Een thermometer? Check. Vijftig hydrofiele doeken? Check. En die hartslagknuffel, white noise machine of babymanicureset? De babyuitzetlijst helemaal afvinken voor de bevalling kan nieuwe ouders duizenden euro's armer maken. Zijn al die spullen nodig?

De babyuitzetlijst is goed vertegenwoordigd op internet. Die van de Consumentenbond berekent een totaal van 632 euro voor alles wat je nodig hebt voor een nieuwe baby, en dat is het absolute minimum. Want alleen al kinderwagens gaan van een paar tientjes op Marktplaats tot ruim 2.000 euro: dan is deze wel elektrisch aangedreven, met gouden vleugels aan de zijkanten.

Voor sommige ouders is zo'n wagen een statussymbool, net als een auto dat kan zijn, zegt Carola Siksma-Ruiters. Zij is hoofdredacteur van babywereld, een platform voor professionals in de babybranche, en reikt met haar platform jaarlijks de Baby Innovation Award uit.

“Er zijn sokjes die de hartslag meten, bedjes die wiegen, elektrische kinderwagens. Als ouder moet je ook leren vertrouwen op je eigen intuïtie” Carola Siksma-Ruiters, babytrendwatcher

Spullen zijn voor ouders, niet voor baby's

"Als het gaat om de primaire levensbehoeften van een pasgeboren baby, dan heeft zo'n baby weinig nodig. Veel producten zijn dan ook ontwikkeld om het de ouders makkelijker te maken."

De werkende, mobiele ouder heeft graag een handige kinderwagen, het efficiëntste autozitje en de slimste babyfoon. Deze babymarkt, zegt Siksma-Ruiters, is een markt van emotie. "We vinden het leuk om te winkelen voor een baby. Een nieuw leventje, dat brengt een glimlach op je gezicht. Je gunt je baby het beste, wil 'm graag verwennen." Ouders zijn vaak blanco en laten zich graag informeren over alles wat er te koop is. En dat is veel.

In die markt vol emoties wordt bovendien volop geïnnoveerd. Dat is ook nodig, zegt Siksma-Ruiters. "Een oud ledikantje dat al generaties in de familie zit; leuk, maar kijk bijvoorbeeld goed naar de spijlafstand. Er zijn ongelukken gebeurd met vastzittende hoofdjes, en dat wil je niet. Inmiddels is dat gecheckt en zijn daar normen voor vastgesteld. Een autozitje wil je ook niet tweedehands kopen."

“De baby wil bij zijn ouders zijn. Al heb je weinig, je kunt nog steeds een geweldig en liefdevol gezin vormen.” Esther van der Ark, kraamverzorgende

Fijn, die nieuwe inzichten en alle informatie die er nu beschikbaar is, maar het kan nieuwe ouders onzeker maken, zegt Esther van der Ark, kraamverzorgende en woordvoerder van Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK).

Van der Ark: "Als het gaat om spullen zijn er een paar dingen echt belangrijk: een bedje met schone lakentjes en een deken, een werkende thermometer, genoeg hydrofielen en twee kruiken. De baby wil bij zijn ouders zijn en dat is echt het allerbelangrijkste. Al heb je weinig, je kunt nog steeds een geweldig en liefdevol gezin vormen."

De babyuitzet; wat kun je wegstrepen? Het babynestje, zegt Siksma-Ruiters. "Ontzettend hip, maar niet nodig. Het wordt ook aanbevolen om de baby er niet te lang in te laten slapen."

Een elektrische kinderwagen. Siksma-Ruiters: "Misschien als je in Oostenrijk woont of last van je polsen hebt kan het handig zijn. Anders lijkt het me overdreven.

Een jumper voor in de deuropening waarin de baby kan 'bouncen': die is niet veilig, aldus Siksma-Ruiters.

Koop nog geen kolf, zeggen beide baby-experts. Wacht tot de baby er is en hoe de borstvoeding zich ontwikkelt.

Een co-sleeper is handig, maar gebruik je kort. Ze zijn te huur, net als een borstkolf.

Je zorgverzekering levert vaak een kraampakket: daar zit alles in voor de bevalling, van navelklem tot kraamverband.

Op sommige babylijsten staat het navelbandje. Dat is achterhaald, zegt Van der Ark.

Sokjes die het hartje meten

Innovaties in babyproducten richten zich steeds meer op techniek, weet Siksma-Ruiters. "Dat vind ik soms een punt van zorg. Er zijn sokjes die de hartslag en het zuurstofgehalte meten, bedjes die wiegbewegingen nabootsen, elektrisch aangedreven kinderwagens. Als ouder moet je ook leren vertrouwen op je eigen intuïtie, niet op die spullen. Bovendien moet je bij al die smartproducten steeds je gegevens achterlaten."

Gezinnen die weinig te besteden hebben, zegt kraamverzorgende Van der Ark, hoeven zich echt niet in bochten te wringen. "Ik was ooit bij een gezin dat geen badje had. De vader was bouwvakker, en we deden de baby in bad in een cementemmer. Dat kan heel goed. Of neem de baby mee onder douche. Het maakt een baby ook niets uit of-ie in een lelijk wiegje ligt."

Luieremmers en twintig rompers

Sommige producten zijn echt onnodig, zegt Van der Ark. "De luieremmer is bedacht in de tijd dat we nog katoenen luiers gebruikten, en je de vieze lappen ergens moest opbergen. Maar wegwerpluiers kun je meteen in de prullenbak gooien."

Alvast twintig rompertjes klaar hebben liggen in maat 50 voor als de baby komt? Van der Ark: "Straks krijg je een achtponder die maar heel even dat kleine maatje draagt. Wacht even, en stuur de vader naar de winkel als je een rompertje tekortkomt."

Of je niet beter met alle kleertjes en spullen kunt wachten tot de baby er is? Absoluut niet, zegt de Van der Ark. "Nesteldrang is echt. Je wil alles klaar hebben, de kleertjes in maat 50 gewassen en schoon en je spullen op orde. De kraamverzorgster komt zes weken voor je uitgerekende datum langs en dan kijken we samen of er echt iets belangrijks ontbreekt."