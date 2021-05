Nadenken over de kosten voor je eigen uitvaart: veel mensen zijn er liever niet mee bezig. We worden steeds ouder, maar dat neemt niet weg dat het leven - ook voor jonge mensen - van de ene op de andere dag voorbij kan zijn. Kies je dan voor een uitvaartverzekering of toch een eigen spaarpotje? Het bekostigen van een toekomstige crematie of begrafenis zal immers ergens van betaald moeten worden.

Volgens Leon Schouten, directeur van de vergelijkingswebsite Uitvaartverzekeringwijzer.net, is het verstandig om een uitvaartverzekering al rond je achttiende af te sluiten. "Uit onze vergelijkingen blijkt dat de premie op jonge leeftijd het laagste ligt, zo rond de 8 euro per maand. De zestigplussers betalen al gauw 30 euro of veel meer. Dat komt doordat het risico op overlijden bij een hogere leeftijd groter is, en dus is de premie hoger."

“Als je op je vijftigste nog geen uitvaartverzekering hebt, dan is het misschien verstandiger om je spaargeld te gebruiken.” Leon Schouten, Uitvaartverzekeringwijzer.net

Wie zijn uitvaartverzekering op jonge leeftijd regelt, blijft de lage maandelijkse premie betalen. "De kosten worden zo over meer jaren gespreid. Kom je er op je vijftigste achter dat je nog geen uitvaartverzekering hebt, dan is het de vraag of het misschien niet verstandiger is om je spaargeld te gebruiken. Rond die leeftijd ga je al gauw meer dan het dubbele per maand betalen voor een uitvaartverzekering."

Gemiddeld 37,5 jaar als we verzekeren

Hoewel er voordelen kleven aan het afsluiten van een uitvaartverzekering op jonge leeftijd, laat de praktijk niet zien dat twintigers massaal uitvaartverzekeringen afsluiten. Uit cijfers van uitvaartverzekeraar Monuta blijkt dat de gemiddelde leeftijd voor het afsluiten van een uitvaartverzekering in 2020 op 37,5 jaar ligt. Dat is logisch te verklaren, zegt Schouten. "Hoe ouder mensen worden, hoe meer ze met hun overlijden bezig zijn. Mensen beginnen zich dan af te vragen of ze het wel goed geregeld hebben."

Het regelen van een uitvaartverzekering is een beetje te vergelijken met het verzorgen van je eigen pensioen, denkt Karin Radstaak van het Nibud. "Jonge mensen zijn daar helemaal nog niet mee bezig. Het is lastig om daar op zo'n jonge leeftijd al over na te denken. Het regelen van pensioen en de kosten omtrent een uitvaart zou mensen daarom makkelijker gemaakt moeten worden."

Steeds ouder, maar jonger verzekerd

Naomi Samson van Monuta herkent dat mensen vooral bij belangrijke levensgebeurtenissen geneigd zijn om zich bezig te houden met de uitvaartverzekering. "Dat gaat om zaken zoals een huis kopen of een kind krijgen. Deze gebeurtenissen vinden vaak plaats in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar. Dat kan verklaren waarom de gemiddelde leeftijd op 37,5 jaar ligt", legt ze uit.

“Dat we ouder worden, leidt niet tot het later afsluiten van uitvaartverzekeringen.” Naomi Samson, Monuta

In 2017 lag de gemiddelde leeftijd voor het afsluiten van een uitvaartverzekering nog een stuk hoger, zag Monuta. Toen was de gemiddelde leeftijd 39,6 jaar. "In een paar jaar tijd is dat gemiddelde dus twee jaar lager bij het afsluiten van de verzekering. Dat we met zijn allen ouder worden, lijkt dus niet te leiden tot het later afsluiten van uitvaartverzekeringen."

Minderjarige kinderen zijn meestal kosteloos meeverzekerd in de uitvaartverzekering van ouders. "Als jongeren achttien worden of uit huis gaan, adviseren ouders ook vaak hun kinderen om een uitvaartverzekering af te sluiten, of zetten ze de bestaande verzekering om op de naam van het kind", aldus Samson.

Spaargeld gebruiken kan voordeliger zijn

Een uitvaartverzekering is geen must. Karin Radstaak van het Nibud adviseert om jezelf eerst af te vragen: Heb ik de verzekering echt nodig? "Als je genoeg spaargeld hebt, is het waarschijnlijk voordeliger om de uitvaart daarvan te financieren." De vraag is wat 'genoeg' spaargeld precies betekent. "Een gemiddelde uitvaart kost al gauw 7.500 euro, maar kan ook meer - of minder - kosten. Als je bijvoorbeeld geen poespas wil, zoals koffie achteraf, scheelt dat een hoop geld. Wie een paar duizend euro op de spaarrekening heeft staan, kan dus overwegen om geen uitvaartverzekering af te sluiten."

Maar, onderstreept Radstaak, dat geldt vooral voor individuen. "Gaat het om bijvoorbeeld een paar duizend euro spaargeld voor een compleet gezin, dan kan een uitvaartverzekering wel handig zijn", legt ze uit. Ook niet onbelangrijk: de uitvaartverzekering is de enige verzekering waarvan je zeker weet dat je hem nodig gaat hebben. "Dat weet je bijvoorbeeld niet bij een inboedel- of reisverzekering."

In Nederland zijn we over het algemeen graag goed verzekerd, ziet Schouten van Uitvaartverzekeringwijzer.net: "70 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. In Nederland vinden we het ook een fijn idee als onze nabestaanden er genoeg geld voor hebben."

Wie aan de slag wil met een uitvaartverzekering, doet er goed aan om uitvoerig onderzoek te doen naar het aanbod van de verschillende verzekeringsmaatschappijen. "De premie kan over de hele looptijd wel 3.000 euro verschillen", weet Schouten. "En doordat steeds meer verzekeraars in elkaar opgaan, zoals Yarden en DELA recentelijk, is er steeds minder te kiezen. Er zijn nog maar drie grote uitvaartverzekeraars, die een monopolie beginnen te krijgen."