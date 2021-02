Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Een ernstig gezondheidsprobleem bracht Mark Goes (58) en Pauline Goes (56) tot een financieel dieptepunt.

Mark Goes werkte jaren als beveiliger voor PreNed (nu Trigion), tot hij mysterieuze gezondheidsklachten begon te ontwikkelen. "Achteraf bleek dit te komen doordat Mark op zwaar vervuilde grond in Ter Apel werkte", vertelt zijn vrouw Pauline.

Het stel woonde net over de grens, in Duitsland. In 2012 sloeg het noodlot verder toe: Mark verloor zijn baan. Zijn werkgever sprak tegen dat werknemers ernstige gezondheidsklachten opgelopen konden hebben door vervuilde grond. Goes is intussen nog steeds bezig met het opbouwen van een dossier tegen zijn voormalige werkgever om toch een schadevergoeding te krijgen. Maar dat kan nog jaren kosten.

“Op een gegeven moment zat ik alleen maar binnen.” Pauline Goes

Pauline had in de tijd van Marks ontslag wegens ziekte eveneens geen inkomen. "Ondertussen moesten de hypotheek en de vaste lasten gewoon betaald worden." De schulden begonnen.

Angst blijft lang hangen

Als gevolg daarvan stonden er na verloop van tijd deurwaarders op de stoep. "Op een gegeven moment zat ik alleen maar binnen", beschrijft Pauline. "Dan rende ik even snel naar de Lidl, om te halen wat ik nodig had. Soms zat ik jankend en bibberend achter de bank als ik dacht dat er weer een deurwaarder kwam."

Inmiddels woont het stel weer in Nederland, waar ze soms nog steeds geconfronteerd worden met hun moeilijke herinneringen. "In Duitsland krijg je felgele enveloppen van schuldeisers. Als ik nu een felgele envelop in de brievenbus zie liggen, zit meteen de schrik er weer in. Gelukkig is het in Nederland meestal reclame."

Arianne Frelink van SchuldHulpMaatje ziet vaker dat angstige gevoelens zelfs lang na de schuldenproblematiek aanwezig blijven bij cliënten. "Ik ken mensen die al tien jaar uit de schulden zijn, maar nog steeds achtervolgd worden door angsten. Een envelop of een programma op televisie kan genoeg zijn om het angstzweet te doen uitbreken. Dat lijkt op posttraumatische stress."

Neerbuigende houding van Duitse instanties

"Toen de schulden erger werden, hebben we ons als de donder aangemeld bij de Duitse schuldsanering", vervolgt Pauline. Ze kregen Duitse bijstand, en dat was geen vetpot, mede doordat de zorgpremie er in dat land meteen vanaf wordt gehaald: "Met zijn tweetjes moesten we rondkomen van 845 euro. Dat was geen doen." Omdat ze zo laag uitkwamen qua inkomen, was aflossen van schulden niet mogelijk.

“Als je iemand met schulden echt wil helpen, zorg dan dat je niet oordeelt.” Arianne Frelink, SchuldHulpMaatje

Hun Duitse woning werd verkocht en Pauline en Mark kregen een huis in Friesland toegewezen. "We hadden nu recht op Nederlandse bijstand", legt ze uit. "Toen ons verteld werd dat we 1.400 euro zouden ontvangen - in plaats van de 845 euro bijstand in Duitsland - knepen Mark en ik in onze handen van blijdschap. Van de hel naar de hemel." De bejegening, met name van Duitse instanties, vonden ze zeer onprettig. "Dan werden er neerbuigende smakgeluidjes gemaakt als we ons verhaal deden."

Voor mensen met schulden is het al moeilijk genoeg om hun verhaal te delen, weet schuldhulpexpert Frelink. Daarom is het belangrijk dat de andere partij, bijvoorbeeld een hulpverlener, zich open opstelt. "Als je iemand met schulden echt wil helpen, zorg dan dat je niet oordeelt. Richt je in plaats daarvan op de oplossing. Of het nou iemands eigen schuld is of niet."

Van de nood een deugd

Met hulp van de Dienst NoardWest Fryslân volgt Mark nu een opleiding tot schuldhulpverlener. "Ik wil dat niemand mee hoeft te maken wat wij hebben meegemaakt", vertelt hij. "Fysiek werk zit er door al mijn aangetaste zenuwen niet meer in, maar mijn koppie doet het nog uitstekend."

Frelink onderstreept de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigen. "Die kunnen soms beter invoelen wat andere mensen met financiële problemen meemaken en zullen minder snel oordelen", vertelt ze.

Waak als schuldenexpert wel voor je eigen emoties, tipt ze. "Als je je eigen negatieve ervaring niet goed verwerkt hebt, kan dat terug ketsen. Bij het intaketraject van SchuldHulpMaatje wijden we zelfs een aparte dag aan de eigen visie van ervaringsdeskundigen en confronteren wij hen met eigen vooroordelen."