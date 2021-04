Een voorjaarsschoonmaak is niet alleen voor je huis, maar ook voor je financiën best een goed idee. Want hoe zit het eigenlijk met die reisverzekering die je al jaren hebt, en waarvoor wordt dat ene bedrag maandelijks ook alweer afgeschreven? In deze rubriek nemen mensen hun administratie door met een expert om te kijken of er nog wat te besparen valt.

Deze week: Sandra (35, achternaam bekend bij de redactie) woont samen met haar man John en twee jonge kinderen in een koopwoning in Drunen. Ze heeft door haar baan de nodige financiële kennis, maar is benieuwd of de tussenpersoon die verzekeringen heeft bemiddeld nog zaken heeft laten liggen.

Sandra is net van baan gewisseld. "Ik werkte in de schuldsanering, maar dat loopt niet echt. Vreemd genoeg was er in deze tijd weinig te doen", vertelt ze. Ze maakte daarom de overstap naar de gemeente, waar ze zich inzet voor fraudebestrijding. "Dat bevalt heel goed", zegt ze enthousiast.

Alles ligt wat het stel betreft open, behalve de hypotheek. De mogelijke besparing van een overstap is het gedoe dat erbij komt kijken, zoals een boetebedrag voor tussentijds opzeggen, niet waard.

Hoe doen ze het tot nu toe? Best goed, zegt Independer-expert Don van Baar. Hij begint met complimenten: de verzekeringen zien er goed uit, en de risico's die er spelen zijn goed afgedekt. Er valt alleen wel te besparen - en daar gaat het natuurlijk om. Het stel kan met een paar aanpassingen ruim 500 euro per jaar minder kwijt zijn. Sandra: "Ik ben heel blij dat het niet een absurd hoog bedrag is. Tegelijk denk ik: alles is via een tussenpersoon geregeld, die zou dit toch ook hebben moeten zien?"

Wat is er per maand te besparen? Autoverzekering: 2,84 euro

Energie: 7,70 euro

Opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering: 24,29 euro

Reisverzekering: 2,12 euro

Rechtsbijstandverzekering: 5,23 euro

Totaal: 42,18 euro (506,16 euro per jaar)

Pakketkortingen leveren flink wat op

Het zwaartepunt is de opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. "Die hebben jullie nu bij drie verschillende aanbieders, maar als je ze laat overzetten naar een volledig pakket bij Klaverblad, bespaar je 24,29 euro in de maand", aldus Van Baar. Dat komt op een besparing van meer dan 290 euro per jaar.

De andere meevallers zitten op een paar euro per stuk, onder meer bij de autoverzekering (2,84 euro) en de reisverzekering (2,12 euro).

“Ik heb de rechtsbijstandverzekering vrij snel afgesloten, en me niet echt ingelezen.” Sandra

De rechtsbijstandverzekering heeft Sandra naar eigen zeggen vorig jaar halsoverkop afgesloten, omdat het rommelde op haar werk. "Ik dacht ineens: wat als ze tegen mij zijn? Ik heb de verzekering daarom vrij snel afgesloten, en me niet echt ingelezen. Maar ik snap van de dekking niet veel." Met haar situatie in het achterhoofd, en daarbij de juiste dekking, blijkt het toch 5,23 euro per maand goedkoper te kunnen bij De Internationale (15,47 euro) dan bij ARAG (20,70).

Ook een aardige besparing is mogelijk bij de energieleverancier: van Essent naar Energiedirect gaan scheelt 7,70 euro per maand, wat onder de streep op meer dan 92 euro in het jaar komt. "En dat is zelfs met de overstapboete meegerekend", zegt Van Baar.

Opvallend is verder nog wel dat de energierekening van de familie nogal hoog is in vergelijking met het eigenlijke verbruik. Dat heeft een reden. "We hebben het bedrag op iets van 200 euro in de maand staan, terwijl we maar voor zo'n 140 euro verbruiken. Wat we straks terugkrijgen, zien we als een spaarpotje voor de kinderen", legt Sandra uit.

Duidelijk voor haar is hoe dan ook dat er iets moet gebeuren. "We gaan alles voorleggen aan onze tussenpersoon: dit is wat we hebben gezien, kijk maar of je het kunt matchen. Anders gaan we zelf doen", zegt ze resoluut.

De administratie van lezers die zich voor deze rubriek aanmelden, wordt doorgenomen door een expert van vergelijkingssite Independer. NU.nl en Independer zijn beide onderdeel van DPG Media. Deze rubriek wordt door een onafhankelijke redactie geschreven.