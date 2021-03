Een voorjaarsschoonmaak is niet alleen voor je huis, maar ook voor je financiën best een goed idee. Want hoe zit het eigenlijk met die reisverzekering die je al jaren hebt, en waarvoor wordt dat ene bedrag maandelijks ook alweer afgeschreven? In deze rubriek nemen mensen hun administratie door met een expert van Independer om te kijken of er nog wat te besparen valt.

Deze week: Susan (31) en Reindert (34) (echte namen bekend bij redactie) hebben de boel al flink op orde, maar willen weten of het nog goedkoper kan. "We blijven natuurlijk leken."

Het stel heeft twee kleine kinderen, een derde is op komst. "We kunnen dus elke besparing gebruiken", lacht Susan. Natuurlijk hopen ze ergens op een blinde vlek waardoor ze in één klap een flink bedrag kunnen opstrijken, maar dat zit er niet in. Independer-expert Sjoerd Wiegmans: "Momenteel doen jullie het al goed."

Ze vergelijken aanbieders, wisselen jaarlijks van zorgverzekering en hebben zelfs een tussenpersoon die ingrijpt als het beter kan. "Ja, we proberen er wel goed op te letten", zegt Susan. Reindert knikt: "Ik vind het ook wel leuk om uit te zoeken. Ik weet bijvoorbeeld dat Independer handig is om dingen te vergelijken, maar ook dat ze niet alle zorgverzekeringen hebben. Daarvoor kijk ik dan dus ergens anders."

'Leveranciers gaan uit van 'slapende' consumenten'

Dat vergelijken van zorgverzekeringen betaalt zich uit: Wiegmans kan geen goedkoper alternatief vinden. "Natuurlijk is dat ook een gekke vergelijking, want je kunt alleen aan het eind van het jaar overstappen, en de premies veranderen jaarlijks." Elk jaar overstappen, zoals het stel doet, is hoe dan ook verstandig. "Heel slim om te doen", aldus de expert.

Het stel wisselt ook jaarlijks van energieleverancier. "Een dikke tip", aldus de Independer-expert. "Leveranciers gaan uit van 'slapende' consumenten die er nooit meer naar omkijken." "Zoals de generatie van onze ouders", lacht Reindert.

Dan de verzekering van hun twee auto's: hier verwachtte Susan mogelijkheden. "Onze Kia is best een oud bakkie, dus die dekking kan misschien wat omlaag." Hoewel de verzekeringen inderdaad goedkoper kunnen, brengt Wiegmans in dat hij de dekking hetzelfde heeft gehouden - hij heeft alleen vergelijkbare alternatieven afgewogen. "Maar die kan natuurlijk alsnog omlaag, en dan kun je inderdaad meer besparen." Ook met dezelfde dekking kan er opgeteld 8 euro per maand worden bespaard; toch 96 euro op jaarbasis.

'Bij een online verzekeraar kun je niemand bellen'

Susan en Reindert hebben via hun tussenpersoon een pakket van de inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering bij één verzekeraar. Besparen kan als die drie uit elkaar worden getrokken en ze naar internetverzekeraars overstappen. "Dat betekent wel dat je álles online moet doorgeven, dat je niet langs kunt gaan en ook niemand kunt bellen. Dat moet je fijn vinden", zegt Wiegmans. De besparing zou maandelijks op 5,79 euro komen.

Omdat het stel het gemak van één aanbieder voor langere tijd belangrijk vindt, raadt de expert aan om pas over te stappen als er iets groots verandert - zoals een verhuizing naar een grotere woning - en de premie daardoor omhoogschiet. Het nu zo laten kan geen kwaad.

De grootste besparing is nog wel mogelijk bij de reisverzekering: overstappen scheelt hier 9,34 euro per maand, dus ruim 112 euro per jaar. Wiegmans heeft qua dekking alles meegenomen: verzekerde reisbagage, annulering, werelddekking. Heeft dat verzekeren voor annulering nog wel zin in coronatijd, vraagt Reindert zich af. "Ja", zegt de expert. "Corona is inmiddels niet meer onverwacht, dus daarbij wordt niet meer vergoed. Maar stel dat je je baan verliest; dan geldt die annuleringsverzekering wél."

Overigens kan het stel volgens Wiegmans nog wel overwegen de werelddekking om te zetten naar Europadekking. "Je zou zelfs kunnen denken: is een vakantieverzekering nu überhaupt nodig?", aldus Wiegmans. Dat gaat niet gebeuren, zegt Reindert: "We gaan ook dit jaar gewoon op vakantie, desnoods in Nederland."