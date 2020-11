Het lijkt erop dat we in deze tijd niet hoeven te rekenen op meer inkomen. Toch zijn er mensen die tegen die aanname ingaan. Zij stellen dat het wel degelijk kan, of je nou ergens in dienst of zzp'er bent of een groter eigen bedrijf hebt. Wat zijn hun ultieme tips?

Femke Hogema inspireert ondernemers om een financieel gezond en winstgevend bedrijf te bouwen. Tijdens de eerste lockdown schreef ze het boek Ondernemen in crisistijd, waarin ze vertelt hoe te overleven en zelfs te floreren.

Ze ontdekte dat veel mensen de situatie oneerlijk vinden: ze kunnen hun werk niet uitvoeren en hebben geen invloed op de omstandigheden. Hier is ze het mee oneens: "Als je daarin blijft hangen, verandert er ook niets. Je moet de realiteit gaan omarmen en vanuit daar kijken naar wat er nu wél kan."

'Het hoeft niet perfect, maar probeer het'

Hoe je vervolgens aan de slag gaat, is voor iedereen anders, stelt Hogema. Haar advies: "Maak een concreet plan, maar maak het niet te groot. Ook de hoogste berg wordt stap voor stap beklommen. Heb je een yogaschool, dan is het misschien een stap te ver om meteen volledig online te gaan. Maak eerst een filmpje met je telefoon. Het hoeft niet perfect. Maar probeer het."

Volgens Hogema kunnen er juist ook mooie dingen uit de situatie voortkomen. "Restaurants die een bezorgtak hebben neergezet, die ze blijven behouden als extra bron van inkomsten. Dus door de crisis verbetert hun bedrijf."

“Heb jij al je klanten van de afgelopen vijf jaar al gebeld? Nee? Nou, dan heb je dus genoeg te doen.” Femke Hogema, auteur Ondernemen in crisistijd

Voor mensen die in vast dienstverband werken en in de toekomst meer willen gaan verdienen adviseert de auteur: "Kijk naar het bedrijf als groter geheel, niet alleen naar je eigen functie. En stel dan de vraag: wat heeft dit bedrijf nodig? Wat kan ik doen om dit bedrijf daarbij te helpen? Met die kennis kun jij je onderscheiden van je collega's."

Maar wat te doen als je echt geen weg ziet om meer geld te genereren? Daar gelooft Hogema niet in. "Er is altijd een weg. Als ondernemers tegen mij zeggen dat ze niets te doen hebben, word ik boos. Dan zeg ik: 'Heb jij al je klanten van de afgelopen vijf jaar al gebeld? Nee? Nou, dan heb je dus genoeg te doen.'"

'Continu bij opdrachtgevers in the picture blijven'

Paul Smit gelooft ook in contact blijven houden met klanten om meer geld te verdienen. Smit is filosoof, cabaretier en acteur, maar is het meest bekend door zijn motiverende optredens voor bedrijven waarin hij neurowetenschap aan humor koppelt. Zijn advies: "Continu bij opdrachtgevers in the picture blijven. Af en toe bellen, vragen hoe het is."

Dat mensen dit soort dingen meestal niet doen, wijt Smit aan de werking van ons brein. "Wij doen het meeste met het onderbewuste deel van het brein, dat de weg van de minste weerstand kiest. Daardoor doe je eerst wat leuk en makkelijk is, in plaats van wat belangrijk is. Luiheid speelt ook mee; je brein is namelijk de hele dag bezig met energie besparen."

Smit stelt dat we zo'n 80 procent van onze omzet bij 20 procent van onze klanten vandaan halen. "Wij steken veel energie in die 80 procent; in klanten die het meeste zeuren. Het levert je zoveel meer op om die 20 procent waaraan je écht verdient eens aandacht te geven, een cadeau te sturen."

Neem geen genoegen met minder

Wat Smit ook veel ziet, is dat mensen voor minder geld gaan werken om nu toch opdrachten te krijgen. "Vooral zzp'ers pakken in crisistijd alles wat ze pakken kunnen. Maar je moet jezelf beschermen tegen bodemprijzen."

Daar is zakencoach Meriam Slijkerman, schrijver van De kunst van high end ondernemen, het mee eens. "Veel ondernemers vragen niet de prijzen die zij zouden kunnen vragen." Ze zouden volgens haar echter moeten doorgroeien naar wat zij 'high end' ondernemen noemt. "De beste klanten tegen de beste prijzen, aan de top van de markt en dus niet iedere klant voor een dubbeltje op de eerste rij laten zitten."

“Je moet leren jezelf op waarde te schatten, denken vanuit kwaliteit en ervoor durven gaan staan.” Meriam Slijkerman, auteur De kunst van high end ondernemen

Dat vraagt wel om meer dan alleen je prijs omhoog gooien. "Het is een persoonlijk groeiproces. Je moet leren jezelf op waarde te schatten, denken vanuit kwaliteit en ervoor durven gaan staan."

Slijkerman is haar eigen voorbeeld. Door haar bedrijf anders aan te pakken, ging ze van een 70-urige naar een 24-urige werkweek terwijl ze haar omzet al in het eerste jaar enorm zag groeien. Knap, maar momenteel is het crisis. Gaan deze vorm van ondernemen en een recessie wel samen? "Niemand bepaalt wat op ons pad komt, maar hoe ga je ermee om? Daar heb je invloed op. Denk juist nu in kansen."