waren te gast bij een kledingmaker. Haar jongste dochter en mijn dochter klikten en liepen daar als twee boefjes rond, zo leuk om te zien."

Is Roemenië een leuke vakantie met kinderen?

"Zeker weten, juist omdat je zoveel dingen doet die leuk zijn voor kinderen: wol spinnen, op een paardenkar en naar kastelen. Alleen ernaartoe rijden is ver. Mijn kinderen zijn wat gewend, maar het is twee dagen in de auto."

Hoe zijn de prijzen?

"Benzine was bizar goedkoop en uit eten kostte de helft van wat je in Nederland betaalt. Een appartement met twee slaapkamers kostte 30 euro per nacht. Ook kleding is goedkoper, dus ik heb wat setjes voor mijn dochters gekocht. Alleen de toeristische dingen zoals het Dracula-kasteel zijn meer West-Europees geprijsd."