Een voorjaarsschoonmaak is niet alleen voor je huis, maar ook voor je financiën best een goed idee. Want hoe zit het eigenlijk met die reisverzekering die je al jaren hebt, en waarvoor wordt dat ene bedrag maandelijks ook alweer afgeschreven? In deze rubriek nemen mensen hun administratie door met een expert van Independer om te kijken of er nog wat te besparen valt.

Huub van den Berg (53) en Cynthia Rombout (48) wonen in een tussenwoning in Breda. Ze hopen dit jaar weer drie weken op vakantie te kunnen, liefst naar Frankrijk. "We wachten de maatregelen natuurlijk af, en de vaccinaties."

De besparing die Sjoerd Wiegmans van Independer voor ze heeft berekend, kan er in ieder geval aan bijdragen. Onder de streep kunnen ze namelijk maandelijks ruim 63 euro goedkoper uit zijn. Dat komt neer op 765 euro per jaar. "Bijna een derde van onze vakantie", aldus Van den Berg.

“De ene verzekeraar vindt houten huizen een groot risico, de ander legt de nadruk op iets anders.” Sjoerd Wiegmans, Independer

"Op de opstal- en inboedelverzekering kun je 28 euro per maand besparen: dat is meteen grootste klapper", zegt Wiegmans. "Dit kan verschillende redenen hebben." Hij heeft de dekkingen vergelijkbaar gelaten. Verzekeraars schatten risico's niet allemaal hetzelfde in, legt hij uit. "De ene verzekeraar vindt houten huizen een groot risico, de ander legt de nadruk op iets anders. Ik weet niet of je nog ergens een saxofoonverzameling hebt die extra verzekerd moet worden, maar anders levert dit dus een mooie besparing op."

Goed nieuws: er is geen blaasinstrument te vinden bij Van den Berg en Rombout thuis. Wel bij het stel aanwezig: een auto. Ook hier valt iets te besparen op de verzekering. "Jullie kunnen 6,48 euro goedkoper zijn als jullie hem overzetten naar InShared", zegt Wiegmans. Dat scheelt ruim 70 euro per jaar. "Je gaat dan wel over naar een internetverzekeraar, wat betekent dat zij niet voor alles telefonisch beschikbaar zijn. Maar ze hebben een goede digitale omgeving en als de nood écht aan de man is, kun je bellen. De dekking is verder hetzelfde en het eigen risico is zelfs wat lager: niet 150 maar 135 euro."

Wat is er per maand te besparen?

Autoverzekering: 6,48 euro

Inboedel- en opstalverzekering: 28,79 euro

Energie: 52,32 euro (202,32 - 150 euro boete)

Aansprakelijkheidsverzekering: 1,30 euro

Reisverzekering: 6,30 euro

Rechtsbijstandverzekering: 4,03 euro

Totaal: 63,76 euro per maand, dus 765,12 euro per jaar

Liever geen energiecontract van meerdere jaren

Kleine besparingen, die aan het eind van het jaar toch optellen, zijn mogelijk op de reisverzekering (6,30 euro), aansprakelijkheidsverzekering (1,30 euro) en de rechtsbijstandverzekering (4,03 euro). Of overstappen in het geval van laatstgenoemde verzekering een goed idee is, is wel de vraag, zegt Wiegmans. "De dekking is hetzelfde, je hebt recht op 6.000 euro vrij advocaatkosten, maar de eigen bijdrage is 375 euro. Bij je huidige verzekeraar is die bijdrage 250 euro. Als je de verzekering nodig hebt, ben je dan dus in één keer je besparing kwijt." Cynthia vindt het een lastige afweging. Huub: "Aan de andere kant: hoe vaak maak je er gebruik van?"

Ook een aandachtspuntje is de energierekening. Rombout: "Als ze bellen met een aanbieding, ben ik snel geneigd om erin mee te gaan." Van den Berg knikt: "Maar dan zitten er misschien wel addertjes onder het gras." Op dit moment heeft het stel een driejarig contract, dat afloopt in 2023. Volgens de Independer-expert gaat het bedrag na het eerste jaar vaak omhoog, en is het daarom verstandig om elk jaar over te stappen. Of in elk geval nog even te vergelijken.

“Het is af en toe ook gewoon droge stof. Je moet er zin in hebben om het uit te pluizen.” Cynthia Rombout

"Maar ik snap het wel. Ze kunnen goed overtuigen", zegt Wiegmans over de bellers. "En, heel kort door de bocht, het is af en toe ook gewoon droge stof. Je moet er zin in hebben om het uit te pluizen." Als je een contract tussentijds opzegt, bestaat de kans op een boete. Voor het stel is die nu 150 euro. Toch weegt de besparing hiertegenop: in een jaar zouden Van den Berg en Rombout 202 euro besparen, waardoor zelfs met aftrek van de boete 52 euro overblijft. "Energieaanbiedingen, ik zal er niet meer in trappen", lacht Rombout.

De administratie van lezers die zich voor deze rubriek aanmelden, wordt doorgenomen door een expert van vergelijkingssite Independer. NU.nl en Independer zijn beide onderdeel van DPG Media. Deze rubriek wordt door een onafhankelijke redactie geschreven.