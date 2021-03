Kan ik beter aflossen of sparen, voor zonnepanelen of een warmtepomp gaan, wel of geen makelaar in de arm nemen? In de rubriek Het gelddilemma leggen we twee alternatieven naast elkaar die invloed hebben op je geldzaken. Deze keer: is het slim om op te ruimen in je verzekeringen, of valt er geen geld te besparen?

Oververzekering is wijdverspreid onder de Nederlanders, zeggen deskundigen die NU.nl heeft gesproken voor dit verhaal, ook al is er geen landelijk overzicht op dit vlak. Cijfers uit het vervoersdomein geven een deel van de situatie weer: zo'n 40 procent van alle auto-eigenaren met een allriskverzekering blijkt te hoog verzekerd te zijn, volgens onderzoek van vergelijkings- en bemiddelingssite Autoverzekering.nl.

“Opeens ben je tien jaar verder en zijn de voorwaarden niet meer van toepassing op jouw situatie.” Anja van Zandbergen, financieel planner

"Vaak is het 'te makkelijk' om iets te verzekeren als je online een aankoop doet, een reis bijvoorbeeld. Die aanvullende verzekering is maar één klik verwijderd", zegt Eelko van Dijk bij verzekeringsvergelijker- en bemiddelaar Independer. "Ziektekosten bijvoorbeeld zijn vaak al vergoed als je op reis gaat, via je gewone zorgverzekering."

We regelen het één keer en kijken daarna niet meer om

Op je verzekeringen besparen kan zeker de moeite waard zijn. "Als je een huishouden start, dan regel je vaak een aantal verzekeringen en pas je die nooit aan. Opeens ben je tien jaar verder en zijn de voorwaarden en dekking helemaal niet meer van toepassing op jouw situatie", zegt financieel planner Anja van Zandbergen.

Er is niet één plek waar je kunt controleren of je oververzekerd bent. Je moet dus zelf alle polissen bijhouden en naast elkaar leggen - het liefst regelmatig (bijvoorbeeld één keer per jaar). Toch is dat voor veel mensen misschien niet realistisch. De vuistregel van Van Dam is laagdrempeliger: "Pak elke keer dat er iets in je leven verandert dat invloed op je geldzaken heeft de polissen erbij. Bijvoorbeeld een verbouwing, een verhuizing, een nieuw kind of een kind dat het huis verlaat."

Drie snellere tips om te voorkomen dat je oververzekerd wordt Check eerst je inboedelverzekering als je nieuwe dure spullen koopt (zoals een mobiel of wasmachine): misschien geeft de inboedelverzekering al genoeg dekking en hoef je geen extra verzekering bij te kopen.

Een reisverzekering kan handig zijn om bijvoorbeeld ziektekosten te dekken - maar alleen buiten Europa.

Allriskdekking bij een autoverzekering is het vooral waard als je auto tot vijf jaar oud is. Anders valt de premie (meestal) te duur uit in verhouding tot wat je uitgekeerd krijgt bij schade.

Is er dan één verzekering die wél goed is om te hebben? Van Zandbergen en Van Dijk komen allebei uit bij de aansprakelijkheidsverzekering. Deze kost niet veel - zo'n 5 euro per maand - en kan schade tot een waarde van miljoenen euro's opvangen (het laagste verzekerde bedrag waarvoor je kunt kiezen is 1.250.000 euro). De verzekering geldt bijvoorbeeld als je een persoon aanrijdt met je fiets en levenslang letsel, verminderd arbeidsvermogen en verlies van inkomen veroorzaakt bij de ander.

Waar valt dan het meeste geld te besparen? "Autoverzekeringen zijn relatief duur, ze verschillen veel in premie, maar de dekking is vaak gelijksoortig", zegt Van Dijk van Independer. Grote kans dus dat je een goedkopere en even goede (of betere) verzekering kunt vinden. Maar de autoverzekering helemaal schrappen kan niet; een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht voor automobilisten.

