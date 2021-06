Nu het coronavirus al langer dan een jaar invloed uitoefent op het dagelijks leven, maken mensen - ook op financieel vlak - de balans op. De een raakte zijn of haar baan kwijt en zat gedwongen thuis, de ander maakte van corona een nieuw verdienmodel.

De 38-jarige Musetta Blaauw uit Groningen is al jaren actief als ondernemer. In het centrum van de stad heeft ze een winkel waar ze duurzame kinderkleding verkoopt. Toen de coronacrisis ons land trof, schrok Blaauw, maar uiteindelijk vond ze een manier om de financiële klap het hoofd te bieden.

"Natuurlijk is het in het begin behelpen, maar toch heb ik vrij snel de keuze gemaakt om alles te doen om mijn winkel draaiende te houden." Om dit voor elkaar te krijgen koos Blaauw ervoor om een aantal maanden zelf geen inkomen uit haar onderneming te halen. "Ik zorgde er zo voor dat ik mijn personeel kon blijven onderhouden. Ik wilde ze te allen tijde kunnen uitbetalen. Zij zijn als familie voor me."

Omdat de 38-jarige ondernemer dus zelf niets verdiende uit het werk in haar winkel, besloot ze meer tijd te besteden aan haar andere werk. Samen met haar echtgenoot adviseert ze energiecorporaties. "Doordat ik daar meer tijd in stak, kon ik de schade opvangen."

'Schade van de lockdown halen we niet meer in'

De winkel van Blaauw is na de tweede landelijke lockdown nu alweer een aantal weken geopend. In de tijd dat winkels volledig gesloten moesten blijven heeft Blaauw het nodige verlies geleden. "De schade van de vorige lockdown halen we niet meer in. We hebben de financiële schade wel kunnen beperken, onder andere door onze webshop. Maar we zitten nu wel met een ton aan voorraad die ik niet kwijtraak."

Toch heeft ze ook hier een oplossing voor gevonden. Binnenkort opent ze namelijk een tweede vestiging van haar winkel in Doetinchem. Eerst wilde ze dat niet, maar uiteindelijk neemt ze toch de stap om te investeren om zo het grote overschot aan voorraad kwijt te raken. In één winkel honderd dezelfde shirts verkopen in korte tijd is lastiger dan in twee winkels, is de gedachte.

Het bedenken van creatieve oplossingen is volgens Blaauw een typisch kenmerk van een ondernemer. "Ik ben me er echter wel van bewust dat ik geluk heb gehad dat ik de financiële klap onder andere door mijn andere baan kon hebben. Er zijn natuurlijk ook ondernemers voor wie het anders is."

Zo snel mogelijk actie ondernemen

Caroline Hertog is budgetcoach en zag in haar werk verschillende ondernemers die financiële hulp zochten door de coronacrisis. Toch had ze naar eigen zeggen op meer hulpvragen gerekend. "Het ligt natuurlijk ook wel aan het type mens, de een zoekt direct hulp, de ander is meer afwachtend."

Volgens de budgetcoach is het echter belangrijk om vroeg te herkennen wanneer het financieel lastiger wordt. "Je moet eigenlijk zo snel mogelijk denken: nu is het krap. En vervolgens moet je zelf gaan snijden in de kosten die je maakt. Daar heb je later profijt van." Kortom, iets wat Blaauw slim heeft aangepakt.

“Kijk eerst naar de uitgaven die je in het dagelijks leven doet. Welke abonnementen kun je annuleren?” Caroline Hertog, budgetcoach

Hertog stelt dat het erg belangrijk is voor ondernemers om naast de financiële gevolgen op zakelijk vlak, ook te kijken naar uitgaven in het privéleven. "Kijk eerst naar de uitgaven die je in het dagelijks leven doet. Welke abonnementen kun je annuleren? Kun je op andere dingen besparen? Als je deze vragen hebt beantwoord kun je op zakelijk vlak kijken naar mogelijke besparingen. Geld dat je niet uitgeeft hoef je immers niet te verdienen."

De budgetcoach heeft veel respect voor de overlevingsstrategieën van ondernemers in deze tijd. "Ze kijken in welke situatie ze zitten en wat ze ermee kunnen. Die creativiteit hoort bij ondernemen."