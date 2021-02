Oproep

Zijn er nog financiële klusjes waar je niet aan toekwam, liet je verzekeringen en hypotheekzaken links liggen, of had je geen zin om energieleveranciers te vergelijken? Voor een artikelreeks zijn we op zoek naar interviewkandidaten die samen met een expert van Independer in hun administratie willen duiken. De expert wijst je op de financiële voordeeltjes die je zelf over het hoofd zag, en een interview hierover verschijnt op NU.nl.