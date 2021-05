Nu het coronavirus ons al ruim een jaar in zijn greep houdt, wordt ook de financiële balans opgemaakt. De een raakte zijn baan kwijt en zat gedwongen thuis, de ander bedacht ondanks - of juist dankzij - de pandemie een nieuw verdienmodel.

De dertigjarige Coen Aerts studeerde cultuurgeschiedenis en werkte voor de coronacrisis veelvuldig als zelfstandig artiest op festivals, trouwerijen en openingen van galeries. Hij verzorgde optredens of werkte - vaak volledig in kostuum - als gastheer.

Sinds het begin van de pandemie ligt de evenementensector echter stil. Dit heeft ook Aerts gemerkt. "Toen evenementen geannuleerd werden, verdwenen al mijn boekingen. Ik mis de interactie met het publiek nog steeds heel erg."

“Ik heb mezelf aangeleerd om goedkoop te leven, waardoor ik nu ook kan rondkomen.” Coen Aerts

De dertigjarige artiest krijgt momenteel de Tozo-ondersteuning en komt daar voor het grootste gedeelte van rond. "Ik heb in de eerste jaren dat ik als artiest werkte veel geïnvesteerd in mijn carrière. Hierdoor lag mijn salaris in die jaren ongeveer tussen de 1.000 en 1.500 euro per maand. Door die periode heb ik mezelf aangeleerd om goedkoop te leven, waardoor ik nu met mijn Tozo kan rondkomen", aldus Aerts.

Hoewel hij met de steunuitkering voor zelfstandigen goed weet rond te komen, heeft hij zich aan het begin van de crisis wel degelijk zorgen gemaakt. "Ik heb er toen nog over nagedacht om me om te scholen tot leraar, maar deze gedachte kwam vooral voort uit lichte paniek. Je weet natuurlijk nooit hoelang zo'n crisis kan duren. Ik heb het toch niet gedaan; mijn passie ligt daar niet."

In juni wordt de Tozo van Aerts mogelijk stopgezet. Wat hij dan gaat doen, weet hij nog niet. "Ik heb al wel redelijk wat boekingen gekregen en ik merk dat er toch achter de schermen weer een hoop wordt georganiseerd. Maar als ik dan nog niet aan de slag kan, dan zoek ik gewoon een ander baantje. Daar sta ik zeker ook voor open."

'Verbaasde me over de veerkracht van ondernemers'

Judith Bellés Knijnenburg is budgetcoach en bewondert de veerkracht die zelfstandigen tonen in de coronacrisis. "Hier heb ik me echt over verbaasd. Ik zie ondernemers die ondanks tegenslagen er toch in slagen nieuwe ideeën te bedenken en positief te blijven."

De budgetcoach heeft naast deze bewondering echter ook zorgen over de toekomst van zelfstandigen. "Ondernemers worden met behulp van alle steunpakketten nu vaak kunstmatig in leven gehouden. Veel mensen zijn door hun buffers heen en/of hebben uitstel van betaling gekregen. Als de overheid die bedragen eenmaal gaat innen, vallen ondernemers alsnog om."

Hoewel de pandemie tot financiële onzekerheid bij ondernemers leidt, heeft de coronacrisis Aerts naar eigen zeggen ook positieve dingen gebracht. "Ik had eindelijk even rust. Doordat ik extra ruimte in mijn hoofd kreeg, kon ik ook weer makkelijker op nieuwe, creatieve ideeën komen."

Aerts is momenteel dan ook bezig met het uitwerken van een nieuw concept voor op festivals. "Ik heb samen met mijn vriendin bedacht bezoekers massages te geven op een speciaal gecreëerde locatie op het festivalterrein. Dit willen we combineren met muziektheater, dus we zullen ook zelf stukken opvoeren. Creativiteit genoeg dus."