Wie voor de zomer fit wil zijn, neemt een sportcoach in de al dan niet slappe arm. Over een geldcoach of andere soortgelijke hulp denken veel mensen echter pas na als de financiële misère niet meer te overzien is. Is dat terecht, voor wie heeft een geldcoach zin, kan zo'n coach je rijker maken en waar moet je op letten als je er één uitkiest?

Het aantal bij de Kamer van Koophandel (KVK) geregistreerde budget- en geldcoaches is de afgelopen jaren met 24 procent gestegen: van 1.153 in 2016 tot 1.431 in 2021. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, want dit is slechts het aantal bedrijven met in hun omschrijving het woord coach in combinatie met de woorden geld of budget.

"De cijfers zijn een benadering, want er is geen aparte code voor de budgetcoach. Maar de trend zal vermoedelijk niet afwijken", legt Debby van Wijngaarden van de KVK uit.

“Geldzorgen geven stress en kunnen je gezondheid en levensplezier aantasten.” Lisa Verdegaal, geldcoach

Wie financiële problemen heeft, kan via de gemeente gratis begeleiding krijgen in de vorm van budgetbeheer of bewindvoering. Dus op welke doelgroep richten betaalde geldcoaches zich dan eigenlijk?

Lisa Verdegaal bedient als budgetcoach naar eigen zeggen de meest uiteenlopende clientèle. Voor 50 euro per uur coacht ze mensen in een aantal sessies naar financiële zelfredzaamheid. "Mensen kunnen zich ook tot de gemeente wenden, maar vaak denken ze: daarvoor is mijn situatie niet ernstig genoeg."

'Natuurlijk kost het wat, maar schulden zijn duurder'

Volgens Verdegaal steken veel mensen bij financiële problemen hun kop in het zand. "Dat gebeurt meestal na een paar betalingsachterstanden. Dan komen er nieuwe brieven en die stoppen ze dan ongeopend 'even' in een la, omdat ze het nu toch niet kunnen betalen, dus denken ze: dat doe ik later wel. Maar later komt nooit, omdat er alweer nieuwe brieven komen."

"Toch heb ik ook klanten die geen schulden hebben, maar ook geen financieel overzicht. Die een goed salaris hebben, maar die toch tekortkomen aan het einde van de maand en nooit op vakantie kunnen. Met hen ga ik dan alles op een rijtje zetten en ik geef ze tips waardoor ze wél geld gaan overhouden."

Kun je een geldcoach inzetten om je rijker te maken? Verdegaal: "Jazeker, omdat je maandelijks veel kunt besparen. Dubbel verzekerd zijn, abonnementen opzeggen waarvan je allang niet meer wist dat je ze had, overstappen naar een goedkopere aanbieder. Dat levert maandelijks zo veel kostenbesparing op dat je geld gaat overhouden."

Toch voelt het tegenstrijdig: een coach betalen om geld te besparen. "Natuurlijk kost het wat, maar als je dat afzet tegen de hoge kosten die bij schulden of mismanagement van je financiën komen kijken, is dat peanuts", zegt de budgetcoach. "En meer dan hoge kosten alleen: geldzorgen geven stress en kunnen je gezondheid en levensplezier aantasten."

'Iedereen kan zich coach noemen'

Hoe je een goede maar vooral betrouwbare geldcoach vindt? Je financiële situatie in handen leggen van een vreemde is immers best risicovol, zeker omdat deze titel geen beschermd beroep is.

Stichting Registratie (StiR) houdt als onafhankelijke stichting beroepsregistraties van coaches en andere professionele begeleiders bij om het kaf van het koren te scheiden, vertelt directeur Frank Peusen. "Iedereen kan zich zo noemen, en daarom is het van belang dat je een geregistreerde coach in de arm neemt."

"Iedereen die bij ons is ingeschreven, heeft zich aan randvoorwaarden te houden. Er is een gedragscode en een klachtencommissie waar je terechtkunt als het niet goed uitpakt", aldus Peusen. "Een coach die zich registreert, neemt zichzelf en zijn werk serieus. Zeker als het om zoiets belangrijks als je geld gaat, zou ik daar zelf zo min mogelijk risico mee willen nemen."