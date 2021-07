Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten. Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen wanneer het kan. Landen die niet overlopen van toeristen en daardoor goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. Iedere week vertelt een vakantieganger in de rubriek Bijzonder en betaalbaar over zo'n land. Deze week: Carmen Castricum (32) over Bolivia.

Waar begon de reis?

"Mijn vriend en ik reisden vanuit Chili naar de zoutvlaktes in Uyuni: dé trekpleister van Bolivia. Op de eerste dag belandde ik aan de zuurstof door hoogteziekte, want je zit daar op enorme hoogte. Niet zo'n goed begin, maar gelukkig ging het snel beter."

"We waren in Uyuni tijdens het natte seizoen; dan zie je weerspiegelingen in de zoutvlaktes. Echt indrukwekkend. We maakten een tour langs zoutmeren en witte en groene lagunes. Onderweg kwamen we flamingo's tegen!"

Wat deden jullie verder?

"Wij zijn in Sucre geweest om Spaans te leren. Wij vonden dat een fijne stad, kleinschaliger en overzichtelijker dan andere steden. We sliepen bij een gastgezin waar niemand Engels sprak, dus we moesten wel Spaans spreken. In Zuid-Amerika helpt het als je de taal spreekt: inwoners vinden het leuk en je krijgt vaker korting. In Bolivia spreken ze vrij duidelijk Spaans, dus het is een goede plek om de taal te leren."

“We spotten kaaimannen, nandu's, capibara's, herten, apen en allerlei vogels.”

Hoe was de natuur?

"Geweldig! Wij wilden vooral naar Bolivia om de jungle te zien. Dat deden we bij de ecologische Jaguar Conservation Ranch bij San Miguelito. We sliepen op de ranch, gingen met jeeps de jungle in en vanuit daar lopend of met de boot verder. We spotten kaaimannen, nandu's, capibara's, herten, apen en allerlei vogels."

"De ranch is voor ons een bijzondere plek. Pas toen we daar aankwamen, hoorden we dat we gedoneerd hadden aan lokale boeren door de tour te boeken. Met de donatie leren boeren beter omgaan met de natuur en het wildlife. Wij vonden dat zo'n mooie werkwijze, dat we op basis daarvan ons bedrijf zijn gestart."

Wat is je het meest bijgebleven van Bolivia?

"Sowieso de zoutvlaktes en de jungle, maar ook Isla del Sol: een eiland op 4.000 meter hoogte. Het voelt alsof je terug in de tijd gaat, omdat er geen auto's rijden. Alles wordt gedragen door ezels. Je kunt er wandelen en Inca-ruïnes bekijken. Het is een eiland, maar geen zon, zee en strand. Het is zo hoog, dat het 's avonds best koud is."



"Ook de cultuur in Bolivia is heel rijk. De geloofsovertuigingen van de indigenous communities (inheemse gemeenschappen, red.) vind je op veel plekken terug. In La Paz gingen we naar een winkelstraat waar ze lamafoetussen verkopen. Mensen begraven die onder hun huis omdat dat geluk zou brengen. Ook de kleurrijke klederdracht zie je overal. Je kunt Bolivia niet verlaten zonder een trui van lama- of alpacawol; wij hebben er allebei twee, haha."

Hoe zijn de prijzen?



"Ik vond het goedkoop. Wij betaalden 25 euro per nacht voor een privékamer met twee personen in een hostel. Een hotel is iets duurder. Uitgebreid uit eten kan voor een tientje. Bij ons favoriete café in Sucre is het duurste op kaart 14 euro: dat is dan ook een gerecht voor drie personen."

"Vliegen maakt een vakantie naar Bolivia prijziger, maar vanuit Nederland boek je in het goede seizoen onder de 500 euro per persoon. Vliegen op La Paz wordt afgeraden vanwege de hoogte. Je kunt beter naar Sucre of Santa Cruz vliegen."

Zijn er veel toeristen?



"Alleen bij de zoutvlaktes, omdat dat de attractie van het land is. Zodra je Bolivia verder inreist, zijn er eigenlijk weinig toeristen. Als mensen op reis gaan naar Zuid-Amerika, 'wint' een land als Peru het vaak door de Machu Picchu, maar wij vonden Bolivia authentieker."