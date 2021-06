Podcasts zijn populair. Logisch, want ernaar luisteren is een makkelijke manier om wat over je favoriete onderwerp te leren, tijdens het wandelen of voor het slapengaan. Ook op het gebied van geld lijkt het aanbod van podcasts eindeloos. Om je de bomen door het bos te laten zien, delen twee geldpodcastexperts hun top drie.

Voordat bitcoinanalist Madelon Vos zelf podcaster werd, luisterde zij naar geen enkele podcast. "Maar Herbert Blankesteijn van BNR Nieuwsradio, die al lang podcasts maakte, zei in 2018: 'Wil jij er met mij een beginnen over de toekomst van geld, in het bijzonder crypto?'", vertelt Vos. Ze zei ja. "Het werd de Cryptocast."

"Wat wij deden, was een uur lang een minionderwerp uitlichten. Fijner dan radio, waarin je moeilijke materie in vijf minuten moet duiden. In een podcast kun je echt tot de kern komen."

Afgelopen februari stapte Vos uit de podcast, omdat ze naar Mexico vertrok om zich op andere projecten te richten, zoals haar eigen YouTube-kanaal. Geldpodcasts luisteren doet ze echter nog steeds. Dit zijn haar favorieten:

1. The Money Show

Vos: "In zestien afleveringen maak je een reis van het verleden tot nu, en ook de toekomst. Je leert: wat is geld en wat kun je ermee? Hoe zag het er vroeger uit? Hoe gaat het er straks waarschijnlijk uitzien? Waarom is geld een middel en geen doel op zich? Dit vind ik een goede basis voor iedereen die meer over geld te weten wil komen."

“De titel klinkt cheesy, maar het is een toffe podcast die onderzoekt hoe miljardairs met geld omgaan.” Madelon Vos, bitcoinanalist

2. We Study Billionaires

"Meer gericht op beleggen. De titel klinkt cheesy, maar het is een toffe podcast die onderzoekt hoe miljardairs met geld omgaan. Mijn hart gaat sneller kloppen als ze precies uitleggen hoe een Warren Buffett zijn vermogen verzamelde en het voor zich laat werken."

"Ook als je zelf geen miljardair bent, is het leerzaam om over strategieën en inzichten van bepaalde mensen te horen en deze wellicht in te zetten om je eigen geld te laten groeien."

3. What Bitcoin Did

"Dit is de talkshow van bitcoinster Peter McCormack. Mooi aangevlogen omdat McCormack, met zijn visie als leek, experts interviewt over bitcoin."

"Diepgaand en breed getrokken: het laat zien dat bitcoin ook over politiek en macro-economie gaat. Hoe ziet ons huidige stelsel eruit? Maken bitcoins het beter of slechter? Hoe zit het met privacy? Onderwerpen worden vanuit verschillende standpunten bekeken. Elke keer als ik het beluisterd heb, voel ik dat ik een stapje verder ben."

Geldpodcastexpert nummer twee is journalist Reinjan Prakke. Voor BNR Nieuwsradio maakt hij Het Nieuwe Geld, een podcast waarmee hij mensen inzicht wil geven in hoe geld werkt. Prakke: "Geld is, net als de economie, een moeilijk begrip om te duiden. Zelfs voor economen. Tegelijkertijd is geld zo alomtegenwoordig dat we er een vanzelfsprekend beeld bij hebben. Maar wat is geld eigenlijk?"

Omdat Prakke in het aanbod van geldpodcasts het stukje algemene kennis over ons geldstelsel miste, begon hij zijn eigen uitzendingen te maken. "Geld is eigenlijk een evolutionair gegeven; iets wat continu verandert. En ons monetair systeem heeft impact op onze levens. Door mensen te laten begrijpen hoe het werkt, kunnen zij er iets van vinden en nadenken of ze het wel eens zijn met de gang van zaken."

Dit zijn drie geldpodcasts die Prakke inspireren:

1. Fantoomgroei

"Toegespitst op de Nederlandse situatie. Aan de hand van het nieuws gaat deze op zoek naar hoe de wereld rechtvaardiger maar vooral ook duurzamer kan. Met toepasbare tips over ons inkomen vandaag de dag."

"Laatst ging het over hoe ons pensioen het klimaat kan redden. Tastbare onderwerpen dus, waarbij je kunt zien hoe we met zijn allen een steentje kunnen bijdragen."

2. Ecosofie

"Ecosofie laat zien hoe economie, ecologie en filosofie samenhangen. Laatst ging het over kantelpunten. Hierin vergeleken ze een economie die richting een crisis gaat met het kantelpunt naar een persoonlijke depressie. Door dit soort onderwerpen met elkaar te verbinden, wordt veel duidelijk. Maar het kan ook een vergelijking zijn tussen een economisch systeem en de natuur: beide zijn organisch. Superinteressant."

“Deze podcast gaat over hoe de wereld om ons heen is ingericht zodat wij ons geld op een bepaalde manier uitgeven.” Reinjan Prakke, podcastexpert

3. Het Bromvliegeffect

"Deze podcast gaat over gedragseconomie. Hoe een supermarkt ons beïnvloedt om bepaalde dingen te kopen door middel van geurmachines, bijvoorbeeld. Of door om te roepen dat je niet meer dan zes flessen frisdrank moet meenemen - waardoor iedereen dan juist meer flessen koopt dan hij anders zou doen."

"Kortom, het gaat over hoe de wereld om ons heen is ingericht zodat wij ons geld op een bepaalde manier uitgeven. Ik vind het niet alleen opzienbarend, maar het geeft me ook nieuwe inzichten."

Hoe vaak luisteren ze zelf geldpodcasts?

Prakke: "Ik luister al jarenlang gemiddeld twee uur per dag. Het blijft een bron van kennis en inspiratie."

Vos: "Ik luister er ongeveer vijf per week. Door middel van podcasts kun je veel informatie tot je nemen en het kost minder energie dan het lezen van een boek."