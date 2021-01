Steeds meer ondernemers pretenderen het geheim van makkelijk en snel geld verdienen te kennen. Het enige wat je hoeft te doen, is een cursus van duizenden euro's van ze te kopen. Waarom zijn deze juist nu zo populair?

Marketingstrateeg Milan Lagerwerf wilde weleens zien wat er waar was van al die beloftes en dus hij zich in voor een gratis webinar. Er zou hem verteld worden hoe hij in vijf stappen financieel vrij kon worden "ook al heb je nul verstand van internetmarketing".

De ondernemer die de cursus aanbood, werkt naar eigen zeggen maar dertig tot zestig minuten per dag en verdient daarmee 3.000 euro per maand. In de gratis webinar lichtte hij echter maar een tipje van de sluier op. Zijn werkwijze heeft iets met dropshipping te maken. Maar wie écht wil weten hoe het werkt, moet nog de andere cursus volgen, die 'slechts' 2.900 euro kost.

“Wat te mooi klinkt om waar te zijn, is het vaak ook.” Olaf Simonse, directeur Wijzer in geldzaken

De cursus waarvoor je een hoop geld betaalt om daarna snel rijk te worden, is in opmars. Sinds de coronacrisis lijken er nóg meer cursussen te zijn waar ondernemers je het geheim vertellen, of het nou gaat over bitcoinhandel, investeren in vastgoed of dropshipping. In dat laatste geval open je een webwinkel zonder eigen voorraad, haal je producten goedkoop uit China en verkoop je ze met veel marge door.

Slechts een paar duizend euro verwijderd van rijkdom

Lagerwerf ziet dat vooral jongeren op de cursussen aanslaan. "Ze zien ondernemers op sociale media pronken met wat ze hebben verdiend: een villa op Bali of dure auto's. En ze leggen jou precies uit hoe het werkt, tegen een schijntje van het bedrag dat je straks gaat verdienen." Dat dit 'schijntje' vaak op duizenden euro's neerkomt, wordt voor het gemak even vergeten.

De vrijheid die je ermee koopt, lijkt tijdens de coronacrisis bovendien nóg aantrekkelijker, zegt Olaf Simonse, directeur van Wijzer in geldzaken. "Mensen scrollen de hele dag door sociale media of zoeken naar extra inkomsten nu ze hun baan zijn verloren." 'Makkelijk' is daarbij het toverwoord: je hebt alleen een laptop nodig, je werkt weinig en verdient simpel veel geld. "Maar wat te mooi klinkt om waar te zijn, is het vaak ook."

Simonse benadrukt dat je bovendien wel een heel hoog rendement moet behalen om het geld van de cursus terug te verdienen. "Hierbij geldt ook: een hoog rendement kan alleen met een hoog risico. En je hoort nooit de verhalen van mensen die daardoor al hun inleg verloren zijn."

Het 'geheim' is vaak gratis online te vinden

Bovendien komt er een hoop meer bij dropshipping kijken dan alleen producten bestellen en opsturen. Dat bleek wel uit verschillende afleveringen van Tim Hofmans tv-programma BOOS over bedrijven die deze werkwijze hanteren. Een onbereikbare klantenservice en late leveringen waren eerder regel dan uitzondering. Wie een werkende webshop wil opzetten, moet meer kunnen dan alleen producten bestellen en doorsturen.

“Het is misschien niet zo'n leuke boodschap, maar snel rijk worden bestaat eigenlijk niet.” Olaf Simonse, directeur Wijzer in geldzaken

Een ander punt waar de cursussen mee schermen, is 'hét geheim' dat ze gaan onthullen. "Informatie die alleen zij kennen", verklaart Oeds-Jan Postma, schrijver van het boek Miljonair met een gewone baan. Veel van de informatie die ze geven, is echter met een simpele zoekopdracht gratis online te vinden. "Maar als je er als totale leek in stapt, klinkt het natuurlijk allemaal enorm wijs. In het land der blinden is eenoog koning."

"Het is misschien niet zo'n leuke boodschap, maar snel rijk worden bestaat eigenlijk niet", concludeert Simonse. Beleggen, waarmee je daadwerkelijk rendement kunt behalen, is bijvoorbeeld vaak gericht op de lange termijn. "Heb je dus geld over dat je op de korte termijn niet nodig hebt, steek het dan in een beleggingsfonds", raadt hij aan.

Uiteindelijk is beleggen, net als een webwinkel runnen of in vastgoed investeren, echt een vak. "En dus zal je moeten oefenen om beter te worden. Als je als kok werkt en er wordt een cursus aangeboden waarmee je binnen tien dagen topkok kunt worden, dan weet je dat het onzin is. Maar zodra het over geld gaat, willen mensen het graag geloven."