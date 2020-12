Ieder jaar betaal je eerst een deel van de zorgkosten zelf: het eigen risico. Dit bedraagt voor iedereen 385 euro, maar je kunt het hoger instellen, om minder zorgpremie per maand te betalen. Dat kan echter ook verkeerd uitpakken, als je onverwacht meer zorg nodig blijkt te hebben.

Alexis Gabriel (33) kwam in de knoop door het hoog instellen van zijn eigen risico. "Ik mankeerde nooit iets en was gezond. Jarenlang betaalde ik veel premie. Daarom besloot ik twee jaar geleden mijn eigen risico 500 euro hoger in te stellen. Op jaarbasis bespaarde ik daarmee 210 euro."

Dat kwam Gabriel duur te staan. "De eerste tien maanden was er niets aan de hand. Tot ik in november met voetballen mijn achillespees scheurde. Ik moest meteen onder het mes en daarna volgde een lang revalidatietraject. De zorgkosten liepen flink op", vertelt hij.

Geld achter de hand houden

De korting op de jaarpremie bedraagt gemiddeld 50 procent van het bedrag waarmee je het eigen risico van 385 euro ophoogt. Gooi je er bijvoorbeeld 200 euro bovenop, dan krijg je ongeveer 100 euro korting per jaar op de premie.

Ben je jong en gezond, dan kán het lonen om je eigen risico hoog in te stellen, beaamt Karin Radstaak van het Nibud: "Maar zorg dan wel dat je geld achter de hand hebt voor het geval je het nodig hebt. Ik raad iedereen aan om het volledige bedrag van het eigen risico op een spaarrekening te hebben staan."

“Het was balen dat ik mijn eigen risico moest opmaken, maar gelukkig had ik het geld op mijn spaarrekening.” Alexis Gabriel

Daar had Gabriel wel aan gedacht. "Het was natuurlijk balen dat ik mijn eigen risico moest opmaken, maar gelukkig had ik het geld op mijn spaarrekening. Dat was trouwens voor mij ook een reden dat ik het aandurfde mijn eigen risico hoger in te stellen."

"Het voordeel was dat ik het jaar daarop kon anticiperen op de zorg die ik nodig zou hebben voor de revalidatie." Sindsdien houdt Gabriel zijn eigen risico altijd laag. "Het is toch een hoop geld in een keer en dat risico wil ik niet meer nemen."

Weeg je leeftijd mee in je keuze

Radstaak adviseert leeftijd mee te laten wegen in de keuze voor de hoogte van het eigen risico. "Enerzijds geldt voor jonge, gezonde mensen dat zij waarschijnlijk minder zorg nodig hebben. Dat zou een reden kunnen zijn om het eigen risico hoger in te stellen", aldus de geldexpert.

"Tegelijkertijd heeft iemand van achttien niet zomaar het verplichte eigen risico of meer dan deze 385 euro achter de hand." Dat zou dan toch reden kunnen zijn om niet voor een hoger eigen risico te gaan, aldus Radstaak. "Kijk daarom per situatie. Misschien zijn er ouders die kunnen en willen bijspringen of heeft diegene het zelf."

Voor oudere mensen raadt ze aan om goed te kijken welke zorg je denkt nodig te hebben. "Stel jezelf de vraag waar je last van hebt, welke dingen begin je te merken aan je lichaam. Daar kun je op anticiperen met je zorgverzekering en het eigen risico."

Kijk naar voorgaande jaren

Amber van Lith (28) is al jaren kerngezond. Dat is voor haar een reden om het eigen risico hoger in te stellen, op 585 euro om precies te zijn. "Ik kom al bijna niet aan die 385 euro. Stel je hebt echt een dure ingreep nodig, bijvoorbeeld omdat je een gebroken been oploopt, dan maak ik mij niet druk om die paar honderd euro extra. Hiermee krijg ik 84 euro korting op mijn verzekering."

“Als je al een aantal jaar nauwelijks gebruik maakt van je eigen risico, kun je een gokje wagen.” Karin Radstaak, Nibud

De voorgaande jaren kunnen inderdaad een voorspeller zijn voor de toekomstige zorgkosten, onderstreept Radstaak. "Als je al een aantal jaar nauwelijks gebruik maakt van je eigen risico, kun je je afvragen hoe groot de kans is dat je dat het jaar daarop opeens wel gaat doen. In dat geval kun je een gokje wagen en het eigen risico hoger instellen - mits je genoeg geld achter de hand hebt." Maar, ook in dit geval geldt weer: "Je kunt elke dag een ongeluk krijgen en in het ziekenhuis terechtkomen."