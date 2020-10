Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Janneke de Boer (37)

Verdient de kost als: Orthomoleculair darmtherapeut

Woont: In Den Haag

Het bonnetje van Janneke 3 achterham kleintjes 3,00 euro

Ananas 1,99 euro

2 avocado's 2,58 euro

Water koolzuurhoudend 2,34 + statiegeld 1,50 euro

3 keer biologische bleekselderij 6,87 euro

2 biologische courgettes 1,98 euro

2 dozen biologische eieren 7,70 euro

Biologische kastanjechampignons 1,69 euro

2 keer biologische runderchipolata 5,98 euro

Biologisch waterijs bosfruit 2,45 euro

Biologisch waterijs peer 2,46 euro

Biologische winterpeen 1,49 euro

Fijne soepgroente 0,95 euro

Fijne soepgroente voordeel 1,25 euro

2 stuks fuet 5,00 euro

Appels 3,79 euro

Grapefruit rood 2,85 euro

Groene aspergetips 2,69 euro

2 broden 4,30 euro

5 kilo perssinaasappelen voordeel 5,49 euro

Roasted ham 2,86 euro

Taugé voordeel 1,59 euro

2 keer jong belegen geitenkaas plakken 5,90 euro

2 keer misosoep 3,98 euro

Totaal (incl. statiegeld): 82,68 euro

Het leek je heel leuk om mee te doen, zei je. Waarom?

"Omdat dit een grappig bonnetje is. Het ging namelijk helemaal mis. Ik bestelde deze boodschappen online, een dag na de persconferentie waarin aanvullende maatregelen werden aangekondigd. Omdat het zo druk was, ging er van alles mis in het systeem en kreeg ik verkeerde bestellingen binnen."

"Ik wilde maar 1 kilo sinaasappels, maar ik kreeg 5 kilo! Ook kreeg ik er van heel veel producten twee, terwijl ik er maar één wilde: de eieren, de geitenkaas, de ham, de soepgroenten."

Heb je het terug kunnen brengen?

"Een paar houdbare dingen heb ik teruggebracht. Voor de dubbele verse producten heb ik mijn geld terug gekregen, maar ik mocht ze wel houden."

Wat heb je er allemaal mee gedaan?

"Van de eieren hebben we veel omeletten gebakken, met soepgroenten erdoorheen, haha. Gelukkig kon ik de verse dingen goed gebruiken, ik maak namelijk veel smoothies en sappen. Daar leef ik zowat op. Mijn man houdt juist weer van brood en stevige maaltijden."

"Toen ik wat kreeg met mijn man, was hij ongezond bezig. Hij dronk veel energiedrank. Nu eet hij brood en fruit. Hij is vooral dol op appels. En ham en runderchipolata. Dat vlees is allemaal voor hem, ik eet zelf vegetarisch."

Janneke de Boer is darmtherapeut en weet veel over de stoelgang. (Foto: privécollectie)

Wat een verschil dan!

"Ja, maar gezond eten is voor mij heel vanzelfsprekend. Ik ben darmtherapeut, dus ik weet veel over de werking van de darmen. Ik verteer zelf niet alles even makkelijk, zoals vlees. Daarom eet ik lichte maaltijden. Ik ontbijt al tien jaar lang vijf keer per week met sappen. Want 's ochtends krijg ik echt niks anders door mijn keel."

Krijg je met sappen wel genoeg binnen?

"Ik zorg ervoor dat het een complete maaltijd in een fles is. Avocado of banaan voor de vetten, kokosyoghurt voor de eiwitten. Ik maak zelf ook plantaardig proteïnepoeder dat ik eraan toevoeg. Verder gebruik ik bijvoorbeeld vaak rauwe rode biet, spinazie, ananas en bleekselderij. Ik denk er goed over na."

"Sommige mensen zijn antismoothie, maar dit past bij mij. Ik heb ook klanten bij wie het niet past. Voor sommigen is havermout juist weer een goed idee als ontbijt, maar dat moet je echt niet aan mij geven. Ik ben echt geen ontbijter, ik heb vandaag pas om 13.30 uur gegeten."