In de wintermaanden worden normaliter veel vakanties voor de zomermaanden gepland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) boekt 20 procent van de Nederlanders de accommodatie drie maanden tot een half jaar voor vertrek. Houd je nu geld over? Dan kun je dit het beste apart zetten volgens Nibud-expert Karin Radstaak.

"Een deel van de huishoudens in Nederland houdt na aftrek van vaste lasten geld over voor luxe. Doordat ze nu niet uit eten of naar het theater kunnen en geen weekendjes weg of op vakantie gaan, besparen ze maandelijks tientallen euro's", legt Radstaak uit. "Ik zou adviseren om het geld dat deze groep overheeft, apart te zetten. Of dat nou voor een toekomstige vakantie is of iets anders."

“Nu ik zoveel thuiszit, loop ik steeds vaker tegen dingen aan die ik op wil knappen.” Charelle Kooy (28)

Elodie Kint (26) gebruikt haar extra geld in de eerste plaats om een buffer op te bouwen. "Voor het geval de crisis mij als zzp'er zou raken. Sparen gaat een stuk gemakkelijker nu mijn geplande reizen van 2020, zoals een trip naar Tokio en drie weken Hawaï, niet zijn doorgegaan."

Vakantiegeld uitgeven aan je woning

Mocht je geld overhouden, dan hoef je dat natuurlijk niet per se apart te zetten. "In plaats van een vakantie heb je er misschien een andere bestemming voor, zoals een reparatie aan huis", aldus Nibud-expert Radstaak. "Uit onze jaarlijkse onderzoeken naar vakantiegeld blijkt dat niet iedereen dat extraatje uitgeeft aan vakanties. Het gaat ook vaak naar verbouwingen of grote reparaties aan bijvoorbeeld de auto."

Charelle Kooy (28) steekt het geld dat ze nu extra overhoudt in het opknappen van haar in 2019 aangekochte huis. "Nu ik zoveel thuiszit, loop ik steeds vaker tegen dingen aan die ik op wil knappen. Daarom spaar ik nu voor het huis", vertelt ze. Toch zet ze ondanks de coronacrisis ook geld apart voor eventuele tripjes. "Ik wil zó graag weer reizen als het kan."

De reclames voor reizen gaan door

Ondanks het negatieve reisadvies, blijven veel reisorganisaties actief adverteren. "Als je toch graag een vakantie wil boeken, let dan ontzettend goed op de annuleringsverzekering", aldus Radstaak. "Het lijkt misschien voordelig om nu te boeken, maar je kan het risico lopen het geld kwijt te raken. En zelfs al krijg je je geld terug als de vakantie wordt gecanceld, dan duurt het misschien een tijd voor het wordt teruggestort. Wees je daar bewust van."

“Uit onderzoek van het Nibud in 2020 bleek dat een vijfde van de Nederlanders te maken heeft gekregen met een inkomensterugval tijdens de coronacrisis.”

De spaarpot van Julliette Schraauwers (33) is het afgelopen jaar flink gegroeid door het weinige reizen. "Normaal geven we ons geld uit aan verschillende vakanties verspreid over het hele jaar. Nu is mijn spaarpot dusdanig dat, als het straks weer kan, ik het graag aan een duurzame wereldreis zou willen spenderen. Die ben ik al aan het uitstippelen; ik onderzoek momenteel hoe je zoveel mogelijk over land en zee kan reizen."

Niet iedereen houdt overigens inkomen over voor luxe zoals reizen, benadrukt Radstaak. "Die groep zal nu ook geen groot verschil merken in de portemonnee." Uit onderzoek (pdf) van het Nibud in 2020 bleek bovendien dat een vijfde van de Nederlanders te maken heeft gekregen met een inkomensterugval tijdens de coronacrisis. "Extra geld wordt dus ook vaak besteed aan het aflossen van schulden en achterstallige betalingen."