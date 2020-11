Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spraken we ruim twee jaar lang elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. We sluiten de rubriek eind 2020 af met een reeks BN'ers. Deze week: Anouk Glaudemans, dit jaar winnares van het tv-programma Heel Holland Bakt. Haar eerste boek verschijnt dinsdag.

Wie: Anouk Glaudemans (44)

Verdient de kost met: bakken en is docent Social Work aan Avans Hogeschool

Woont: in Waalwijk

Het bonnetje van Anouk Paté multipack 1,89 euro

Avocado 1,29 euro

Biologische bananen 1,89 euro

Biologische aubergine 1,29 euro

Biologische gekookte rode bieten 1,09 euro

Biologische gember 1,84 euro

Blauwe bessen 2,65 euro

Bramen 3,89 euro

Bramen 2,96 euro

Broccoli 1,29 euro

Peren 2,29 euro

Courgette 0,85 euro

Courgettespaghetti 1,99 euro

2 pakken dikke maiswafels 1,70 euro

Gerookte zalmfilet 3,99 euro

Grapefruit 2,85 euro

2 zakken appels 5,78 euro

Kilo aardappelen 1,29 euro

Komkommer 0,75 euro

2 keer magere Franse kwark 1,98 euro

Mosterd 0,38 euro

Pitloze rode druiven 2,19 euro

Pitloze witte druiven 2,19 euro

2 keer radijs 1,30 euro

Roasted kipfilet voor op brood 2,64 euro

Roomboter gezouten 1,39 euro

Snoepgroenten tomaat 2,99 euro

Snoepgroenten worteltjes 2,50 euro

Tuinkruiden soepgroenten 1,89 euro

2 uien 0,69 euro

2 bakjes verse ananasstukjes 3,00 euro, aanbieding

Rösti uit de diepvries 1,39 euro

2 zakken kruidnoten met truffelsmaak 4,00 euro, aanbieding

Toastjes met zeezout 1,79 euro

Paprikachips 1,85 euro

Pure hagelslag 1,89 euro

6 keer deodorant 11,67 euro, aanbieding

Zakdoekjes 1,69 euro

Naturelchips 1,65 euro

Groene thee sinaasappel 1,89 euro

Volkoren crackers 1,35 euro

Totaal: 92,81 euro

Niet zélf kruidnoten gebakken?

"Haha, nee, dat is zo'n gedoe! Toen mijn drie kinderen jonger waren, deed ik dat wel. Maar nu heb ik ze gewoon gekocht. We hebben ook koekjes in huis hoor, het is niet zo dat ik alles altijd zelf bak."

Ik zie inderdaad niet zo veel bakingrediënten op het bonnetje.

"Nee, maar die heb ik zeker wel! Ik koop mijn bakingrediënten groot in. 25 kilo meel, stapels smeltchocola, kilo's suiker, boter, eieren. Het staat allemaal in mijn kelder of ligt in de koelkast die ik er inmiddels voor heb aangeschaft. Ik koop bakspullen groot in omdat het voordeliger is, niet omdat de kwaliteit bij de supermarkt minder is of zo."

"Toen ik in februari Heel Holland Bakt won, ben ik met gedeeltelijk verlof gegaan om me op het bakken te richten. Maar toen kwam corona - alle evenementen werden afgezegd. Toch ben ik druk, ik geef online workshops over bakken en ik heb een culinaire rubriek in MAX Magazine. Ook heb ik gewerkt aan mijn bakboek, dat dinsdag uitkomt."

En voor je gezin?

"Als ik voor mijn gezin bak, maak ik niet heel ingewikkelde dingen. Een goede cake, een lekkere appeltaart, brownies, gevulde koeken. Mijn man en kinderen hebben het liefst een appelflap, niet te moeilijk. Ik bak ongeveer eens in de twee à drie weken in mijn vrije tijd, voor de rest is het nu professioneel."

Anouk maakt een van haar professionele baksels. (Foto: Job Knoester)

Ben je ook degene die kookt in huis? Ontzettend gezond, aan het bonnetje te zien.

"Ja, de keuken is helemaal mijn domein! Ik kan heel snel een gezonde, verse maaltijd op tafel zetten. Vaak binnen twintig minuten. Zoals je misschien op televisie hebt gezien, werk ik heel georganiseerd. Ik kan goed multitasken. Snijden en ondertussen telefoneren, zeg maar."

"Er gaan inderdaad veel groenten doorheen, elke week heb ik wel zo'n bonnetje. Omdat ik het zo druk heb - ik werk vaak wel zeven dagen per week - laat ik de boodschappen bezorgen. Behalve het brood en het vlees, daarvoor ga ik wekelijks naar de bakker en de slager."

Volgens mij is alleen de rösti uit de diepvries kant-en-klaar op je lijstje.

"Klopt, meestal heb ik één zo'n zak in huis, rösti of aardappeltoefjes, als ik nog sneller wat op tafel moet zetten. Verder koop ik geen kant-en-klaar bij de supermarkt, wel eens een lekker verspakket bij onze slager."

"Ik vind gezond eten belangrijk, maar ik vind het ook belangrijk dat er lekkere dingen in huis zijn. Chips, hagelslag. 'Je kelder lijkt wel een supermarkt', zegt mijn schoonmoeder weleens. Mijn kinderen krijgen alles met mate hoor, ook mijn baksels. Maar ik wil dingen als suiker en boter niet verbieden. Volgens mij krijg je daar moeilijke kinderen van."