We moeten steeds langer doorwerken en dat betekent dat we officieel later met pensioen gaan. Niet iedereen wil zich daarbij neerleggen. Welke stappen kun je nemen om mogelijk eerder te genieten van je pensioen?

Je pensioen vervroegen kan op verschillende manieren. Misschien heb je een goedlopend eigen bedrijf. Als je een vast contract hebt, kan het soms door regelingen met de werkgever te treffen. Maar met de huidige flexibele arbeidsmarkt, gaat dat lang niet voor iedereen op. Toch is er vaak iets mogelijk, weet Merijn Heijnen, auteur van Van F*ck You Money tot FIRE. Hij ging zelf op 42-jarige leeftijd met pensioen.

Het begint bij het berekenen hoeveel je nodig hebt, op basis van je ideale pensioenleeftijd én je manier van leven. "Als jij nu een dikke auto rijdt en een groot huis hebt, maar wel tien jaar eerder wil stoppen met werken, dan is het de vraag of je die levensstijl kunt behouden tijdens je pensioen", legt hij uit. "Of misschien vind je het niet erg om met minder te leven, zoals ik."

“De jonge generatie neemt vaak grote financiële risico's om tot dat vroege pensioen te komen.” Merijn Heijnen, ging op 42-jarige leeftijd met pensioen

Volgens Bastiaan Starink, hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting aan de Universiteit van Twente is het in theorie inderdaad een simpele rekensom. "Als jij op je veertigste wil stoppen met werken, dan heb je tot aan de AOW-leeftijd nog zo'n dertig jaar te gaan." Vanaf 67 jaar (of later) heb je immers recht op AOW, en heb je waarschijnlijk minder eigen geld nodig.

"Als je tijdens je vervroegde pensioen van 1.000 euro wil leven per maand, zal je dat bedrag moeten vermenigvuldigen met het aantal maanden tot de AOW-leeftijd", legt Starink uit. "Maar daarbij houd je nog geen rekening met rente en inflatie."

Grote financiële risico's met investeringen

Vroeg met pensioen gaan is echter niet zomaar geregeld. "Zorg eerst dat je een noodfonds hebt voor grote of onverwachte uitgaven", waarschuwt ervaringsdeskundige Heijnen. Dat geld staat los van het sparen voor het vroeg stoppen met werken.

"Ik zie dat de jonge generatie vaak grote financiële risico's neemt om tot dat pensioen te komen. Bijvoorbeeld door te investeren in crypto, terwijl ze geen buffer hebben en ook veel geld kunnen verliezen op die manier."

In plaats van het geld zelf bij elkaar te sparen, kan je er ook voor kiezen om het reguliere ouderenpensioen eerder te laten uitkeren. Maar, waarschuwt hoogleraar Starink, dat is niet zonder consequenties. "Tariefmatig is het nadelig: vóór de pensioengerechtigde leeftijd betaal je namelijk meer belasting over het pensioenbedrag."

'Misschien ben je goed in vishengels maken'

Als je weet wanneer je met pensioen wilt en hoeveel je daarvoor nodig hebt, rest de vraag hoe je bedrag bij elkaar krijgt. Besparen is in elk geval een slimme aanpak, vindt Anne Faber-Versluis (36), financieel coach en oprichter van de Mind Money Academy. Ze loste in drie jaar tijd 70.000 euro hypotheek af.

"Wees kritisch op wat je uitgeeft. Mijn uitgaven moeten voldoen aan een van de volgende drie eisen: het is noodzakelijk, ik word er heel blij van of het levert later geld op. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in zonnepanelen", tipt ze. "Als je tien jaar lang 10 procent van je inkomen apart zet, heb je een jaar pensioen vrij gespaard. Hoog je dat op naar 20 procent, dan heb je in vijf jaar tijd al een jaar pensioen bij elkaar."

“Mede door de verhuur van mijn huis kon ik eerder met pensioen.” Merijn Heijnen

Een andere veelgehoorde tip van fanatieke 'early pensioners', is het vergaren van een passief inkomen. "Mede door de verhuur van mijn huis kon ik eerder met pensioen", vertelt Heijnen. "Veel mensen kiezen er ook voor om te beginnen met beleggen, wat steeds laagdrempeliger is geworden. Maar daar komen wel risico's bij kijken."

Faber-Versluis raadt aan om te kijken of je van iets wat je leuk vindt een product kunt maken. "Online leren is booming. Misschien ben je goed in vishengels maken of diamond painting - ik zeg maar wat. Als je daar eenmalig een cursus voor volgt, kan je het oneindig verkopen."

Sparen is het veiligst, beleggen betekent risico

Een vervroegd pensioen bij elkaar sprokkelen met een passief inkomen, is volgens hoogleraar Starink niet voor iedereen een optie. "Het zijn mooie voorbeelden, maar ik denk dat het uitzonderingssituaties zijn. Goed geld verdienen met een cursus is voor weinig mensen weggelegd. En ook het verhuren van een woning is niet voor iedereen aan de orde."

Een ouderwetse spaarrekening is een prima plek om je vervroegde pensioen op te sparen, stelt de hoogleraar. "Het enige jammere is dat de rente op dit moment 0 procent is. Maar het voordeel is wel dat je hiermee de minste risico's neemt. Daarbij is het belastingtarief over vermogen, dat valt onder Box 3, momenteel redelijk laag", legt hij uit. "Beleggen zal op de lange termijn mogelijk meer opleveren, maar je loopt ook het risico je inleg kwijt te raken."

'In de praktijk is er meer mogelijk dan gedacht'

Het klinkt simpel, maar vroeg met pensioen gaan blijft maatwerk. "Zo is het wel makkelijker als je in goede gezondheid verkeert, dan wanneer je chronisch ziek bent", aldus Faber-Versluis. "Ook heeft iedereen een ander financiële basis." Maar, onderstreept ze, denk niet dat het met een smalle beurs niet mogelijk is. "Misschien kun je niet zo vroeg stoppen als je zou willen, maar in de praktijk is er vaak meer mogelijk dan je denkt."

Het maakt daarbij natuurlijk wel uit of je drie jaar of dertig jaar eerder met pensioen wil gaan, stipt hoogleraar Starink aan. "Dat laatste is niet voor iedereen haalbaar."