Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten. Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen wanneer het kan. Landen die niet overlopen van toeristen en daardoor goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. Iedere week vertelt een vakantieganger in de rubriek Bijzonder en betaalbaar over zo'n land. Deze week: Lonne Rijvers (27) over Albanië.

Waarom naar Albanië?

"In juni 2020 kwam er voor het eerst een directe vliegverbinding tussen Nederland en Albanië. Ik zag dit nieuws en dacht: Albanië? Wat ga je daar eigenlijk doen? Het leek me leuk, want ik had zin in iets anders dan anders. Zo zat ik op de allereerste vlucht van Eindhoven naar Albanië."

"Ik maakte met een vriendin een rondreis van tien dagen. Vanuit de hoofdstad Tirana door de bergen en langs de stranden van de Albanese Rivièra."

Wat is je bijgebleven van het land?

"Wat me het meest verrast heeft, zijn de stranden. Vooral het plaatsje Ksamil. Vlakbij was het strand Plazhi Pasqyrat Sarand met superblauw water. Alsof je op een tropisch eiland op tien uur vliegen bent, in plaats van in Europa. Ook weten ze op de stranden in te spelen op wat mensen leuk vinden. Gezellige terrasjes, witte parasols en veel rotan."

“Mensen vroegen voordat ik wegging of het wel veilig was.” Lonne Rijvers, vakantieganger

"Daarnaast waren de bergen bijzonder. Het is daar zo ongerept. Als mensen er zouden verdwijnen, snap je waarom. Ik wilde een trektocht maken, maar wist niet of dat kon zonder gids. Alle VVV's waren dicht door corona, dus heb ik bij de accommodatie hulp gevraagd. Zij kenden een Albanese familie met een guesthouse in de bergen. Die familie heeft ons opgehaald en we hebben bij hen geslapen, dat was zo'n unieke plek!"

"Op de terugweg moesten we met een bus, maar die bleek niet te rijden. Gelukkig mochten we met een local mee. Het viel me echt op dat iedereen met je meedenkt daar."

Lonne Rijvers tijdens een trektocht door de Albanese natuur. Lonne Rijvers tijdens een trektocht door de Albanese natuur. Foto: Lonne Rijvers

Viel er iets tegen?

"Het openbaar vervoer is geen succes. Je moet een auto huren en niet bang zijn om te rijden. De wegen in het binnenland zijn ellende. En hoe groter jouw auto is, hoe meer rechten en voorrang je hebt. Alle auto's die je daar ziet, zitten onder de deuken. Ik wist niet wat me overkwam."

Waarom is het een onbekend vakantieland?

"Mensen vroegen voordat ik wegging of het wel veilig was. Albanië had een communistische leider en er was het conflict rond het buurland Kosovo. Die geschiedenis heeft een stempel op het land gedrukt, maar sinds een aantal jaren komt het toerisme op gang."

"Het land heeft een beetje een achtergesteld imago, maar ik dacht dat het zou meevallen. Ik vind dat je sommige plekken zelf moet zien, zodat je een eigen oordeel kunt vormen. Over Albanië bleek het tegendeel waar: ik vond het geweldig."

Hoe merk je dat het niet toeristisch is?

"Er zijn geen kraampjes waar je magneetjes kunt kopen, haha. De straatjes zijn nog mooi, omdat er geen toeristenwinkels zijn. Ook worden er weinig toeristische prijzen gehanteerd. Als wij uit eten gingen met een voor-, hoofd- en nagerecht plus een flesje wijn kostte dat 50 euro. Voor een glas wijn betaal je 2 euro, voor 8 euro slaap je in een goed hostel en voor 35 euro heb je een privékamer met eigen badkamer."

Zou je Albanië aanraden?

"Als je avontuurlijk bent ingesteld: zeker! Ik schreef op mijn blog over de reis en mensen reageerden zo enthousiast: door mij willen ze ook naar Albanië. Ik denk dat mensen echt verrast worden door het land en je hoeft er geen achterlijke prijzen te betalen. Ook fijn."