Veel mensen staan te popelen om weer op vakantie te gaan - ook naar het buitenland. Het lijkt er daarbij op dat meer mensen een reisverzekering overwegen. Maar waar moet je in deze tijd op letten? De kans bestaat namelijk dat je door de huidige, bijzondere omstandigheden niets krijgt uitgekeerd, ondanks je verzekering.

"Het onderwerp leeft nu meer", zegt Mirjam Prins, verzekeringsexpert bij Independer. "Dat komt waarschijnlijk door de risico's die nu spelen, zoals corona krijgen terwijl je op reis bent, of een vakantie boeken naar een land dat qua reisadvies ineens van geel op oranje springt. Iedereen kent wel iemand die in quarantaine heeft gezeten en vraagt zich daardoor sneller af: wat als het mij overkomt?"

“Bij een reis is het gevoel: we gaan iets leuks doen, het is maar kort. Maar je kunt op vakantie van alles tegenkomen.” Iwanna de Jonge, Verbond van Verzekeraars

Bij de vergelijkingssite werden volgens Prins vorige maand vier keer zo veel reisverzekeringen afgesloten als vorig jaar juni. En, zegt de expert, het zijn er ook 45 procent meer dan in 2019, toen corona nog buiten beeld was. "Dat bevestigt dat we nu meer op de reisverzekering letten", zegt de woordvoerder. "Ook mensen die er al eentje hadden, hebben de map afgestoft om eens te kijken wat hun verzekering inhoudt."

'Reisverzekering is niet verplicht, wel belangrijk'

Iwanna de Jonge, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, is minder stellig. Ze zegt dat er door alle coronarisico's inderdaad meer aandacht zou kunnen zijn voor de reisverzekering. "Het zou niet gek zijn dat er daardoor meer zijn afgesloten, maar dat kan voor een groot deel óók komen doordat er vorig jaar veel verzekeringen zijn opgezegd. Mensen konden toch niet weg. Zij sluiten er nu mogelijk weer een af."

Of er echt een algehele opleving is, kan het verbond pas over een paar maanden vaststellen, doordat cijfers van verzekeraars langzaam binnendruppelen. Hoe het ook zij: een reisverzekering afsluiten is verstandig, stelt De Jonge. En dat heeft niet iedereen door. "Bij een reis is het gevoel: we gaan iets leuks doen, het is maar kort. Het is ook geen verplichte verzekering, dus is het bij veel mensen niet top of mind. Maar je kunt op vakantie van alles tegenkomen, dus is ze wel heel belangrijk."

“Het kan zijn dat je verzekering helemaal niets dekt als je naar een 'oranje' land reist.” Mirjam Prins, Independer

Een reisverzekering kan bijvoorbeeld uitkeren bij diefstal van bagage of losse spullen en schade aan het verblijf. Aanvullende verzekering kan voor medische kosten of annulering. Ook bij een vakantie, een weekendje weg of zelfs maar één hotelovernachting binnen eigen land geldt de reisverzekering.

Het Nibud adviseert om per situatie te bekijken of de verzekering nodig is: "Het hangt af van het soort vakantie dat u maakt en of u bepaalde kosten zelf kunt en wilt betalen als er iets gebeurt." Voor een wandelvakantie in Nederland, waarbij je je waardevolle camera thuislaat, is het misschien minder nodig dan een verre reis mét dure bagage.

Kleine lettertjes extra in de gaten houden

Zowel Prins als De Jonge hamert erop dat we dit jaar de kleine lettertjes van de reisverzekering nog beter in de gaten moeten houden dan gewoonlijk. Prins: "Het kan zijn dat je verzekering helemaal niets dekt als je naar een 'oranje' land reist - ook al boekte je die reis toen het reisadvies nog ruimer was. En dan gaat het zelfs over dingen die niets met corona te maken hebben, zoals gestolen bagage."

Dat beeld wordt ook bevestigd in een overzicht van MoneyView, waarin alle coronagerelateerde mitsen en maren van verzekeraars worden bijgehouden. Zo sporen veel van hen, zoals onder meer a.s.r., OHRA, ANWB en Klaverblad, mensen ertoe aan om zo snel mogelijk een land te verlaten als het reisadvies negatief wordt. Als je dat niet doet, is coronaschade, zoals ziekenhuisopname na besmetting, niet meer gedekt.

Bij een minderheid van de verzekeraars mag je je vakantie in die situatie wel afmaken, maar krijg je geen extra vergoeding als je verblijf onverhoopt langer duurt door reisbeperkingen.

Moeilijk om alle risico's in te schatten

De Jonge: "Verzekeraars kunnen alle risico's nu moeilijk berekenen; meer mensen zijn gevaccineerd, maar ook dan kun je nog besmet raken. En óf iemand gevaccineerd is, kan een verzekeraar om privacyredenen niet inzien. Het verschilt dan ook per verzekeraar wat de voorwaarden zijn."

Of een vakantie over de grens het waard is, is volgens haar persoonlijk. "Iedereen wil natuurlijk heel graag weg. Ik ook", zegt de woordvoerder. "Maar je moet nu zó veel geregeld hebben en uitzoeken. Ik ga daarom expres niet."

Die redenering volgen meer Nederlanders. Uit het eerdergenoemde Independer-onderzoek blijkt dat zo'n 40 procent van de ondervraagden dit jaar binnen de landsgrenzen vakantie viert, van wie 63 procent omdat er nog te veel onzekerheid is door corona.