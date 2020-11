Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spraken we ruim twee jaar lang elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie. We sluiten de rubriek eind 2020 af met een reeks BN'ers. Deze week: tv-kok Pierre Wind.

Wie: Pierre Wind (55)

Verdient de kost als: Kok

Woont: In Den Haag

Het bonnetje van Pierre Appels 0,88 euro

Zalmfilet met vel 8,46 euro

Bananen 2,22 euro

Vanillevla 2,75 euro

Halfvolle yoghurt 1,89 euro

Speltmuesli 3,89 euro, aanbieding

Tagliatelle 3,15 euro

Zonnebloempitten 2,25 euro

Groentebouillon 3,89 euro

Slagroom 1,69 euro

Cherrytomaten 2,99 euro

Zalmfilet met vel 9,74 euro

Kikkererwten 2,45 euro

Italiaanse verse kruidenmix 1,69 euro

Witte koolrabi 1,99 euro

Studentenhaver 3,69 euro

Pruimen zonder pit 5,69 euro

Frambozen 4,49 euro

Blauwe bessen 4,59 euro

Tas 0,35 euro

Totaal 68,74 euro

Zo, zalm op het menu?

"Ja, vanavond! Ik ga tagliatelle met zalm maken. Duur stukje, hé? Je betaalt er de hoofdprijs voor, want het is een duurzame. Ik word gefilmd als ik de zalm ga maken, want sinds de coronacrisis geef ik live kookworkshops. Daarna eet ik het wel zelf op hoor. De bananen zijn ook voor vanavond, daar ga ik soep mee maken. De verse kruiden gaan ook in de soep. Alles moet vers zijn als ik kook."

Dus je doet elke dag boodschappen?

"Nou, voor mijn avondeten doe ik nauwelijks zelf boodschappen, want ik kook vrijwel altijd in mijn kookstudio. De boodschappen daarvoor worden via een groothandel besteld. En ik ga ook veel uit eten. Mijn koelkast thuis is leeg, behalve heel veel flessen Spa Citroen!"

Wauw, een kok met een lege koelkast?

"Ja, als ik zelf boodschappen doe, eet ik het meeste meteen op. Het is een tik, alles moet vers zijn. Ik wil dat het net is afgesneden. Ik koop mijn brood bij de bakker en mijn vlees bij de slager. Dus dan eet ik tussen de middag een vers broodje met vers vlees. Ik ga altijd naar de kleine ondernemers. Die wil ik steunen."

"Voor bioproducten ga ik naar de winkel van dit bonnetje. Daar koop ik dingen zoals zonnebloempitten in grootverpakking en biologische groenten. Ik weet hoe verse groenten eruitzien. Ik communiceer met de producten, ik praat met een tomaat of een koolrabi. Niet letterlijk, je moet me niet laten opnemen in een inrichting, maar in mijn hoofd. Ik kan zien hoe het product ademt, waar het voor geschikt is, hoe lang je het kunt bewaren."

Gezond allemaal, snack je ook wel eens?

"Ja, ik zondig wel hoor! Als ik snack ga ik naar de kaasboer voor reepjes kaas of noten. Ook ben ik gek op de snackbar. Maar het liefst koop ik gezond en duurzaam, anders voel ik me schuldig. Daarom ben ik blij wanneer mijn vlam een zak chips heeft gekocht."

Voelde je je over iets schuldig van dit bonnetje?

"Ja, over de frambozen en de bessen. Gek hè? Maar ik koop graag producten uit Nederland, en dit komt van ver weg. Ik ben daar wel echt mee bezig. Je kunt wel biologisch kopen, maar ze zouden ook op producten moeten zetten hoeveel kilometer het heeft gereisd."

Dus je bent een groene ridder?

"Nou, eerst staat lekker voorop en dan makkelijk en duurzaam. En dat is helemaal niet vervelend hoor, ik haal veel plezier uit duurzame trucjes verzinnen. Ik vind koken leuker dan seks. Koken met restjes bijvoorbeeld, ik vind dat zo kicken! Wist je dat je van het sap van kikkererwten room kunt maken?"

"Ik ben al vijf jaar bezig met duurzamer koken, in maart is mijn boek De ecokeuken van Wind hierover verschenen. Er staan bijvoorbeeld tips in over gas besparen bij het koken, door je pannen te stapelen. Ik hoop dat ik later om deze tips herinnerd word."