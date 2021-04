Noem het een luxeprobleem of een verantwoordelijkheid: wie geld overheeft of het in deze tijden amper uitgeeft, kan het bij een bank (laten) investeren. Maar hoe weet je dat het vervolgens niet in 'foute' projecten wordt gestopt? Zijn er eerlijke banken? En zo ja, hoe werken ze?

Nu sparen al tijden niets oplevert en in sommige gevallen zelfs geld kost, kan het aantrekkelijk zijn om te beleggen of spaargeld vast te zetten voor investeringen. Bij de Rabobank kunnen klanten zich sinds kort bijvoorbeeld weer aanmelden voor GroenSparen. Dat is een constructie waarbij spaargeld dat voor een jaar wordt vastgezet, alsnog iets oplevert.

De projecten die worden gesteund, zijn namelijk voor 70 procent 'groen'. De belastingvoordelen voor groene investeringen drukken de belasting in box 3, al hangt het er wel vanaf om hoeveel geld het gaat. Ondanks de 0,5 procent rente die klanten betalen, kunnen ze 0,19 tot 1,59 procent rendement op hun inleg verwachten.

Groen en eerlijk zijn containerbegrippen

Het is echter voor interpretatie vatbaar wat als groen geldt. Een lening voor een windmolenpark klinkt duurzaam, maar gaat dat ook op als het park in een beschermd natuurgebied wordt geplaatst? En wat te denken van biomassa, kernenergie of waterkrachtcentrales? Die zijn ook niet automatisch goed voor het milieu.

Paul Smeets, hoogleraar filantropie en duurzaam financieren aan de Maastricht University, vindt het dan ook lastig om een definitie van eerlijk of duurzaam bankieren te geven. "Een bank kan goed zijn voor de eigen werknemers, witwassen tegengaan of bonussen ontmoedigen. Deze uiteenlopende dingen zijn moeilijk onder één noemer te vangen. Bovendien is er een verschil tussen banken waar klanten zich goed bij voelen - omdat die banken aansluiten bij hun morele kompas - en de impact van investeringen."

Bert Scholtens, hoogleraar duurzaam bankieren en financieren aan de Rijksuniversiteit Groningen, voegt daaraan toe dat het begrip duurzaamheid vaak op macroniveau wordt gebruikt. "Dat is moeilijk te vertalen naar bedrijfsniveau, omdat er geen goede en betrouwbare informatie bestaat over niet-financiële prestaties."

Geen schade toebrengen als ondergrens

Voor Peter Ras, mede-initiatiefnemer van de Eerlijke Bankwijzer (die banken beoordeelt op hun beleid en acties op maatschappelijk en milieugebied), is het juist simpel. "Wij baseren ons op richtlijnen van de OESO en de VN, die ervan uitgaan dat een bank, verzekeraar of pensioenfonds geen schade mag veroorzaken aan mens, dier en planeet. Dat is de ondergrens, die veel financiële instellingen al niet halen. Daarna komt het streven naar een positieve bijdrage, het verbeteren van de positie van mens, dier of planeet."

“80 procent van de energie-investeringen van ING en ABN AMRO bleek naar fossiel te gaan.” Peter Ras, Eerlijke Bankwijzer

Het vermijden of voorkomen van schade is nog lang niet vanzelfsprekend, vervolgt hij. "Neem de investeringen in wapenproducenten die aan Saoedi-Arabië leveren, waar ING en ABN AMRO bij betrokken zijn. Aan de ene kant geven de Nederlandse regering en ngo's geld om de hongersnood in Jemen tegen te gaan. Tegelijkertijd investeren deze banken in de bedrijven die Saoedi-Arabië van wapens voorzien om de gewapende strijd in Jemen voort te zetten. De Rabobank, de Volksbank (waar ASN onderdeel van is, red.) en Triodos houden zich hier niet mee bezig."

Of neem duurzame energie. "In ons praktijkonderzoek uit 2018 bleek 80 procent van de energie-investeringen van ING en ABN AMRO naar fossiel te gaan. Bij de Rabobank was dat ongeveer de helft, terwijl ASN en Triodos alleen maar in hernieuwbare energie investeren."

'Geld van Shell naar Vattenfall schuiven heeft weinig zin'

Smeets wijst erop dat aandelen van grote bedrijven van eigenaar kunnen wisselen zonder dat die bedrijven er iets van merken. "Als jij niet investeert, doet iemand anders het wel. Geld uit Shell halen en het in Vattenfall stoppen, heeft niet zoveel zin."

Daarom pleit hij voor meer impactbeleggen. "Dan investeer je in projecten die anders niet van de grond zouden zijn gekomen en waar vaak een lager rendement tegenover staat. Alle banken zijn met impactinvesteringen bezig. Bij grote banken is dat vaak nog een klein deel van het totale aanbod. Je kunt als consument ook zelf zo'n project zoeken en er direct geld in stoppen. Dan heb je meer zicht op wat er mee gebeurt."

Volgens Scholtens hebben bijna alle financiële instellingen inmiddels ook een duurzaam aanbod, al verschillen de beleggingsproducten onderling aanzienlijk. "Die van Triodos zijn niet automatisch meer of minder geschikt dan die van ING of de Rabobank. Dat hangt vooral af van de voorkeuren en mogelijkheden van de belegger."

Democratisering van banken

In de Eerlijke Bankwijzer kun je zien hoe banken scoren op een breed scala aan onderwerpen, variërend van gendergelijkheid tot landroof. Toch raadt Ras niet direct aan om over te stappen van een 'grijze' naar een 'groene' bank. "Bij een hypotheek kan dat kostbaar zijn. Het is belangrijk om een klacht in te dienen bij jouw bank als je die niet duurzaam genoeg vindt. Als je publiekelijk laat weten dat je het niet eens bent met het beleid, dan oefen je druk uit. Als de bank daar niks mee doet, stap dan vooral over naar een duurzamere bank."

Smeets ziet wel heil in het democratiseren van banken. "Als klanten inspraak krijgen in het beleid, kunnen ze kiezen of ze meer rendement willen of meer maatschappelijke impact. Pensioenfondsen geven die optie al mondjesmaat, banken kunnen daar een voorbeeld aan nemen."