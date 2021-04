Wie dringend geld nodig heeft, kan aankloppen bij een bank, een kredietgever, bij vrienden of familie. Maar wat heb je nodig om voor een lening in aanmerking te komen? Waar moet je op letten als je er een afsluit, en hoe weet je dat het goed zit?

Als je bijvoorbeeld een grote uitgave wilt doen, is geld lenen een mogelijkheid. Maar wat heeft een bank allemaal van je nodig voor je een lening krijgt?

Hans Sjouke Koopal, woordvoerder van ABN AMRO: "Bij aanvraag van een lening berekent de bank of je de kosten nu, en ook in de toekomst, kunt betalen. Hiervoor is inzicht nodig in je financiële situatie, zoals je salaris, je woonlasten, wat je eventueel kwijt bent aan kinderopvang en de mogelijke kosten van je auto. Koopal: "Door al deze inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten, kan nauwkeurig berekend worden wat je maandelijks 'over' hebt en je uit zou kunnen geven aan het terugbetalen van een lening."

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je de offerte. Deze moet je, eventueel digitaal, ondertekenen en terugsturen. "Hierbij zijn ook documenten nodig waaruit bijvoorbeeld je inkomen blijkt, zoals een loonstrook. Als alles akkoord is, wordt het bedrag dat je gaat lenen binnen enkele dagen aan je overgemaakt."

Verleidelijke verkooppraatjes voor leningen

Je kunt ook lenen bij een kredietgever. Op sociale media vliegen de advertenties ervan je om de oren. Met klinkende namen als Qeld, Becam en Santander wordt goedkoop lenen aangeprezen alsof het praktisch cadeau wordt gedaan. Maar hoe weet je of deze partijen te vertrouwen zijn?

Yolanda Bieckmann, woordvoerder van de Autoriteit Financiële Markten: "Wij krijgen regelmatig meldingen van consumenten over illegale kredietaanbieders. Consumenten melden dan dat zij niets meer horen van de kredietaanbieder, zodra zij op verzoek administratiekosten of een zogenaamde verzekeringspremie hebben betaald."

“Het is niet toegestaan om vooraf kosten in rekening te brengen.” Yolanda Bieckmann, AFM

Soms probeert de adverteerder de consumenten met een smoes nog meer geld te laten betalen voordat zij een lening zouden krijgen. De lening wordt in de praktijk nooit gegeven.

"Wij willen consumenten er specifiek op wijzen om nooit vooraf te betalen om een lening te krijgen", waarschuwt Bieckmann dan ook. "Het is niet toegestaan om vooraf kosten in rekening te brengen." Controleren of de kredietaanbieder of adviseur een vergunning heeft van de AFM of DNB is dus een goed plan.

Aankloppen bij vrienden of familie

Stel: in het ergste geval kom je niet in aanmerking voor een lening bij de bank of bij officiële kredietverstrekkers. Is het dan een idee om bij vrienden of familie te lenen?

De Nederlandse vereniging voor financiële hulpverleners NVVK is sinds 1932 de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. NVVK-woordvoerder Auke Schouwstra is niet te spreken over onofficiële leningen. "Lenen bij vrienden en familie is geen slimme zet. Probeer je in te denken wat er met de relatie gaat gebeuren als je niet in staat bent afspraken over aflossing na te komen. Is de lening zo belangrijk dat je, als je onverhoopt niet kunt aflossen, de relatie op het spel wil zetten?"

Natuurlijk is het niet altijd een keus: soms móéten mensen wel lenen omdat ze geen buffer hebben om bijvoorbeeld een kapotte wasmachine te vervangen. Maar de belangrijkste vraag die je voor je gaat lenen moet stellen: heb ik het bedrag echt nodig? "Leen geen geld als er geen dringende reden is om dat te doen", aldus Schouwstra.