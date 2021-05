Nu het coronavirus ons al ruim een jaar in zijn greep houdt, wordt ook de financiële balans opgemaakt. De een raakte zijn baan kwijt en zat gedwongen thuis, de ander bedacht ondanks - of juist dankzij - de pandemie een nieuw verdienmodel.

De 24-jarige Bonita Wagner uit Den Haag haalde in januari van 2020 haar hbo-diploma Media- en Entertainmentmanagement aan Hogeschool Inholland. Ze koos een afstudeerrichting in de evenementensector, een branche die ongeveer anderhalve maand later volledig stil kwam te liggen door de coronacrisis.

"Toen ik afgestuurd was, begon ik met solliciteren bij evenementenbureaus. Ik werd een paar keer afgewezen. En toen kwam corona. Toen lag alles helemaal op z'n gat."

Wagner werd zelfs gebeld door een aantal bedrijven waar ze al een sollicitatiegesprek mee had gepland. "Ze zeiden: 'Door de huidige situatie moeten we het gesprek helaas afzeggen.'" Wagner wist aan het begin van de crisis niet goed wat ze moest doen. "De functies die er waren, waren bestemd voor mensen met minimaal drie jaar ervaring. Dat had ik natuurlijk niet, als pas afgestudeerde."

Door lockdowns geen werk in de horeca

Tijdens en direct na haar studie had Wagner een bijbaan in een restaurant dat in de avond veranderde in een nachtclub. Ze werkte hier achter de bar om haar vaste lasten te kunnen bekostigen. Toen de coronacrisis begon, sloten alle horecagelegenheden. Pas in de zomer van 2020 ging Wagner weer aan het werk, deze keer in een horecagelegenheid op het strand van Scheveningen.

“Ons plan was eigenlijk om na mijn afstuderen samen een huis te kopen.” Bonita Wagner (25)

Omdat na de zomer de horeca voor een tweede keer werd gesloten, besloot de 24-jarige ander werk te gaan zoeken. "In de evenementensector waren nog steeds geen banen voor net afgestudeerden te vinden, dus nu werk ik als klantenservicemedewerker", vertelt ze. "Uiteindelijk wil ik wel gewoon een baan op niveau. Ik heb niet voor niets een hbo-studie afgemaakt."

'Een huis kopen heb ik uit moeten stellen'

Inmiddels woont Wagner samen met haar vriend, in het huis dat hij al huurde. Ze delen nu dus de kosten. "Ons plan was eigenlijk om na mijn afstuderen samen een huis te kopen. Doordat ik geen baan in mijn afstudeerrichting kon vinden, hebben we dat helaas moeten uitstellen."

Tamara Madern, van het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht, ziet vaker dat jongeren door de coronacrisis geen vervolgstappen kunnen zetten. "Ze wonen soms nog in een studentenhuis; zonder goede baan kan het verhuizen naar een andere woning lastig zijn."

Madern zegt dat dit voor jongeren erg vervelend kan zijn, maar benadrukt dat het niet direct hoeft te betekenen dat ze in de coronacrisis hoeven af te wachten. "Je kunt bijvoorbeeld veel meer naar je vaardigheden kijken dan naar je studieachtergrond en werkervaring. Kijk qua geld wat je nodig hebt om rond te komen en gebruik een eventuele vrije dag om stage-ervaring op te doen of je vaardigheden te ontwikkelen."

Wagner is zich nog steeds aan het oriënteren op andere carrièremogelijkheden. Wat het wordt, weet ze nog niet. "De coronacrisis heeft laten zien dat de evenementenbranche heel kwetsbaar is. Mijn vertrouwen in deze branche is wel degelijk gedaald."