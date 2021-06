Uit onderzoek blijkt dat we duurdere wijnen zijn gaan drinken en -niet gek - vaker thuis een fles opentrekken. De lange perioden van verplichte sluiting van de horeca hebben bovendien tot gevolg dat kwaliteitswijnen momenteel veel betaalbaarder zijn. Een win-win voor wijnliefhebbers?

Wijn- en foodcommunicatiebureau Pitch PR vroeg professionele wijnimporteurs en grote retailers naar hun verwachtingen voor de wijnmarkt in Nederland. Ondanks de versoepelingen denken ze dat consumenten ook nu minder in de horeca en meer thuis wijn zullen blijven nuttigen.

Ook hebben liefhebbers de online wijnshop ontdekt: dit type verkoopkanaal groeit snel, aldus de branche. Opvallend: waar in de supermarkt de wijnen tot 6 euro het populairst zijn, wordt online vaker een duurdere fles besteld.

Waarom drinken we duurder? "Tien maanden lang konden we niet genieten van de horeca en bestelden we opeens restaurantmaaltijden voor thuis. Daar hoort een mooie fles wijn bij, via een online wijnwinkel, speciaalzaak of geleverd door het restaurant. Daar wen je aan", denkt wijnimporteur Karim Hamed.

Goede wijnen goedkoper door horecasluiting

En misschien wel de enige leuke bijkomstigheid van de coronacrisis is dat topwijnen voor de consument betaalbaar zijn geworden."Doordat er niet aan de horeca geleverd kon worden, konden importeurs hun premiumwijnen niet kwijt", legt verkoper Frederik Boer uit. "Zo verkoop ik in mijn winkel de Arlaux-champagne, die is uitgeroepen tot beste champagne ter wereld. Normaal betaal je er 90 euro per fles voor, maar hij gaat nu voor 39,95 euro over de toonbank."

Boer was manager bij een resort in Oostenrijk, maar verloor zijn baan door de pandemie. Hij bouwde ondanks alles tijdens de coronacrisis een succesvolle wijnhandel op. "Ik vond geen werk, maar had wel een garage vol wijn; ik stond er vanuit mijn passie mee op de markt. Ik ben toen gewoon het lokale winkelcentrum binnengelopen en vroeg of ik een winkelpand mocht gebruiken voor een pop-upstore. Die loopt zo goed dat ik daarnaast vorige week mijn eigen wijnwinkel in Amsterdam-Zuid opende. Ook de online shop loopt als een tierelier."

“Als je een fles meeneemt voor de gastheer, dan wil je hem meteen opentrekken en niet zeggen: 'Nou, tot over drie jaar'.” Dirk van Hees, wijnkenner

Maar waarom zijn al die flessen nu eigenlijk zo goedkoop? Wordt wijn die blijft liggen juist niet beter met de jaren? Nee dus. "Vroeger legde je een fles de eerste paar jaar in de kelder, zo kwam hij 'op dronk'. Maar de techniek is de laatste twintig jaar veranderd omdat de meeste mensen geen wijnkelder hebben", legt liefhebber en kenner Dirk van Hees uit.

"Inmiddels kun je 80 tot 90 procent van de wijn meteen drinken. Deze wijn bewaren we op kamertemperatuur, en dan raakt het snel bedorven. Daarom is het beter om het zo snel mogelijk op te drinken. Dat is ook onze manier van consumeren geworden. Als je een fles meeneemt voor de gastheer, dan wil je hem meteen opentrekken en niet zeggen: 'Nou, tot over drie jaar, dan drinken we hem samen op.'"

'Over een half jaar zullen prijzen weer stijgen'

Van Hees ziet het als een buitenkans dat mooie wijnen nu betaalbaarder zijn: "Pareltjes liggen voor het oprapen. Het aanbod is er nu nog, maar na een half jaar zal de horeca wel hersteld zijn en is dat overschot weer weg. Dan zullen de prijzen voor mooie wijnen weer stijgen."

“Als je eenmaal hebt genoten van iets goeds, ga je denk ik niet snel terug naar een supermarktwijn.” Karim Hamed, wijnimporteur

Hoe lang denkt wijnimporteur Hamed dat we nog van de goedkopere kwaliteitswijnen kunnen profiteren? En zullen we, zodra we echt post-pandemie zijn, ooit weer voor de goedkopere flessen kiezen? "De vraag is: zijn wij Nederlanders inmiddels volwassen wijndrinkers geworden? Het aantal mensen met verstand van wijn groeit, het aantal cursussen en proeverijen ook. Als je eenmaal hebt genoten van iets goeds, ga je denk ik niet snel terug naar een supermarktwijn van een paar euro. Maar de toekomst zal het leren."