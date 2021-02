We konden veel minder ondernemen in 2020, en dat scheelde ook in de portemonnee. Vorig jaar spaarde Nederlanders bijna 42 miljard euro, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche bank (DNB): bijna twee keer zoveel als in 2019. Maar waar geef je het vervolgens aan uit? Drie mensen vertellen over hun spaardoel in crisistijd.

Naam: Renée Korbee (57)

Renée Korbee (57) Beroep: Kunsthandelaar en eigenaar Kunstadviesbureau

Kunsthandelaar en eigenaar Kunstadviesbureau Kocht: tijdens de crisis van haar spaargeld een vakantiehuisje in Nederland

tijdens de crisis van haar spaargeld een vakantiehuisje in Nederland Kosten: tussen de 15.000 en 20.000 euro

"Ik ben mantelzorger voor mijn moeder van 81 in Zeeland, dus tijdens de ritten vanuit mijn woonplaats Noordwijk had ik wekelijks veel tijd om na te denken over de pandemie. Ik besefte al snel dat de stedentrips waar ik gek op ben, voorlopig niet door kunnen gaan. Bovendien leek het me handig om een adresje te hebben op de route naar mijn moeder, zodat ik niet elke keer twee uur in de auto hoefde. En dus zocht ik een vakantiehuisje in Nederland, waar ik toch het gevoel kan hebben er even uit te zijn."

"Ik vond een huisje in Oostvoorne, onder Rotterdam. Het ligt op een vakantiepark aan een groot meer, met een mooie tuin erbij. Ik heb het flink op moeten knappen, er moest bijvoorbeeld een nieuwe boiler in. Maar veel van het huis heb ik ingericht met hergebruikte meubels. Van oude kasten maakte ik een vensterbank, gebruikt hout werd een keukenkastje."

"Doordat we al een jaar niet op vakantie zijn geweest en ik niet meer uit eten of naar festivals ga, kon ik geld opzijzetten. Ik slaap nu eens per week in het huisje, en in de zomer wil ik het gaan verhuren. Het lijkt erop dat we nog wel een zomer aan Nederland gekluisterd zitten, dus zo kan ik weer wat van de investering terugverdienen."

Naam: Simone (31, achternaam bekend bij redactie)

Simone (31, achternaam bekend bij redactie) Werkt als: jobcoach

jobcoach Spaarde: tijdens de crisis voor het eerst duizenden euro's

tijdens de crisis voor het eerst duizenden euro's Spaardoel: beter met geld om leren gaan

"Ik ben altijd overtuigd geweest dat geld moet rollen. Een avondje Amstel Live, een vakantie naar Aruba, maandelijks naar de sauna en wekelijks uit eten: ik deed het allemaal. Totdat de pandemie toesloeg en ik ineens geld overhield aan het eind van de maand."

“Ik heb voor eerst geld op m'n spaarrekening - en m'n doel is om daar zuiniger mee om te gaan.” Simone

"Nu heb ik voor het eerst geld op m'n spaarrekening en m'n doel is om daar zuiniger mee om te gaan. Eerder hield ik twee maanden voor een vakantie de hand op de knip, maar gaf vervolgens álles uit in een tropisch oord. De coronacrisis heeft mij geleerd dat ik nooit meer die nul wil zien op mijn spaarrekening."

"Ik probeer nu m'n gedrag te veranderen, zodat ik straks niet in de verleiding kom. Als ik deze zomer op vakantie wil, kijk ik alleen in Europa. En ik praat met vriendinnen over hoe we ook leuke dingen kunnen doen zonder veel geld uit te geven. Thuis eten kan net zo leuk zijn als in een restaurant."

"Toch is er één ding waar ik als eerste geld aan uit ga geven als het weer mag: een avondje uit met een leuke outfit. Maar dan blijft het bij één avond. Je staat er dan meer bij stil dan wanneer je een paar keer per maand gaat stappen."

Naam: Niek Müller (35)

Niek Müller (35) Beroep: Senior Projectleider Energietransitie bij Arcadis

Senior Projectleider Energietransitie bij Arcadis Spaarde: tijdens de pandemie voor een tuinhuisje van gerecycled bouwmateriaal - met elf zonnepanelen op het dak

tijdens de pandemie voor een tuinhuisje van gerecycled bouwmateriaal - met elf zonnepanelen op het dak Kosten: 'Zo'n 10.000 euro'

"Toen iedereen ineens thuis moest werken, was ons huis te klein. Ik zit in veel videocalls, en met een peuter van twee jaar is dat niet ideaal. We hadden altijd al het plan om een veranda in onze tuin aan te leggen, maar nu kwamen mijn vrouw en ik op het idee voor een tuinhuisje, waar ik ongestoord kon werken."

Niek Müller (35) voor zijn verbouwde tuinhuisje (Foto: eigen archief)

"Omdat ik via m'n werk veel met duurzaamheid bezig ben, werd dat ook het doel voor het tuinhuisje. De buren hadden een tuinhuisje dat nodig aan vervanging toe was, dus dat konden we overnemen. Vervolgens hebben we het met tweedehands bouwmateriaal opgeknapt - de kozijnen, een elektrische kachel en een 'nieuw' dak erop. Op dat dak wilde ik ook graag zonnepanelen leggen die het hele huis van stroom voorzien."

"Het geld dat we eraan uitgaven, hadden we anders waarschijnlijk aan een vakantie, restaurants of kleding besteed. Nu zit ik de hele dag in m'n spijkerbroek, die gaan toch langer mee dan een pantalon. Het geld op de bank houden is met de huidige rente ook niet bepaald aantrekkelijk. Met deze investering hopen we er op de lange termijn meer uit te halen en hebben we er in de tussentijd plezier van."