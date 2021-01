Kan ik beter aflossen of sparen, voor zonnepanelen of een warmtepomp gaan, wel of geen makelaar in de arm nemen? In de rubriek Het gelddilemma leggen we twee alternatieven naast elkaar die invloed hebben op je geldzaken. Deze keer: Is het verstandig om je verzekeringen door je financieel adviseur te laten beheren of kun je beter zelf de regie houden?

Wie een financieel adviseur heeft (gehad) herkent wellicht de vraag: "Het is handiger voor jou als wij ook je aansprakelijkheids- en inboedelverzekeringen voor je regelen. Stuur je de polissen even door?" Het klinkt handig: de bedoeling is dat de tussenpersoon alles voor je regelt als er ooit iets stukgaat, en wellicht kan de premie zelfs goedkoper. Klopt dit, en waarom beginnen die adviseurs hier überhaupt over?

"Ze krijgen een provisie als schadeverzekeringen via hen lopen. Van het bedrag dat jij aan premie betaalt, krijgt je tussenpersoon maandelijks een klein aandeel", zegt Martin Holleman van Adfiz, de branchevereniging voor financieel adviseurs. Voorbeeld: Als je maandelijks 10 euro aan premie betaalt (dat is 8,26 euro, plus 21 procent assurantiebelasting), dan houdt de adviseur ongeveer 1,65 euro over als provisie.

Het komt soms ook voor dat de tussenpersoon wordt vergoed via een serviceabonnement of uurtarief in plaats van provisie, maar dit zijn opties die de Consumentenbond afraadt vanwege de hoge kosten.

Naam van je adviseur ook op de polis

Als je je schadeverzekeringen overbrengt naar je financieel adviseur blijft jouw naam op de polis staan, met als toevoeging de naam en/of het kantoor van de tussenpersoon. Je kunt nog steeds online inloggen op je verzekering en actuele voorwaarden en eventuele schadeclaims inzien.

“Er zijn bepaalde situaties die ingewikkeld zijn, waarbij een tussenpersoon toegevoegde waarde kan hebben.” Marie-Christine Reusken, Kifid

Je premies kunnen zowel lager als hoger uitvallen als je je verzekeringen overbrengt naar een tussenpersoon. Dit komt niet zozeer door de provisie, die wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij en niet door jou als verzekerde. Wellicht vindt de adviseur dat je een uitgebreidere dekking nodig hebt nu je net een thuisbioscoop hebt geïnstalleerd, bijvoorbeeld. Of je krijgt een lagere premie aangeboden omdat er een goedkopere verzekering op de markt is gekomen voor jouw situatie.

"We raden consumenten het niet per se aan of af om al hun schadeverzekeringen over te brengen naar hun financieel adviseur. Er zijn bepaalde situaties die ingewikkeld zijn, in zo'n geval kan een tussenpersoon een toegevoegde waarde hebben", zegt Marie-Christine Reusken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), dat klachten van consumenten over financieel adviseurs behandelt.

Zzp'ers hebben een ingewikkelder pakket aan verzekeringen

Als voorbeeld noemt Reusken zzp'ers die verschillende ondernemersverzekeringen nodig hebben. Voor de gewone consument is het daarentegen niet zo ingewikkeld om verzekeringen voor inboedel en aansprakelijkheid zelf te vergelijken en aan te passen. De vergelijkingstools van de Consumentenbond, Pricewise of Independer geven gratis een overzicht van de alternatieven.

Is het al met al verstandig om je schadeverzekeringen over te brengen naar je financieel adviseur? In feite blijf jij de verzekerde en heb je ook dan nog controle over welke verzekeringen op jouw naam staan. Als je het niet prettig vindt dat een adviseur profiteert van de premie die je betaalt, dan kan je je verzekeringen beter zelf in handen houden.

Als je adviseur provisie ontvangt, mag hij of zij geen extra kosten in rekening brengen om je te helpen met je bestaande inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op een rij gezet wat deze zogenoemde nazorg inhoudt. Zo moet je adviseur kosteloos je polis aanpassen als je een kind hebt gekregen en verdient hij of zij ook niets aan het indienen van een schadeclaim als je auto is beschadigd bij een aanrijding.