Kan ik beter aflossen of sparen, voor zonnepanelen of een warmtepomp gaan, wel of geen makelaar in de arm nemen? In de rubriek Het gelddilemma leggen we twee alternatieven naast elkaar die invloed hebben op je geldzaken. Deze keer: ben je goedkoper uit met een au pair of de kinderopvang?

De Nederlandse kinderopvang staat bekend als peperduur. Een doorsnee gezin met twee kinderen moet al snel duizenden euro's per maand betalen voor drie dagen opvang in de week.

Wellicht lijkt een au pair daardoor aanlokkelijk: die hoef je maar zo'n 300 euro zakgeld per maand te geven, volgens de branchestandaard. Met welk oppasalternatief ben je het goedkoopst uit?

"300 euro zakgeld ziet er misschien uit als een betaalbaar bedrag. Maar niet alleen de kosten, ook de diensten van een au pair verschillen best veel van die van de opvang", zegt Karin Radstaak van het Nationale Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Opvang lijkt net wat duurder dan een au pair

Laten we eerst de harde cijfers naast elkaar leggen: we gaan hier uit van een gezin met twee kinderen (één en drie jaar) dat wekelijks 30 uur opvang per kind gebruikt - het maximale aantal uren dat een au pair mag werken.

Het doorsnee anderhalfverdienersgezin is volgens de WerkZorgberekenaar het volgende kwijt aan de opvang, gebaseerd op het gemiddelde opvanguurtarief in Nederland (8,36 euro volgens belangenvereniging BOinK):

Rekening van het kinderdagverblijf (twee keer 30 uur): 2.105 euro;

Compensatie overheid (in de vorm van kinderopvangtoeslag): 1.755 euro;

Netto kosten opvang per maand: 350 euro.

Dat is dus net wat duurder dan het zakgeld voor een au pair. Maar met de persoonlijke oppas komt er nog een aantal kostenposten bij. Volgens de overheid moet je bijvoorbeeld een van de goedgekeurde au-pairbureaus betalen om een oppas naar Nederland te halen. Uitgaande van een verblijfsperiode van een half jaar zal je maandelijks ongeveer met deze kosten te maken krijgen als gastgezin:

Salaris of zakgeld: 300 euro;

Kost en inwoning (zoals maaltijden, verwarming, onderhoud woning): 150 euro;

Verzekering au pair: 40 euro;

(Taal)cursus (niet verplicht): 60 euro;

Registratie- en plaatsingskosten au-pairbureau: 115 euro;

Netto kosten au pair per maand: 660 euro.

De bedragen zijn gebaseerd op informatie van bemiddelingsorganisaties Au Pair International en AuPairWorld. Soms moet het gastgezin ook kosten vergoeden voor visum en verhuizing.

'Au pair is voor velen niet realistisch'

Naast de kosten spreekt het voor zich dat het inhoudelijk iets heel anders is om gebruik te maken van een au pair dan van de formele opvang. Dat de au pair bij jou komt wonen, dat die zich ziek kan melden én dat jij een combinatie van baas en verzorger wordt, daar moet je wel zin in hebben.

Karin Radstaak van het Nibud concludeert: "Voor de meeste gezinnen is het niet realistisch om een au pair in huis te halen. Met een modaal inkomen en gemiddeld groot huis wordt het krap."

“Er bestaat een beeld van de kinderopvang dat het compleet onbetaalbaar is.” Gjalt Jellesma, BOinK

Ook als je alleenstaand bent met een modaal inkomen is de opvang voordeliger.

"Er bestaat een beeld van de kinderopvang dat het compleet onbetaalbaar is. Vooral mensen die geen gebruik maken van de opvang hebben dat idee", zegt Gjalt Jellesma, voorzitter en woordvoerder van BOinK, de belangenvereniging voor ouders.

Jellesma verwijst naar de kinderopvangtoeslag: hoe meer je verdient, hoe minder toeslag. Dat heeft als gevolg dat een au pair in sommige gevallen minder kost dan de kinderopvang, bijvoorbeeld voor tweeverdieners met drie opvangkinderen en bovenmodale inkomens.