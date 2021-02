Geld pinnen, boodschappen doen: door de lockdown zijn veel ouderen hiervoor afhankelijk geworden van derden. Hierdoor neemt de kans op financieel misbruik toe. Dat wordt nog erger, doordat ouderen er vaak niet over durven te praten.

"Een op de twintig ouderen wordt mishandeld, waarvan meer dan de helft financieel. En dat zijn alleen nog de gevallen waar we weet van hebben", stelt staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis.

Schrijnend is dat in veel gevallen de dader een familielid is. Maar ook vrienden, thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers maken zich er schuldig aan. Het laat de staatssecretaris niet onberoerd. Blokhuis: "Ik wil dat dit uit de schaduw komt. Als je ziet wat dit doet met ouderen, dan springen de tranen in je ogen, dat je een weerloos persoon zo pakt."

“We moeten het bewustzijn van alle Nederlanders hierover vergroten zodat we samen kunnen opletten en signaleren.” Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS

Dat het nu vaker voorkomt, signaleren ze ook bij Veilig Thuis, een organisatie waar slachtoffers en mensen in hun omgeving terecht kunnen voor advies.

Timo Klein Kranenbarg is er gedragswetenschapper. "De portemonnee van je moeder meepakken om te shoppen, de rekening plunderen als je de pinpas meekrijgt. Er zijn ook mensen die die eenzame oudere buurman gaan bezoeken en vervolgens een bankrekening openen op hun naam, of toegang krijgen tot de bestaande rekening en het spaargeld opeten", somt hij op. "Momenteel hebben velen financiële problemen en in een maatschappij waar het ieder voor zich wordt, staan ouderen door hun afhankelijkheid 1-0 achter."

'Slachtoffers hangen het niet aan de grote klok'

Om hoeveel ouderen het gaat, weet niemand precies. "Dat komt doordat de overheid niet achter de voordeur kan kijken",, legt Ewald van Kouwen, woordvoerder van ouderenorganisatie ANBO, uit. "Daarnaast hangen deze slachtoffers het niet aan de grote klok. Want wie doet dan nog de boodschappen? En als het om een familielid gaat: hoe moet dat voelen, aangifte doen tegen je naaste?"

Staatssecretaris Blokhuis denkt dat het probleem allereerst breder bekend moet worden. "Vorig jaar hadden we een publiciteitscampagne met televisiespotjes van een dochter die met de pinpas van haar moeder haar boodschappen deed. We moeten het bewustzijn van alle Nederlanders hierover vergroten zodat we samen kunnen opletten en signaleren."

Daar is Van Kouwen het mee eens: "En om iedere eenzame oudere zit een schil van instanties, die alert moet zijn en het probleem bespreekbaar kunnen maken. Wij roepen ze op: doe er wat mee."

'Daders moeten weten dat we ouderen in de gaten houden'

Die 'schil', bestaande uit banken, notarissen en maatschappelijke organisaties zoals thuiszorginstellingen is, samen met het Ministerie van VWS, een landelijke alliantie aangegaan om ideeën te bedenken over hoe dit probleem uit de krochten van de samenleving gehaald kan worden.

Blokhuis vindt het ook een taak van de samenleving: "Heb je het vermoeden dat er iets niet pluis is met een oudere in je omgeving: bel met Veilig Thuis. Daarnaast moeten we ouderen informeren over hoe zij zich kunnen verdedigen."

“Als we allemaal de ouderen uit eigen kring een beetje aandacht geven, kunnen we veel leed voorkomen.” Timo Klein Kranenbarg, Veilig Thuis

In de informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden staan concrete adviezen hoe ouderen kunnen voorkomen misbruikt te worden. Bijvoorbeeld: geef contant geld mee en geen pasje wanneer iemand boodschappen voor je doet. Of geef een pas met een beperkt budget erop mee, zodat de rest van je geld veilig is.

"En als daders weten dat we onze ouderen met zijn allen in de gaten houden, bijvoorbeeld een thuishulp die bij een cliënt thuis constateert dat die dure vaas opeens weg is en dit meldt, dan zal men minder snel misbruik plegen. Want dan is het niet meer in het geniep", aldus staatssecretaris Blokhuis.

Klein Kranenbarg van Veilig Thuis vult aan: "We leven in een geïndividualiseerde maatschappij. Maar als we allemaal de ouderen uit onze eigen kring een klein beetje aandacht geven, kunnen we veel leed voorkomen."