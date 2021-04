Hoe krijg je een gezonde moneymindset? Online struikel je tegenwoordig over blogs met dit thema. Maar wat is het precies? En kun jij je financiën echt verbeteren door anders over geld te gaan denken?

Wat is een moneymindset? Een rondje googelen levert de volgende definitie op: Het is je manier van kijken naar geld, en hoe je op basis van die gedachte omgaat met geld.

Moneymindsetmentor Blanca Vergara leert mensen door middel van oefeningen en meditaties een "positieve moneymindset" te creëren. Haar eigen ervaringen inspireerden haar. "Ik ging van een succesvolle maar overwerkte IT-manager naar een gelukkiger én rijker leven. Onze samenleving is gebaseerd op keiharde actie om geld te genereren. Maar met drie banen verdien je nog steeds niet evenveel als Elon Musk. Het gaat om je mindset."

Die manier van denken heeft volgens haar alles te maken met eigenwaarde: "Zonder geloof in jezelf kom je niet verder. Pas als jij weet wat je waard bent en vertrouwt dat wat jij wilt, mogelijk is, sta je succes toe."

Blokkades op geld wegmediteren

Petra Noldus uit Amsterdam is ervaringsdeskundige: zij veranderde haar ideeën over geld door meditatie. "Ik zag een YouTube-filmpje waarmee je blokkades op geld kon verwijderen. Niet geschoten is altijd mis, dacht ik. Ik had weinig te verliezen. Ik ben niet lui, maar als freelance webdesigner kreeg ik maar net genoeg opdrachten om rond te komen."

In de meditatie ging het onder meer over de ideeën die je ouders je meegeven over geld. "Mijn ouders waren niet arm, maar 'Wie voor een dubbeltje geboren is, zal nooit een kwartje worden,' kwam regelmatig voorbij."

“Ik sta nooit meer rood en ben voor het eerst 'rijk' genoeg om mijn studieschuld af te betalen.” Petra Noldus

"Door te beseffen dat ik het daar eigenlijk helemaal niet mee eens ben, moet er iets veranderd zijn. Want nog geen week later kwamen nieuwe opdrachtgevers en lucratieve opdrachten als vanzelf op mijn pad. Ik sta nooit meer rood en ben voor het eerst 'rijk' genoeg om mijn studieschuld af te betalen. Ik vind het zo bizar dat ik het bijna niet aan mensen durf te vertellen."

Hoe verklaart Vergara dit? "Als jij blijft denken dat goed geld verdienen niet tot jouw mogelijkheden behoort, zal er niets veranderen. Door het loslaten van opgelegde ideeën die eigenlijk niet passen bij wat jij jezelf gunt, zet je een mechanisme in werking."

'Pas niet alleen je gedachten, maar ook je gedrag aan'

Geldgeoriënteerde influencers en Fire-aanhangers - mensen die sparen en beleggen om zo snel mogelijk financieel onafhankelijk te zijn - zweren bij de kracht van een 'gezonde moneymindset'. Maar wat denkt de wetenschap ervan? Kun jij je banksaldo daadwerkelijk opschroeven door je gedachten te veranderen?

Suzie Geurtsen is gedragspsycholoog bij onderzoeks- en adviesbureau D&B. Zij denkt dat er een kern van waarheid in zit: "Als jij merkt dat je te veel uitgeeft en denkt: ik heb nou eenmaal een gat in mijn hand, dan versterkt dat weer dat gedrag. Maar wil je echt op lange termijn iets veranderen, dan zul je niet alleen je gedachten moeten veranderen, maar ook je gedrag."

"Als je bijvoorbeeld twee weken lang bewust minder uitgeeft, zul je resultaat zien. En dan kan je zelfbeeld veranderen naar: ik kan best goed met geld omgaan. Zulke succeservaringen versterken je motivatie enorm, meer dan een aanpassing van gedachten alleen, en zorgen voor langdurige verandering."

“Je gedrag, en ook het veranderen daarvan, verloopt voor een groot deel onbewust.” Suzie Geurtsen, gedragspsycholoog

Als dat zo is, wat denkt Geurtsen dan van het verhaal van Noldus? "Ik kan me goed voorstellen dat zij het ervaart als alleen een mindsetverandering. Maar de kansen die ze beschrijft waren er eerder waarschijnlijk ook al, alleen stond ze er niet voor open omdat ze sterk geloofde dat ze nooit rijk zou kunnen worden. Je gedrag, en ook het veranderen daarvan, verloopt immers voor een groot deel onbewust. Een subtiele verandering zorgt er al voor dat je anders interacteert met de wereld - en de wereld ook weer anders reageert op jou."

Vergara is het daar helemaal mee eens: "Ik zeg altijd: 'Een moneymindset werkt niet, als jij niet werkt.'"