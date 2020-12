Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Maud Baatsen (43) raakte financieel in de knoop door haar scheiding vijf jaar geleden.

"Samen met mijn ex-man had ik een huis gekocht. We waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Toen we gingen scheiden stopte hij met het betalen van de vaste lasten. Ik zat met een schuld van 180.000 euro. Mijn ex had geen baan, dus alle schuldeisers kwamen bij mij aankloppen", legt Baatsen uit. "Dat leverde heel veel stress op. Ik moest weer bij mijn moeder intrekken."

Ze besloot dat het zo niet langer door kon gaan. "Ik heb gewoon gegoogeld op 'hulp bij schulden'. Toen kwam ik bij een beschermingsbewindvoerder terecht."

Ook dat ging echter niet zoals gewenst, vertelt Baatsen. "Je gaat ervan uit dat zo'n persoon kundig is, maar achteraf ben ik hier niet tevreden over. Na anderhalf jaar kwam ik erachter dat mijn bewindvoerder rekeningen te laat betaalde en toeslagen niet had stopgezet." Het leidde tot nieuwe betalingsachterstanden. "Zowel vanuit de overheid als de rechtbank wordt er slecht controle uitgeoefend."

Er is nogal wat aanbod van bewindvoerders op internet te vinden en de kwaliteit loopt uiteen. "Als je zelf gaat googelen naar een bewindvoerder, is het lastig inschatten. Een website kan er mooi uitzien, maar je weet niet wat daarachter schuilgaat", vertelt Annemieke van Dijken van StichtingBewindvoering.nl.

Toch zijn er een aantal dingen waar je op kunt letten. "Check of iemand is aangesloten bij een branchevereniging. Naast het landelijk kwaliteitsbureau van de rechtbank toetst de branchevereniging ook jaarlijks of de deelnemende bewindvoerder alles op orde heeft. Daarnaast kunnen instanties zoals de gemeentelijke schuldhulpverlening en voedselbanken ook doorverwijzen naar een bewindvoerder waar zij goede ervaringen mee hebben."

Verder is het verstandig om te informeren naar de klachtenprocedures van de bewindvoerder. "Iedere bewindvoerder moet bij een intakegesprek uitleggen wat zijn klachtenprocedure is. Zo weet je wat je kunt doen als er problemen ontstaan."

Zuinig leven tijdens drie jaar schuldsanering

Drie jaar schuldsanering heeft Baatsen alsnog zonder kleerscheuren doorstaan - ondanks de hobbels met haar beschermingsbewindvoerder. "Aan het begin van het traject kreeg ik een nieuwe relatie en ging ik samenwonen. Omdat we niet getrouwd waren, werd zijn salaris niet meegewogen bij de schuldsanering. Zo hadden we wat financiële speling. Hij kon af en toe wat extra's doen voor mijn twee kinderen. Verder ben ik van mezelf niet materialistisch, dat hielp ook met zuinig leven."

Wie in de sanering zit en wil samenwonen, moet wel goed opletten, benadrukt Van Dijken. "Een nieuwe partner moet je melden bij de bewindvoering. De hele financiële huishouding kan veranderen wanneer je gaat samenwonen met een partner. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je een samenlevingscontract aangaat. Je uitkering en toeslagen kunnen omlaaggaan."

'Nog kritischer en zuiniger geworden'

Inmiddels is Baatsen schuldenvrij. "Het eerste wat ik deed toen ik uit de sanering kwam, was alle diepvriezers en koelkasten volgooien. Voor de rest heb ik geen grote aankopen gedaan."

"Ik moet nog een paar financiële achterstanden wegwerken. In januari is dat klaar en wil ik mijn woning gaan opknappen", vertelt ze. In de toekomst verwacht Baatsen geen schulden meer te maken. "Over het algemeen ben ik goed met geld. Het was pech. Bovendien ben ik nu gewend om van 70 euro per week te leven. Als ik iets te duur vind in de winkel, laat ik het liggen. Zelfs al gaat het om 6 euro. Ik ben nog kritischer en zuiniger geworden."