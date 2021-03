Een voorjaarsschoonmaak is niet alleen voor je huis, maar ook voor je financiën best een goed idee. Want hoe zit het eigenlijk met die reisverzekering die je al jaren hebt, en waarvoor wordt dat ene bedrag maandelijks ook alweer afgeschreven? In deze rubriek nemen mensen hun administratie door met een expert van Independer om te kijken of er nog wat te besparen valt.

Deze week: Martin Landmeter (32) woont samen met zijn Litouwse vriendin, die hij ooit ontmoette bij een internetspel. Samen hebben ze een koophuis dat ze "precies op het goede moment" kochten; toen de rentes al laag waren, en de huizenprijzen nog niet zo hoog.

Martin is senior supply chain manager. "Vanuit mijn beroep ben ik altijd bezig met dingen efficiënter maken, minder geld kwijt zijn voor dezelfde of betere kwaliteit", vertelt hij. Daarom lijkt het laten doorlichten van zijn administratie hem fijn: wie weet is het daar ook mogelijk om te besparen, terwijl de kwaliteit niet omlaag gaat.

Wat dat laatste betreft heeft hij nog wel wat eisen: "Ik wil bij een verzekering iemand hebben die mij ontzorgt." Een slechte ervaring met zijn rechtsbijstandverzekering staat hem nog helder voor de geest. "Ik was van augustus tot februari bezig, moest van alles zelf doen, aanleveren en invullen. Uiteindelijk bleek: het viel toch niet onder de polis. Dat wil ik niet nog een keer."

Independer-expert Sjoerd Wiegmans heeft er rekening mee gehouden: de verzekeraars moeten goede service verlenen, en Martin moet ze bijvoorbeeld kunnen bellen met vragen.

Ruim 700 euro besparen op de autoverzekering

Ondanks die eis heeft Wiegmans meteen goed nieuws: "Op je autoverzekering, waar de twee auto's en de motor onder vallen, kun je ruim 62 euro per maand besparen." Alles moet dan bij één aanbieder ondergebracht worden, Inshared in dit geval, wat door onder andere de tweedevoertuigregeling de nodige korting oplevert. Martin: "Ik schrik ervan! Dat is een behoorlijk bedrag per jaar. Als we straks weer mogen, steken we dat mooi in een vakantie."

Naast deze klapper zijn er nog aardig wat euro's hier en daar die door het stel bespaard kunnen worden. De rechtsbijstandverzekering bijvoorbeeld - waar Martin toch al niet tevreden over was - kan bijna 7 euro per maand goedkoper, wat neerkomt op ruim 80 euro per jaar.

Wat is er per maand te besparen? Autoverzekering: 62,10 euro

Inboedel-/opstalverzekering: 1,56 euro

Aansprakelijkheidsverzekering: 1,64 euro

Rechtsbijstandverzekering: 6,82 euro

Hypotheek: rente is 1,7 procent, maar de huidige rente is 1,1 procent; uitrekenen of de mogelijke boete en de besparing tegen elkaar opwegen

Totale mogelijke besparing: 1.070,40 euro op jaarbasis

Door zijn mobiele abonnement over te zetten van Vodafone naar Ben, kan hij hetzelfde aantal belminuten en evenveel MB's internet houden, maar dan 20 euro goedkoper. Martin twijfelt even, omdat het abonnement samenhangt met zijn televisiepakket. Wat blijkt: dat pakket wordt door de ingreep maar iets meer dan 3 euro duurder. Onder de streep dus alsnog 16,45 euro winst.

Martin is over het geheel tevreden, ook over de kleine plussen. Met de aansprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld, die 1,60 euro per maand goedkoper kan. "Dat zijn per jaar toch een paar euroknallers bij de McDonald's", grinnikt hij.