Nu velen thuiswerken, worden massaal puppy's gekocht. Door de puppyhype stijgt de aanschafprijs zelfs astronomisch. Maar daar eindigen de kosten niet mee. Wat komt er financieel kijken bij zo'n beestje? Genoeg om die zoete hondenogen te kunnen weerstaan?

Josefien Wallet-Vink van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) signaleert een toename in het aantal gekochte pups: "Als al mensen zich maar afvragen of de hond na corona ook nog in hun leven past. En kunnen ze alle bijkomende kosten betalen, ook als zij eventueel hun baan verliezen? Een pup koop je voor tien tot vijftien jaar, dus je moet echt financieel vooruit plannen."

Op de LICG-website kun je de onkosten bekijken. Er zijn eenmalige uitgaven, zoals aanschaf, chipregistratie, mand, borstels en speeltjes. Daarnaast heb je terugkerende kosten zoals eten, hondenbelasting, medische kosten als ontvlooien, ontwormen, vaccinaties, etc."

Koop geen kat in de zak

Veel kosten - zoals die voor voer of speelgoed - zet je vrij makkelijk naar je hand. De prijs van een pup echter niet. Want in asiels, die goedkoper maar nu ook leger zijn dankzij de hondenrage, koop je nou eenmaal meestal geen pup.

Tegenwoordig kan je wél terecht op bijvoorbeeld Marktplaats. Daar zie je momenteel astronomische puppyprijzen; ook zonder stamboom lijkt 1.500 euro per hond het nieuwe normaal.

“Nu we veel wandelen, denken mensen: het lijkt me wel leuk om dat met een puppy te doen.” Martin Gaus, hondenexpert

Maar dat is volgens Wallet-Vink niet het enige gevaar: "Betrouwbare fokkers kunnen eenvoudigweg niet tegen de vraag opfokken. Handelaren en broodfokkers zijn helaas niet allemaal goed voor hun pups. De dieren worden doorgefokt, niet ingeënt of worden te vroeg bij hun moeder weggehaald."

Zo'n pup begint met een achterstand. Dat is meer dan alleen zielig: koop je een ziek dier of een met gedragsproblemen, dan zit er een behoorlijk kostenplaatje aan. Om een kat in de zak te voorkomen, ontwikkelde LICG een stappenplan met aandachtspunten waarop je kunt letten als je naar nestjes gaat kijken.

Vakantiegeld gaat op aan dierenartskosten

Hondenexpert Martin Gaus snapt de puppytrend wel: "Nu we niet naar de kroeg of het restaurant kunnen en we maar moeten gaan wandelen, denken mensen: het lijkt me wel leuk om dat met een puppy te doen. Dan zien ze zo'n rond kopje met van die grote ogen, wat lief! En dan krijg je dat babysyndroom."

Dat overkwam ook Chris de Vries. Hij kocht Olivier, een pitbullpup, op Marktplaats: "Ik zag zijn foto en was verliefd." De Vries werkt altijd al vanuit huis dus het was hem niet per se om de lockdown te doen. "Maar hij geeft wel de broodnodige positiviteit en afleiding in deze rare periode", vertelt hij.

Inmiddels is Olivier wel al drie keer bij de dierenarts geweest omdat zijn oren blijven ontsteken. "De dierenarts vertelde dat Olivier waarschijnlijk te veel antibiotica heeft gekregen, waardoor kuren nu minder goed aanslaan." Het vakantiegeld - en meer - ging er al aan op, maar het is nu gelukkig al een tijdje rustig met Olivier's oorontstekingen. "En voor deze schat heb ik nou eenmaal alles over," zegt De Vries.

'Mensen hebben alles voor hun hond over'

Wat wil Gaus de potentiële pupkoper meegeven? "Sommige mensen nemen een kind. Dan begint levenslange, vrijwillige dwangarbeid waarvoor men bereid is bakken met geld neer te tellen. De aanschaf van een hond is vergelijkbaar. De meeste mensen gaan van zo'n dier houden en hebben er dus alles voor over."

Het is niet zomaar iets, wil hij maar zeggen. "Je hebt ook mensen die hun hond wegdoen als het gedoe wordt, en dan komt hij op Marktplaats. Leuk profiel erbij, schattige foto's en op naar de volgende impulskoper."