Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Zo ook Charina Heuving (27), die een schuld van ruim 80.000 euro opbouwde.

"We hadden het niet slecht thuis, maar mijn ouders hadden weinig geld over om mij financieel te steunen", begint Heuving. "Ik moest alles zelf betalen toen ik in 2011 begon met studeren: mijn huur, andere vaste lasten en het collegegeld." Heuving begon flink bij te lenen bij DUO om alles te bekostigen. "Ik moet eerlijk zeggen dat er soms ook wel geld naar bijvoorbeeld vakanties of spullen ging die ik niet per se nodig had. Terugkijkend had ik een soort naïviteit. Iedereen leende, dus daarom deed ik het ook."

Het gros van haar schuld staat nu open bij DUO. "Ik heb ook nog andere kleine schulden, zoals een andere lening die ik heb afgesloten voor de minor die ik in het buitenland heb gevolgd. Achteraf gezien had ik het anders aangepakt. Ik heb bijna een ton schuld opgebouwd in de negen jaar dat ik volwassen ben."

Voortaan de goedkoopste pizza

Inmiddels is Heuving fanatiek aan het aflossen. "Voor het pizzaschap denk ik nu tien keer na welke ik uitkies. Mijn lievelingspizza kost 3,95 bij Albert Heijn. Maar je kunt daar ook twee pizza's voor 1,95 kopen."

Om sneller te kunnen aflossen, besloot Heuving haar auto weg te doen. Dat kan verstandig zijn, denkt Marion Weijers van het Nibud. "Een auto is een hoge vaste last. Zelfs al rijd je er niet mee, het kost alsnog honderden euro's. Denk aan de doorlopende kosten zoals wegenbelasting en autoverzekering", aldus Weijers. "Rijd je minder dan 10.000 kilometer per jaar? Dan kan je overwegen om een auto te delen of elders te huren."

“Vriendinnen stellen uit zichzelf voor om goedkoop te picknicken in het park.” Charina Heuving

Een eigen woonruimte, dat is voor Heuving de belangrijkste reden om het roer om te gooien en consistent te gaan aflossen. "Ik heb op dit moment geen relatie. Dat vind ik prima. Maar als ik alleen blijf, moet ik wel nadenken hoe ik in mijn eentje een huis kan bekostigen. Het aflossen van mijn schuld is een grote stap naar die wens."

Een verstandige redenering, bevestigt Weijers. "Als je een huis wil kopen en je hebt een hypotheek nodig, dan wordt gevraagd of je een studieschuld hebt." De studieschuld wordt meegewogen bij de berekening van de hypotheek. "Je kunt simpelweg een hogere hypotheek krijgen zonder studieschuld."

Aflossen in lockdown

Het aflossen gaat de goede kant op en de lockdown is daarbij een geluk bij een ongeluk. "Normaal gesproken zat ik graag op een terrasje. Door corona is het nu meer vanzelfsprekend om thuis af te spreken. Ik hoop dat ik na de lockdown sterk genoeg ben om alle verleidingen te weerstaan." Toch wil ze zichzelf ook niet té veel opleggen. "Af en toe een terrasje moet kunnen. Maar niet elke dag. En ik wil erop letten dat ik dan iets goedkopers van de kaart bestel. Met water, Crystal Clear of een cola'tje kun je het ook gezellig hebben."

Weijers begrijpt dat het makkelijker is om in deze periode minder uit te geven. "Uit recent onderzoek bleek dat het spaargeld van mensen tijdens de coronacrisis is toegenomen. Als je gewend bent vaak naar het terras te gaan, uit eten te gaan of te winkelen, dan heb je op dat gebied de afgelopen periode kunnen uitsparen. Dat geld kan op de spaarrekening of in dit geval naar de aflossing."

Begrip voor je financiële situatie

Hoewel Heuving zich schaamt voor de hoogte van haar schuld, praat ze er makkelijk over. "Ik wil het bespreekbaar maken. Ik schrijf regelmatig op een financiële blogsite over mijn schuldentraject. Hier krijg ik veel leuke reacties op. Collega's vragen hoe het ervoor staat. Vriendinnen zijn ook begripvol en stellen uit zichzelf voor om bijvoorbeeld goedkoop te picknicken in het park. Dat helpt enorm en houdt mij gemotiveerd."

Het kan helpen om je omgeving in te lichten over jouw financiële situatie, onderschrijft Weijers. "Zo is er meer begrip als je iets financieel niet kunt. Stel, collega's zamelen geld in voor een verjaardag, dan zullen ze beter begrijpen dat jij minder kunt bijdragen."