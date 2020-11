Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Tamara Bok (46)

Verdient de kost als: Stemacteur, nieuwslezer, productie voice-overs

Woont: In Amsterdam

Het bonnetje van Tamara Dim Sum Mix 16 stuks 3,99 euro

Cha Sieuw Pau 6 stuks 2,89 euro

Chicken Siu Mal 6 stuks 2,50 euro

Ha Kauw 8 stuks 2,88 euro

Siu Mal 12 stuks 2,09 euro

Chicken Wan Tan 12 stuks 2,95 euro

Risolles Kip 2 stuks 2,99 euro

450 gram Tauhoe 1,05 euro

1 kilo kipfilet 6,12 euro

2 bananenbladeren 5,50 euro

400 gram Soy Tauge 1,95 euro

500 gram Choy Sum 2,49 euro

Soya Tempe 1,29 euro

400 gram Mini Pak Choy 1,57 euro

580 gram Sjanghai Pak Choy 1,72 euro

2 zakken zeewierchips 2,90 euro

Pikante garnalenkroepoek 1,15 euro

Instant Ramen Miso flavour 3,59 euro

Instant Ramen Soy sauce flavour 3,59 euro

2 verse limoenen 0,98 euro

Dense Soup Base, Pork Bone flavour 4 stuks 3,49 euro

8 zakjes Monster Snack Chicken Flavour 1,69 euro

Sambal Manis 1,99 euro

10 zakjes Instant Ginger Drink 2,69 euro

Thaise knoflooksaus 2,25 euro

Mushroom Soy Sauce 0,89 euro

30 zakjes Korean Instant Ginseng thee 5,95 euro

1 koeldraagtas 0,69 euro

1 boodschappentas 0,99 euro

Totaal: 75,83 euro

Fan van de Aziatische keuken?

"Dat kun je wel zeggen. Eens in de twee maanden ga ik naar deze enorme winkel toe, vol Aziatische producten. Voor mij is het een snoepwinkel. Ik koop wat ik lekker vind, vanuit herinnering. Ik ben opgevoed met de Aziatische keuken: mijn vader komt uit Indonesië, mijn moeder uit Nederland."

"Mijn man en dochter zijn ook dol op Aziatisch eten. Voor de coronatijd gingen we samen naar deze winkel toe, als uitje. Ik vind die overdaad aan producten prachtig. Er zijn wel honderd sojasauzen en altijd weer nieuwe smaken soep en chips."

Dus je komt altijd met een nieuw product thuis?

"Absoluut. Deze keer zijn dat de bananenbladeren. Ik weet nog niet precies wat ik ermee wil gaan maken, maar in ieder geval ga ik het stomen. Het wordt wat kouder, dan ben nog doller op stomen. Daarom heb ik veel dim sum gekocht, die gestoomde pakketjes. Dat is echt comfortfood nu. Ik eet het soms als ontbijt."

"We kopen ook elke keer nieuwe soorten instant noodles-soepen. We zijn een soort noedelstestlab. Soms zijn ze vies, soms lekker en soms sta je helemaal in de fik."

Wat is het gekste product dat je er hebt gekocht?

"Kippenpoten met de nagels er nog aan. Maar dat bleek toch niet iets voor me te zijn. Ik heb ze aan de Surinaamse buurvrouw van mijn moeder gegeven. Zij heeft ze gefrituurd."

"Soms is de verpakking van een product helemaal in het Japans of Chinees, dan weet je niet wat er in zit. Een keer dacht ik dat ik een soort champignon had gekocht. Je moest het laten wellen in water, stond op het plaatje. Het werd een slijmerige bal en rook verdacht. Dat heb ik maar weggegooid."

"Voor duurzaamheid moet je trouwens niet in deze winkel zijn. Alles zit dubbel verpakt in plastic. Dat vind ik wel jammer, maar het is ook weer zo leuk dat we het als guilty pleasure beschouwen. Aziatisch hedonisme. De verse en ingevroren producten vind ik wel top trouwens."

Hoelang kun je vooruit met deze boodschappen?

"Een deel vries ik in, zoals de tempé en de tofoe. De verse groenten, zoals de paksoi, gebruik ik meteen. Maar zo veel van dit lijstje is houdbaar. De soep, de chips. Maar ik denk dat het wel weer na twee maanden op is. Ik heb de zeewierchips net al opgegeten in de auto."