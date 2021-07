Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten. Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen wanneer het kan. Landen die niet overlopen van toeristen en daardoor goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. Iedere week vertelt een vakantieganger over zo'n land. Deze week: Musetta Blaauw (38) over Litouwen.

Waarom Litouwen?

"Op mijn 21e was ik voor het eerst in Litouwen. Eigenlijk wilde ik in mijn eentje naar Venezuela, omdat ik op zoek was naar een cultuurshock. Maar mijn familie zei dat ze niet meer konden slapen als ik daar alleen naartoe ging, dus werd het zes weken naar de Baltische Staten. Dat was voor mij een vormende reis, daarom besloot ik twee jaar geleden terug te gaan met mijn man en vier kinderen (toen 2, 9, 11 en 13) om hun het land te laten zien."

“Voor de kust liggen wrakken die goed bewaard zijn gebleven door het brakke water in de Oostzee.”

Wat voor reis was het?

"We maakten een rondreis met de auto en sliepen in huisjes. Vanuit Noord-Duitsland pakten we de boot naar Letland, een bootreis van 27 uur. Die kostte voor een auto en zes personen 426 euro. Wij vliegen sowieso niet meer om klimaatredenen, maar een boottocht is hoe dan ook echt aan te raden. Vliegen met vier kinderen is een gesleep. Nu kunnen ze rondrennen en we hebben een slaaphut. Op de boot begint de vakantie al."

Wat kun je doen in Litouwen?

"Je kunt er prachtige wandelingen maken, want het land heeft veel natuur en een prettig klimaat. Ook is er zee met witte zandstranden. Voor de kust liggen wrakken die goed bewaard zijn gebleven door het brakke water in de Oostzee. Met kinderen was het niet handig om te duiken naar deze wrakken, maar dat wil ik zeker een keer doen."

Wat is je het meest bijgebleven van het land?

"De 'Hill of Crosses': dat is een heuvel in the middle of nowhere. Ze zijn daar ooit begonnen met het neerzetten van kruisjes, omdat het een bedevaartsoord was. In de Koude Oorlog hebben de Russen het platgewalst, maar binnen een paar dagen was de heuvel weer volledig opgebouwd. Mensen plaatsen er kruisjes als iemand geboren of overleden is. Het zijn er nu ontzettend veel, en dat is indrukwekkend om te zien. Er komen geen busladingen toeristen om foto's te maken, dus je kunt echt een momentje voor jezelf pakken."

"Ook Curonian Spit was bijzonder. Dat is een afstuiving met zandheuvels tegen de grens met Rusland. Het heeft iets weg van onze duinen, maar dan uitgestrekter."

Is het een leuke vakantie met kinderen?

"Mijn kinderen vonden het heerlijk! Met kinderen is het leuk om een Missle Silo te bekijken: daar bewaarden Russen hun afweergeschut. De kinderen vonden het gaaf om af te dalen in een silo waar de raketten stonden. Ook groeien er in het land bessen en paddenstoelen, dus je kunt samen de natuur in om die te plukken."

Twee van Musetta's kinderen bij de Hill of Crosses. Twee van Musetta's kinderen bij de Hill of Crosses. Foto: Musetta Blaauw

En het is niet duur?



"Nee, ik vond het meevallen. Litouwen heeft de euro, dus je kunt makkelijk betalen. In de grotere steden heb je vergelijkbare prijzen met Nederland, maar in de dorpen betaal je 40 procent minder. Een flesje cola kost bijvoorbeeld een euro. Wij sliepen drie nachten met z'n zessen in een luxe appartement in het centrum van een stad voor 500 euro. En dan heb je er ook een sauna bij."

Is het toeristisch?

"Vooral buiten de steden zie je weinig toeristen. In de dorpen is het zo'n andere wereld: daar is gewoon niks. Meestal niet eens een klein winkeltje. Ook als je wandelt in de natuur, kom je niemand tegen. Maar de mensen zijn ontzettend vriendelijk. Wij voelden ons heel welkom."