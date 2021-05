Overal lees je dat de roaring twenties weer voor de deur staan als we allemaal gevaccineerd zijn. Feesten, geld uitgeven, leven alsof er geen morgen bestaat en dan weer een beurskrach? We gaan op zoek naar de financiële overeenkomsten en verschillen tussen de historische periode en de postcoronafase.

De roerige jaren twintig van de twintigste eeuw vormden een bewogen periode: de Spaanse griep was voorbij, de Eerste Wereldoorlog ook en de economie trok aan. Eindelijk was er tijd én geld om te genieten. Is die situatie te vergelijken met de postcoronafase die bijna aanbreekt?

Econoom Nora Neuteboom, die voor ABN AMRO de Nederlandse economie volgt: "Ik denk dat de vergelijking voortkomt uit een euforische stemming: na een tijd van niets mogen, kunnen we elkaar straks weer omhelzen, naar festivals gaan, reizen, shoppen. Maar of we ons geld zullen spenderen zoals in de jaren twintig van de vorige eeuw? Ik denk van niet."

Waar destijds de nadruk lag op het kopen van de nieuwste technische snufjes als een auto, een telefoon of een grammofoon, ging juist die vorm van consumeren gewoon verder tijdens de coronacrisis. "We zaten toch de hele dag thuis, dus dan maar een nieuwe televisie, tuinmeubels of stoomoven", aldus Neuteboom.

“Je gaat niet opeens vijf keer per maand naar de kapper.” Nora Neuteboom, econoom bij ABN AMRO

Ze verwacht wel een inhaalslag voor de dienstenindustrie, maar ook die is beperkt. "We zullen vast flink gaan feesten, maar de etentjes en kappersbezoeken die we door covid misliepen, gaan we niet inhalen. Je gaat niet opeens vijf keer per maand naar de kapper. Hetzelfde geldt voor vakanties, want het aantal vakantiedagen blijft beperkt."

Daarnaast is volgens Neuteboom de kans groot dat de werkloosheid toeneemt. Als de overheidssteun stopt, zullen er bedrijven omvallen. En velen hebben niet eens recht op een uitkering, omdat ze zzp'er zijn of een nulurencontract hebben. Met andere woorden: veel mensen zullen extra op hun centen moeten gaan letten.

Sparen wordt nu juist extra gewaardeerd

Voor het onderzoek naar consumentenvertrouwen vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) huishoudens of ze sparen zinvol vinden. Voor de crisis vond de meerderheid van de respondenten dat zinloos, maar dit beeld veranderde sterk tijdens de crisis. Nu vindt juist een ruime meerderheid het een goed moment om te sparen.

Uiteindelijk hebben we in Nederland tijdens de pandemie volgens ABN AMRO maar liefst 43 miljard euro meer gespaard dan zonder pandemie het geval was geweest. Neuteboom denkt dat consumenten dat geld niet zozeer zullen spenderen, maar eerder zullen gebruiken om schulden af te lossen en te beleggen: "De aanwas van particuliere beleggers neemt toe. En de beurzen stijgen nog steeds."

“Als de kleine belegger de markt betreedt, weet je dat het einde van de piek nabij is.” Jan Luiten van Zanden, Universiteit Utrecht

En juist daar ziet Jan Luiten van Zanden, economisch historicus aan de Universiteit Utrecht, een overeenkomst met de jaren twintig van de twintigste eeuw - toen huisvaders opeens massaal aandelen begonnen te kopen. "Als de kleine belegger de markt gaat betreden, weet je dat het einde van de piek nabij is", zegt Luiten van Zanden.

'Er wordt een vergelijkbare bubbel gecreëerd'

Net als toen, maken we nu schulden: "Dat is versterkt door de problemen die corona veroorzaakt. Maar het komt ook doordat de centrale banken voortdurend geld in de markt pompen, waardoor de aandelen tot recordhoogten stijgen. Ook dat doet erg denken aan de jaren twintig, toen er een vergelijkbare bubbel werd gecreëerd. De rente zo laag mogelijk houden en inflatie laten toenemen, is dezelfde strategie als toen."

En net als toen leeft onder mensen het idee dat de koersen enkel zullen stijgen. "Het is zó stabiel en de beurskoers is zó gezond, dat kan niet fout gaan. Dat zei men toen en zeggen we nu ook weer. Maar zodra mensen dat roepen, gaat het fout."

Dus toch weer een beurskrach? "Het is onvermijdelijk", stelt Luiten van Zanden. "Geen crisis is hetzelfde: het is een slimme combinatie van herhalende patronen en nieuwe ontwikkelingen. Wanneer het gebeurt, weet dus niemand. Maar dat het eens per tien jaar gebeurt, is al tweehonderd jaar het geval. Er zit regelmaat in het verhaal."