De Jaarbeurs in Utrecht blijft dit voorjaar leeg; geen vakantiebeurs, en dus voor veel mensen ook geen kans om zich te verheugen op een vakantie in de zomermaanden. Of kan dat laatste toch, door nu alvast te boeken? Ben je dan beschermd voor coronategenslagen, of betekent het een groot financieel risico?

De overheid raadt buitenlandvakanties tot in ieder geval eind maart af. Gaan mensen überhaupt boeken dit jaar? Reisorganisaties maken duidelijk dat men wel boekt, maar mondjesmaat.

"Wij zien dat mensen zich al sinds december aan het oriënteren zijn", zegt Markus van Tol, woordvoerder van ANWB. "Vakanties boeken gebeurt echter weinig."

TUI Nederland sluit zich daarbij aan. Woordvoerder Petra Kok: "Er worden veel vakanties bekeken op onze website, maar er wordt nog nauwelijks geboekt. Een aantal mensen had hun zomervakantie van afgelopen jaar daarnaast al omgeboekt naar komende zomer."

Trage terugbetaling van vluchten

Babs van der Staak, woordvoerder reizen van de Consumentenbond, heeft een idee waardoor er nog niet echt geboekt wordt. "Bij ons komen veel klachten binnen over trage terugbetaling van vluchten, over reisorganisaties die niet bereikbaar zijn en over vouchers voor pakketreizen die niet in te wisselen zijn voor geld. Dat maakt mensen terughoudend."

“Onlangs liet toezichthouder ACM weten dat ze naleving van de wettelijke regels strenger gaat controleren.” Babs van der Staak, Consumentenbond

Reisorganisaties stopten per 1 januari met het uitgeven van vouchers voor pakketreizen die worden geboekt na die datum. Dit betekent dat consumenten binnen veertien dagen hun geld moeten terugkrijgen van aanbieders die een reis annuleren.

Van der Staak: "En onlangs liet toezichthouder ACM weten dat ze naleving van de wettelijke regels strenger gaat controleren."

Pakketreis is het veiligst

Als je per se wil boeken: hoe pak je dat aan zonder al te veel geld weg te gooien als het feest toch niet doorgaat? De reisexperts zijn het erover eens: een pakketreis is de veiligste optie.

Van der Staak: "Je staat sterker als consument. Je hebt meer rechten dan als je bijvoorbeeld een losse vlucht en accommodatie boekt. Bijvoorbeeld als het in een land onveilig wordt terwijl je er bent. Dan moet de reisorganisatie je terughalen. Ook bij een faillissement sta je sterker met een pakketreis dan wanneer je op eigen gelegenheid gaat."

“Als je reisverzekering niet vlot genoeg terugbetaalt, kan de creditcardmaatschappij de betaling terugdraaien.” Markus van Tol, ANWB

"Let goed op de voorwaarden van de aanbieder", adviseert Van Tol van de ANWB. "Vaak staat daar tegenwoordig wel dat je kosteloos kunt annuleren. Dus als jij je er dan later toch niet senang bij voelt, annuleer je gewoon. Dan heb je geen zorgen dat jij je centen kwijt bent."

"En betaal met creditcard. Gaat de vakantie niet door en is de reisverzekering niet vlot genoeg met terugbetalen, dan kan de creditcardmaatschappij het bedrag terugdraaien", geeft Van der Staak als tip.

Nederland, vakantieland?

Of het een goed idee is om vakantie in eigen land te vieren, is overigens ook nog niet duidelijk. "Er zijn bijvoorbeeld landen met restricties voor reizen binnen eigen land. Dat zou hier ook kunnen gebeuren", waarschuwt Van der Staak.

“Zodra het weer mag en kan, verwachten we dat veel mensen hun vakantiewens gaan omzetten in een boeking.” Petra Kok, TUI Nederland

"Maar het kan ook gebeuren dat jij positief getest wordt en je daardoor niet op reis kunt", aldus de Consumentenbond-woordvoerder. "Daarom: check goed de annuleringsvoorwaarden en je reisverzekering. Door corona gelden er strengere voorwaarden: geen enkele verzekering laat je nog gratis annuleren omdat je corona hebt of omdat er ergens een corona-uitbraak is."

Ondanks de onzekerheid heerst er hoop in de reisbranche. Kok van TUI Nederland: "We zijn positief gestemd. Zodra het weer mag en kan, verwachten we dat veel mensen hun vakantiewens gaan omzetten in een boeking. Het is niet onmogelijk dat een grote lastminutevraag de prijs in een later stadium zal opstuwen. Dat pleit dan toch weer voor tijdig boeken."