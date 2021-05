Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Desiré Croonen (31) leende geld van haar vader en raakte daarna steeds opnieuw in de problemen.

"Mijn toenmalige partner en ik hadden geen geld voor onze verhuizing, dus we mochten 1.500 euro van mijn vader gebruiken voor de woning. Wel op één voorwaarde: dat we zouden meewerken aan budgetcoaching. Mijn vader maakte zich zorgen om mijn uitgavenpatroon; mijn ex-partner en ik gaven meer uit dan er binnenkwam. We leefden beiden van een Wajong-uitkering en zijn gediagnosticeerd met autisme."

Het lukte Croonen niet om aan de voorwaarde van haar vader te voldoen. "Het leidde tot een breuk met mijn vader, hij was teleurgesteld in mij. Daarna werd ik zo depressief dat ik mijn studie voortijdig heb moeten stoppen. Het gevolg daarvan was een schuld bij DUO." De prestatiebeurs werd door voortvarend optreden van Croonen kwijtgescholden.

“Als een familielid geld nodig heeft, is er meestal meer aan de hand. Die persoon is dan meer gebaat bij goede hulpverlening dan een geldbedrag.” Gabriëlla Bettonville, Nibud-woordvoerder

"Het geld lenen van familieleden leidt vaak tot conflicten", weet Gabriëlla Bettonville van het Nibud. De kans is daarbij groot dat het de financiële problemen niet gaat oplossen, stelt ze. "Als een familielid geld nodig heeft, is er meestal meer aan de hand. Die persoon is dan meer gebaat bij goede hulpverlening dan een geldbedrag."

Ben je toch van plan geld te lenen van een familielid, vraag jezelf dan eerst af of je het kunt terugbetalen, aldus Betonville. "Maak vervolgens ook hele duidelijke afspraken. Op papier, met een handtekening eronder. Dat is simpel, maar dan ligt het wel vast."

'Woningbouwvereniging vroeg om achterstallige huur'

Vorig jaar liep de relatie van Croonen spaak, wat leidde tot nieuwe schulden. "De huurwoning stond op naam van ons beiden. Ik wilde niet langer onder één dak leven, dus ik vertrok tijdelijk naar een noodopvang."

De vaste lasten voor de gezamenlijke woning bleef Croonen doorbetalen. "Ik wou mijn recht op het huis niet verliezen." Na zes weken in de opvang kreeg ze te horen dat ze haar woning weer mocht betrekken. "Goed nieuws, tot ik erachter kwam dat mijn ex de huur, die ik naar zijn rekening overmaakte, zelf had gehouden. Ik kwam erachter omdat de woningbouwvereniging mij benaderde over achterstallige huur."

“Mensen zijn heel optimistisch van aard als ze gaan samenwonen. Het zal bij ons wel goed gaan, hoor je vaak. Dat is doorgaans ook zo, maar ook vaak genoeg niet.” Gabriëlla Bettonville, Nibud-woordvoerder

Of je nou intrekt bij een een partner, samen een huis gaat huren of zelfs een huis gaat kopen: overweeg een samenlevingscontract, raadt Bettonville aan. "Mensen zijn heel optimistisch van aard als ze gaan samenwonen. Het zal bij ons wel goed gaan, hoor je vaak. Dat is doorgaans ook zo, maar ook vaak genoeg niet. Het helpt altijd om zaken goed vast te leggen. Bespreek wat van wie is en hoe je zaken verdeelt, mocht je uit elkaar gaan", benadrukt de expert.

Budgetcoach en bewindvoering

Croonen had haar woning terug, maar financieel zag het er minder rooskleurig uit. "Ik wist niet hoe ik met zo'n laag inkomen toch passende afspraken kon treffen om de woningbouw terug te betalen", legt ze uit. Ze confronteerde haar ex met de situatie, maar die gaf niet thuis. Ze moest het probleem zelf zien op te lossen.

"Ik kwam terecht bij een budgetcoach, maar die kon me niet echt vooruithelpen. Toen besloot ik naar bewindvoering te stappen. Ik ben nog steeds blij dat ik dat gedaan heb en de schulden niet hoger heb laten oplopen", vertelt ze. "Het ging uiteindelijk om zo'n 1.100 euro huurachterstand. Komende zomer heb ik bijna de hele schuld afgelost." Ondanks dat er weer financieel licht aan het einde van de tunnel is, wil ze niet van de bewindvoering af. "Rondkomen van 40 euro per week is pittig, maar het is fijn om even niet zelf over mijn geldzaken te hoeven nadenken."

“Ik moet eerst psychisch meer stabiel zijn, anders ga ik een baan niet volhouden.” Desiré Croonen, heeft schulden

Nibud-expert Bettonville is minder happig op bewindvoering. "Zie het als een laatste uitweg. Er zijn ook veel cowboys op het gebied van bewindvoering." Ze vervolgt: "Kijk daarom eerst rond in het officiële, gratis hulpverleningscircuit. Dat betekent dat je het beste kunt aankloppen bij de gemeente. Die kunnen je helpen met budgetcoaching of ervoor zorgen dat je in geval van schulden met een Wsnp-traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen, red.) kan starten. De schuldhulpverlening van de gemeente is gratis."

'Het schooieren probeer ik wel te spreiden'

Op termijn hoopt Croonen haar Wajong te kunnen verruilen voor een betaalde baan. "Maar ik moet eerst psychisch meer stabiel zijn, anders ga ik een baan niet volhouden."

Tot die tijd is het doorbijten met 40 euro per week. "Dit bedrag is voor mezelf en mijn nieuwe partner. Het is haast niet te doen, omdat we ook allebei roken." Daarom zit er soms niets anders op dan "schooieren". "Ik vind het heel vervelend om anderen lastig te vallen, maar met twee personen eten van 40 euro per week lukt niet."

"Het schooieren probeer ik wel te spreiden. Dan weer vraag ik mijn moeder, dan de buurvrouw, dan een vriendin." Ze krijgt dan wat geld, zonder het te hoeven terugbetalen. Want één ding is wel zeker voor Croonen: "Ik ga nooit meer geld lenen bij familie."