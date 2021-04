Een voorjaarsschoonmaak is niet alleen voor je huis, maar ook voor je financiën best een goed idee. Want hoe zit het eigenlijk met die reisverzekering die je al jaren hebt? En waarvoor wordt dat ene bedrag ook alweer maandelijks afgeschreven? In deze rubriek nemen mensen hun administratie door met een expert, om te kijken of er nog wat te besparen valt.

Chris Reijke (29) is onlangs voor de tweede keer vader geworden. Hij verhuisde in 2020 van een hoekwoning naar een twee-onder-een-kapwoning in dezelfde buurt in het Groningse Stadskanaal. Daar woont hij met zijn vrouw en twee zoontjes, van drie jaar en twee maanden oud.

Zijn vrouw werkt in de zorg, Chris is veteraan en stapte van Defensie over naar een uitzendorganisatie waarbij hij op dit moment regiomanager is. "Ik heb geen idee of we ergens op kunnen besparen, maar áls het kan, zouden we dat geld goed in iets voor de kinderen kunnen steken", zegt Chris.

Don van Baar van Independer heeft alle papieren van het jonge gezin doorgenomen. Qua besparingen valt de hypotheek af, omdat die heel recent is afgesloten en er bij oversluiting een hoge boete wordt berekend. Bovendien zijn de voorwaarden goed en is de rente laag.

'Ik ga niet twee avonden besteden aan de autoverzekering'

Het koppel heeft veel al goed geregeld, blijkt volgens de expert. "Toch fijn om te weten dat we niet lange tijd veel te veel hebben betaald", zegt Chris. Door zelf al veel dingen te vergelijken, komen de jonge ouders niet op een extreem bedrag dat qua besparingen mogelijk is. "Maar", zegt Chris, "ik ga niet twee avonden besteden aan autoverzekeringen vergelijken, omdat de verschillen heel klein zijn."

Toch is dat precies waar nog wel iets te halen valt. "De autoverzekering kan goedkoper", zegt Van Baar. Ze hebben nu gekozen voor een WA- en inzittendenverzekering bij Centraal Beheer, à 27,93 euro per maand. Dat kan bij FBTO voor 5,95 minder. "Zelfs als je de dekking iets ruimer maakt, met een beperkte cascoverzekering erbij, ben je nog steeds goedkoper uit." Chris vindt dat laatste niet per se nodig: de auto is oud. Meer dan 70 euro besparen is daarmee mogelijk.

"Kijk aan het einde van het jaar toch eens wat beter naar de zorgverzekering", adviseert Van Baar verder. Chris heeft zijn pakket aangehouden vanuit zijn baan bij Defensie, maar samen met zijn vrouw bij één aanbieder zou weleens voordeel kunnen bieden. "Overstappen is nu natuurlijk niet mogelijk, maar als jullie hadden rondgekeken, had je met dezelfde dekking bij CZdirect ruim 10 euro per maand goedkoper kunnen zijn." Toch 120 euro per jaar.

Wat is er per maand te besparen?

Autoverzekering: 5,95 euro

Inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering: 3,14 euro

(Zorgverzekering - hoewel overstappen midden in het jaar niet mogelijk is: 10,12 euro)

Totaal: 9,09 euro per maand, dus 109,08 euro per jaar (230,52 euro per jaar als de zorgverzekering voordeliger was afgesloten)

'Overweeg een rechtsbijstandverzekering'

"Wat me trouwens opvalt, is dat jullie geen rechtsbijstandverzekering hebben", stipt Van Baar nog aan. "We zijn hier natuurlijk om te besparen, maar ik zou je toch aanraden er een af te sluiten. De premie die je er in een jaar aan kwijt bent, is even hoog als het uurtarief van een advocaat. Misschien blijkt het niet nodig, maar het is zonde als het toch voorkomt." Met één uur van een advocaat ben je er namelijk vaak niet, zegt Van Baar. Chris gaat erover nadenken.

De inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering kan ook 3,14 euro goedkoper. Alles bij elkaar zou er ruim 109 euro per jaar bespaard kunnen worden. "En ik ga toch ook eens kijken naar die reisverzekering, we gaan nu toch nergens naartoe", zegt de jonge vader. Die kost het gezin nu 5,86 euro per maand, meer dan 70 euro per jaar. Chris gaat ermee aan de slag. "Dat is echt nog wel de moeite waard."

De administratie van lezers die zich voor deze rubriek aanmelden, wordt doorgenomen door een expert van vergelijkingssite Independer. NU.nl en Independer zijn beide onderdeel van DPG Media. Deze rubriek wordt door een onafhankelijke redactie geschreven.