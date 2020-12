Lig je 's nachts te piekeren over je lege pensioenpot, hoge rente of je niet-bestaande testament? Gelukkig is er de rubriek Goed met geld, om je van je financiële hoofdpijn af te helpen. Deze keer: hoe groot moet je financiële buffer zijn?

Je zou het misschien niet denken, maar de coronacrisis heeft de buffers van de Nederlanders laten groeien. "Ook in het najaar blijft er extra geld binnenstromen op spaarrekeningen", zegt Marcel Klok, macro-econoom bij het ING Economisch Bureau.

"Dit komt vooral doordat mensen voorzichtiger zijn met geld uitgeven en door het risico om werkloos te worden", aldus Klok, die data heeft geanalyseerd van De Nederlandsche Bank (DNB). Tussen maart en september is er 16 miljard euro meer bij gekomen op spaarrekeningen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, iets wat de econoom een "corona-effect" noemt.

Nibud: Veel mensen hebben te lage buffer

Het recentste overzicht van hoe groot de buffers van huishoudens zijn, komt uit 2019. Toen was de mediane (de middelste waarde tussen het hoogste en laagste punt) huishoudbuffer 13.900 euro. Nu zal dat bedrag dus wat hoger zijn.

Dan nog is het te weinig, vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Een stel dat samen anderhalf keer modaal verdient en een kind van vier, een koophuis van doorsnee waarde (WOZ-waarde iets boven de 300.000 euro) en een auto heeft, moet zo'n 20.000 euro als buffer hebben staan, volgens de BufferBerekenaar.

“Hoe meer je verdient, hoe duurder de spullen zijn die je hebt.” Karin Radstaak, Nibud

"De logica achter dat bedrag is dat hoe meer je verdient, hoe duurder de spullen zijn die je hebt. In de berekenaar zijn de bedragen opgesplitst. Dat geeft je een beeld met welke kosten je te maken zou kunnen krijgen - als alles tegelijkertijd mis zou gaan", zegt Karin Radstaak van het Nibud.

Zo budgetteert het Nibud dat het eerdergenoemde stel 1.650 euro achter de hand moet hebben voor onderhoud van huis en tuin en 1.000 euro voor onverwachte rekeningen, zoals een naheffing van de Belastingdienst. De grootste kostenpost is de auto. Als je die wegstreept zou de buffer maar 8.850 euro hoeven zijn.

Woon je in een oud huis? Dan heb je meer geld nodig

Het plaatje van het Nibud geeft een vrij goed beeld van hoeveel geld je opzij moet zetten, vindt financieel planner Fleur Kroonbergs. "Je moet ook zelf nadenken. Woon je in een jarendertighuis en moet het dak over een aantal jaar worden vervangen? Dan moet je nog meer sparen", geeft ze als voorbeeld. "Bij een nieuwe auto heb je misschien een allriskverzekering die total loss dekt. Zo'n verzekering wordt veel te duur voor een wat oudere auto, en misschien is het voor jou belangrijk om snel een nieuwe auto te kunnen kopen zonder lening? Misschien ook niet."

“Als er iets aan de hand is met je huisdier kan dat ontzettend veel geld kosten.” Fleur Kroonbergs, financieel planner

Volgens Radstaak moet je die 20.000 euro, de buffer uit het eerdergenoemde voorbeeld, vooral zien als een streefbedrag. "Het lijkt misschien veel geld voor een jong gezin; in die levensfase heb je vaak recent dure spullen moeten kopen, zoals witgoed en een bank. Pas over vijftien jaar moet je die spullen misschien vervangen, dus heb je vijftien jaar om dat bedrag op te bouwen."

Kroonbergs mist wel een kostenpost in de berekening. "Ze vragen niet of je een huisdier hebt! Toen ik laatst met mijn hond bij de dierenarts was geweest had ik het gevoel dat ik eigenaar was van de kliniek. Als er iets aan de hand is met je huisdier kan dat ontzettend veel geld kosten."