Het zorgverzekeringsseizoen is aangebroken. Verzekeraars hebben hun premies voor volgend jaar bekendgemaakt, dus het vergelijken kan beginnen. Voor vrijwel alle zorgverzekeringen betaal je in 2021 meer dan dit jaar. Maar bij je keuze speelt niet alleen de prijs een rol. Wij zochten uit waar je nog meer op moet letten bij het kiezen van een zorgverzekering.

Is het überhaupt zinvol om elk jaar te vergelijken? En waar moet ik dan beginnen?

"Zeker, want de premies veranderen elk jaar", zegt zorgwoordvoerder Babs van der Staak van de Consumentenbond. Er valt veel te besparen in 2021: tussen de goedkoopste en de duurste basisverzekering zit een verschil van 42 euro per maand, dat is 504 euro op jaarbasis. "Let op: de goedkoopste verzekering is een budgetverzekering waarmee je niet bij iedere zorgverlener terecht kunt. De duurste basisverzekering is een restitutiepolis, die vergoedt alle zorgaanbieders."

Staar je niet blind op de premie alleen. Ook de voorwaarden en dekkingen kunnen veranderen. Het kan gebeuren dat je met dezelfde aanvullende polis dit jaar nog twaalf behandelingen bij de fysiotherapeut vergoed kreeg, maar volgend jaar nog maar negen.

Begin daarom bij de vraag: wat heb ik nodig? Sommige zaken weet je al, bijvoorbeeld als je bepaalde tandartsbehandelingen nodig hebt. Een vergelijkingssite voor zorgverzekeringen, bijvoorbeeld die van de Consumentenbond, helpt je vervolgens verzekeringen te selecteren die aansluiten bij je wensen.

Als ik mijn eigen risico verhoog, krijg ik korting. Is dat verstandig om te doen?

"Daarvoor moet je een rekensommetje maken en een gokje wagen", zegt adviseur patiëntenbelang Winny Toersen van de Patiëntenfederatie. Het eigen risico geldt voor zorgkosten die binnen de basisverzekering vallen, waaronder medicijnen en ziekenhuiszorg. Onder meer de huisarts valt níet onder het eigen risico.

Verhogen van het standaard eigen risico van 385 euro doe je alleen als je verwacht weinig zorg nodig te hebben. Toersen rekent het voor: "Als je het eigen risico verhoogt naar het maximum van 885 euro, betaal je 500 euro extra als je die zorg toch wel nodig hebt. Wel krijg je gemiddeld 250 euro korting op de premie, waardoor je feitelijke eigen risico 385 plus 250 euro is. Als je niet meer dan 635 euro aan zorgkosten maakt, loont het of speel je quitte."

Verhoog je eigen risico alleen als je die eventuele financiële tegenvaller kunt opvangen, want het kan betekenen dat je in één keer het volledige eigen risico moet ophoesten.

Hoe komt het dat de premie voor een basisverzekering verschilt per verzekeraar? Het basispakket is toch overal hetzelfde?

Verzekeraars mogen de prijs van hun basisverzekering zelf bepalen. Prijsverschillen hebben onder meer te maken met prijsafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, de service die een verzekeraar biedt en het soort polis: natura, restitutie of een combinatie daarvan. Met een naturapolis kun je zonder bijbetalen naar zorgverleners die een contract hebben met de verzekeraar.

“Zorg dat je altijd de kosten van je eigen risico kunt betalen.” Winny Toersen, Patiëntenfederatie

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan wordt bijvoorbeeld maar 70 procent van de nota vergoed. Een restitutiepolis vergoedt de volledige factuur van álle zorgverleners, mits het tarief niet uitzonderlijk hoog is.

"Dat wil niet zeggen dat restitutie altijd beter is", zegt Winny Toersen. "Bij veel naturapolissen heb je een heel ruime keuze aan ziekenhuizen en andere zorgverleners. Bovendien let de zorgverzekeraar ook op kwaliteit bij het sluiten van een contract met de zorgaanbieder. Anderzijds is de vrije keuze van een restitutiepolis voor sommige mensen iets wezenlijks."

Hoe kan ik omgaan met zorgverrassingen? Bijvoorbeeld als ik mijn been breek of een operatie moet ondergaan?

"Zorg dat je altijd de kosten van je eigen risico kunt betalen", zegt Toersen. "Als je geen aanvullende verzekering neemt, creëer dan een extra potje voor de tandarts en onvoorziene kosten. En check voordat je naar een zorgverlener gaat of je verzekering die wel vergoedt."

Van der Staak wijst erop dat je voor spoedeisende hulp niet bang hoeft te zijn dat je naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis wordt gebracht. "Voor spoedeisende hulp kun je bij alle ziekenhuizen terecht, ongeacht of je verzekering er een contract mee heeft. Wel gaan de kosten eerst van je eigen risico af. Ga als het kan daarom eerst naar de huisarts of huisartsenpost."

Mag ik mijn aanvullende verzekering afsluiten bij een andere verzekeraar om nog goedkoper uit te zijn?

Dat mag, maar let er wel op dat sommige verzekeraars een opslag rekenen als je er alleen een aanvullende verzekering afsluit. De vraag is of je dan echt goedkoper uit bent.