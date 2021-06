Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten. Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen wanneer het kan. Landen die niet overlopen van toeristen en daardoor goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. Iedere week vertelt een vakantieganger over zo'n land. Deze week: Robert Boerleider (55) over Nicaragua.

Wat was je eerste indruk?

"Ik landde in hoofdstad Managua. Door internet wist ik hoe het eruitzag in 2D, maar toen ik er was dacht ik: wow, wat een stad. Overal zie je palmbomen en cactussen en er lopen hagedissen op straat. Je moet even acclimatiseren, want de warmte is vergelijkbaar met 35 graden in Nederland. Wat me wel opviel, is de armoede: dat zie je vooral aan kleding van mensen."

Waarom wilde je naar Nicaragua?

"Midden-Amerika trekt mij en ik wilde kijken wat Nicaragua te bieden heeft. Het land is minder bekend dan bijvoorbeeld Mexico of Costa Rica. Daardoor is er weinig massatoerisme en is het een stuk goedkoper. Een complete maaltijd heb je voor ongeveer 2,50 euro."

“Als je op de vulkaan staat, voelt het alsof je een miljoen jaar terug in de tijd gaat.” Robert Boerleider

Het vliegticket is wel duur toch?

"Klopt. Een ticket naar Nicaragua kost rond de 550 tot 600 euro retour - áls je goedkoop boekt. Maar je bent in het land minder kwijt dan op een gemiddelde bestemming dichter bij Nederland. Ik bezocht Nicaragua tijdens een reis naar meerdere landen en reisde met een 'open ticket'. Daarmee kun je flexibel naar verschillende landen vliegen. Dat is goedkoper dan wanneer je de vluchten los boekt. Zo vloog ik relatief goedkoop naar Nicaragua."

Wat is je het meest bijgebleven?

"De vulkaan Masaya in de buurt van Managua. Als je op die vulkaan staat, word je even stil. Het voelt alsof je een miljoen jaar terug in de tijd gaat. Ik kan bijna niet uitleggen hoe imponerend dat is."



"Ook ging ik naar een voetbalwedstrijd van het team van Managua. Dan zit je op de huid van de mensen. Als je ooit een Zuid-Amerikaan wilt zien losgaan, moet je daar zijn. Voor 8 euro zit je op een fantastische plek in het stadion, maar meestal is het goedkoper."

Wat voor reis maakte je verder?

"In de hoofdstad Managua liep ik vooral rond om de cultuur te leren kennen. Als je ergens op straat wat drinkt, zie je hoe mensen leven. Daarom ging ik ook naar een supermarkt om te kijken wat er te koop was. Ook maakte ik excursies naar weverijen waar ze traditionele kleding maakten en naar een fabriek waar ze een lokaal drankje stookten. Het was een soort tequila, heel lekker."

"Ook ben ik naar musea over de geschiedenis van de Inca's en Azteken geweest. De informatie was soms niet eens in het Engels, maar met Google Translate kom je een eind. Ik vond het bijzonder om te zien hoeveel wijsheid en kennis die beschavingen hadden."

Wat is er nog meer te doen in Nicaragua?

"Een boottocht bij Isletas de Granada! In dit meer zijn allemaal kleine eilandjes waar de rijkere inwoners een buitenhuis op laten bouwen. Het was prachtig, je kunt je niet voorstellen dat zulke plekken bestaan. Daarnaast ben ik in León geweest: een stad die bekendstaat om graffiti en vulkaanboarden. Daarbij glijd je op een soort plaat van de vulkaan af, soms met 40 kilometer per uur. Het is een toeristische trekpleister van het land en het was bizar om te zien. Zelf heb ik het niet geprobeerd, want het leek me te gevaarlijk."

"Ik had maar tien dagen de tijd en het land is zoveel groter dan Nederland, dus ik kon niet alles zien. Nicaragua heeft bijvoorbeeld ook een mooie jungle en stranden. Daar kom ik graag een keer voor terug!"

Robert Boerleider tijdens de boottocht bij Isletas de Granada. Robert Boerleider tijdens de boottocht bij Isletas de Granada. Foto: Robert Boerleider

En altijd belangrijk: hoe is het eten?

"Ik ben Surinaams dus het eten is vergelijkbaar met wat ik normaal gesproken eet: rijst, bonen, vlees en vis. Heel lekker. Ik vind het leuk om naar een lokale markt te gaan en daar alles te proberen. Zo heb ik een lamasteak en cavia's gegeten. Wij houden ze als huisdieren, maar daar is het vlees. Je moet even loslaten wat wel en niet kan volgens westerse normen, maar het was klaargemaakt op de barbecue en smaakte heerlijk."