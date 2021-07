Sinds het begin van de coronacrisis is de vraag naar zeilboten, kano's en sloepen enorm toegenomen. Als logisch gevolg van die toenemende populariteit stijgen ook de bootprijzen. Hoe kunnen we toch betaalbaar het water op? Tips voor de kleine portefeuille.

Nederland telt op dit moment bijna 508.000 boten. "Corona heeft een enorme boost gegeven, doordat mensen op zoek waren naar een eigen veilige bubbel", weet Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON, ondernemerskoepel van bedrijven in de watersport en -recreatie.

"Wereldwijd constateren watersportplatforms dat de verkoop van boten op dit moment sky high is, met name van sloepen en zeilboten."

“Hoe groter de boot, hoe chagrijniger de koppen, zeggen ze weleens.” Epco Ongering, Botentekoop Magazine

Het plezier dat je kunt hebben in het varen, is niet afhankelijk van de grootte van de boot of het budget dat je hebt, zegt Epco Ongering, hoofdredacteur van Botentekoop Magazine. "Hoe groter de boot, hoe chagrijniger de koppen, zeggen ze weleens. Dat noem ik de wet van Saint-Tropez. Met een klein bootje kun je minstens zo veel plezier hebben."

Meevaren met botenbezitters

De goedkoopste manier om de watersport te leren kennen is door simpelweg een keer mee te varen, tipt Dijks. "De meeste watersporters vinden het leuk om mensen die nooit op het water zijn geweest mee te nemen. Schroom dus niet om het aan bootbezitters te vragen."

Huren is ook een goede tussenstap. "Er is veel te huur op het moment, maar je moet het wel plannen. Als je pas gaat bellen als er mooi weer is voorspeld, vis je vaak achter het net", aldus Ongering. "Kopen is pas voordeliger dan huren als je minstens twintig keer per jaar gaat varen. Maar een boot bezitten gaat niet alleen om de financiële voordelen", zegt de hoofdredacteur. "Niemand geeft zijn auto een naam, maar boten hebben die wel. Het is een levensstijl."

Het ideale instapmodel? De opblaasboot

Ongering en Dijks zijn het eens: een opblaasboot is de ideale boot voor beginners. "Ze zijn betaalbaar, kunnen tegen een stootje en zijn gemakkelijk in gebruik", vertelt Dijks. "Een kleine opblaasboot met een buitenboordmotor heb je al rond de 1.000 euro", voegt Ongering toe. "Het valt onder de categorie luxe kinderspeelgoed. Wil je een wat grotere opblaasboot, dan ga je richting 5.000 tot wel 10.000 euro. Het voordeel van een opblaasboot is daarbij dat je geen ligplek hoeft te betalen."

Voor liefhebbers van gezelligheid is de sloep een geschikt model, maar daar betaal je wel meer voor. "Bij een sloep denk ik aan een gezellig bootje waar je met een man of zes in kunt zitten. Nieuw begint een sloep bij 12.000 euro, luxere modellen beginnen pas vanaf 25.000 euro", aldus de Botentekoop-hoofdredacteur.

“Zeilboten zijn op dit moment veel goedkoper dan motorboten, terwijl ze een prima motor aan boord hebben.” Geert Dijks, HISWA-RECRON

Een zeilboot is ook het overwegen waard. En dat hoeft niet altijd ingewikkeld en alleen voor sportievelingen te zijn, weet Ongering. "Zeilboten zijn op dit moment veel goedkoper dan motorboten, terwijl ze een prima motor aan boord hebben. Een kleine heb je al voor 1.000 euro. Haal de mast eraf en je hebt een hele leuke sloep." HISWA-RECRON-directeur Dijks vult aan: "Zeiltrainingen zijn ook behoorlijk betaalbaar. Het is echt geen rocket science."

Expert om (een grotere) gebruikte boot te checken

Een tweedehands bootje op de kop tikken, kan slim zijn. Wat je ermee besparen kunt, verschilt per geval. "Heb je geen verstand van boten, dan loont het bij een grotere aanschaf om een jachtexpert in te huren", adviseert Dijks. "Voor de aanschaf van een kleine boot is dat minder belangrijk, maar voor duurdere boten loont het de moeite."

Ongering raadt mensen met een krappe beurs overigens af om nu een nieuwe boot te kopen. "Slimmer is om een oude boot te kopen en deze lekker op te knappen. En dan volgend jaar opnieuw naar de markt te kijken." Dijks ziet dat iets anders. "Ik denk dat de vraag naar boten voorlopig blijft groeien, los van corona. Een boot is nu misschien duurder dan een jaar geleden, maar omdat er vraag naar boten zal blijven, is het geen ongunstige investering."

Nederland is een soort Venetië aan de Noordzee, stelt Dijks. "Bij elkaar telt Nederland zo'n 10.000 kilometer vaarweg. Dat begint men te ontdekken." Tot slot wil hij meegeven dat varen echt niet duur hoeft te zijn. "Ben je serieus geïnteresseerd, kijk eens wat je kunt laten; wie een boot wil bekostigen kan misschien zijn vakantie skippen. Het leuke van een boot is dat je er het hele jaar door plezier van hebt."